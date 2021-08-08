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К тушению огня в Мордовском заповеднике привлекли два пожарных поезда
К тушению огня в Мордовском заповеднике привлекли два пожарных поезда - РИА Новости, 08.08.2021
К тушению огня в Мордовском заповеднике привлекли два пожарных поезда
Около 900 человек из разных регионов, а также два пожарных поезда задействованы в ликвидации пожара в Мордовском заповеднике, сообщает региональное управление... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T18:28
2021-08-08T18:28
происшествия
саров
ульяновская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
артем здунов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
природные пожары в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Около 900 человек из разных регионов, а также два пожарных поезда задействованы в ликвидации пожара в Мордовском заповеднике, сообщает региональное управление МЧС России."На месте работает наземная группировка в составе 891 человека и 218 единиц техники. Работу продолжают аэромобильные группировки МЧС России из Республики Мордовия и Чувашской Республики. Кроме этого, работают группировки сил Главных управлений МЧС России по Республике Марий Эл, Пензенской и Ульяновской областей. Также на месте пожара работают два пожарных поезда", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что "угроза перехода огня на населенные пункты отсутствует".В свою очередь врио главы Мордовии Артем Здунов сообщил, что в воскресенье вместе с членами правительства региона обследовал территорию заповедника, горевшую в 2010 году. "Осталось много сухостоя, который и горит сейчас. Пожаром пройдена площадь около 3000 гектаров. Активно горит на 15 гектарах", - написал Здунов в своем Instagram.Пожар на территории заповедника имени Смидовича в Мордовии начался 3 августа, когда из-за сухой грозы загорелся валежник. В борьбе со стихией задействованы аэромобильные группировки МЧС Мордовии, Нижегородской области, Чувашии, работники лесного хозяйства, сотрудники Росгвардии, вертолёты Ми-8 МЧС России, многоцелевой самолет-амфибия БЕ-200ЧС, военные самолеты Ил-76. Днём 7 августа огонь распространился на территорию Нижегородской области, после чего в закрытом городе Сарове было введен режим чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20210808/pozhar-1744917517.html
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саров
ульяновская область
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происшествия, саров, ульяновская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), артем здунов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, природные пожары в россии
18:28 08.08.2021
 
К тушению огня в Мордовском заповеднике привлекли два пожарных поезда

Около 900 человек и два пожарных поезда задействовали в ликвидации огня в Мордовском заповеднике

© Фото : @mchs_mordovia/InstagramПоследствия пожара в заповеднике в Республике Мордовия
Последствия пожара в заповеднике в Республике Мордовия - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© Фото : @mchs_mordovia/Instagram
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Около 900 человек из разных регионов, а также два пожарных поезда задействованы в ликвидации пожара в Мордовском заповеднике, сообщает региональное управление МЧС России.
"На месте работает наземная группировка в составе 891 человека и 218 единиц техники. Работу продолжают аэромобильные группировки МЧС России из Республики Мордовия и Чувашской Республики. Кроме этого, работают группировки сил Главных управлений МЧС России по Республике Марий Эл, Пензенской и Ульяновской областей. Также на месте пожара работают два пожарных поезда", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что "угроза перехода огня на населенные пункты отсутствует".
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Вчера, 12:20
В Мордовском заповеднике увеличилась площадь лесного пожара
В свою очередь врио главы Мордовии Артем Здунов сообщил, что в воскресенье вместе с членами правительства региона обследовал территорию заповедника, горевшую в 2010 году. "Осталось много сухостоя, который и горит сейчас. Пожаром пройдена площадь около 3000 гектаров. Активно горит на 15 гектарах", - написал Здунов в своем Instagram.
Пожар на территории заповедника имени Смидовича в Мордовии начался 3 августа, когда из-за сухой грозы загорелся валежник. В борьбе со стихией задействованы аэромобильные группировки МЧС Мордовии, Нижегородской области, Чувашии, работники лесного хозяйства, сотрудники Росгвардии, вертолёты Ми-8 МЧС России, многоцелевой самолет-амфибия БЕ-200ЧС, военные самолеты Ил-76. Днём 7 августа огонь распространился на территорию Нижегородской области, после чего в закрытом городе Сарове было введен режим чрезвычайной ситуации.
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30 июля, 16:23Инфографика
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ПроисшествияСаровУльяновская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Артем ЗдуновФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)РоссияПриродные пожары в России
 
 
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