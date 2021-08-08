https://ria.ru/20210808/pozhar-1744951256.html
К тушению огня в Мордовском заповеднике привлекли два пожарных поезда
К тушению огня в Мордовском заповеднике привлекли два пожарных поезда - РИА Новости, 08.08.2021
К тушению огня в Мордовском заповеднике привлекли два пожарных поезда
Около 900 человек из разных регионов, а также два пожарных поезда задействованы в ликвидации пожара в Мордовском заповеднике, сообщает региональное управление... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T18:28
2021-08-08T18:28
2021-08-08T18:28
происшествия
саров
ульяновская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
артем здунов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744767980_0:331:1080:939_1920x0_80_0_0_e72eea2a4f9cd65d8c3c1844846c4fc4.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Около 900 человек из разных регионов, а также два пожарных поезда задействованы в ликвидации пожара в Мордовском заповеднике, сообщает региональное управление МЧС России."На месте работает наземная группировка в составе 891 человека и 218 единиц техники. Работу продолжают аэромобильные группировки МЧС России из Республики Мордовия и Чувашской Республики. Кроме этого, работают группировки сил Главных управлений МЧС России по Республике Марий Эл, Пензенской и Ульяновской областей. Также на месте пожара работают два пожарных поезда", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что "угроза перехода огня на населенные пункты отсутствует".В свою очередь врио главы Мордовии Артем Здунов сообщил, что в воскресенье вместе с членами правительства региона обследовал территорию заповедника, горевшую в 2010 году. "Осталось много сухостоя, который и горит сейчас. Пожаром пройдена площадь около 3000 гектаров. Активно горит на 15 гектарах", - написал Здунов в своем Instagram.Пожар на территории заповедника имени Смидовича в Мордовии начался 3 августа, когда из-за сухой грозы загорелся валежник. В борьбе со стихией задействованы аэромобильные группировки МЧС Мордовии, Нижегородской области, Чувашии, работники лесного хозяйства, сотрудники Росгвардии, вертолёты Ми-8 МЧС России, многоцелевой самолет-амфибия БЕ-200ЧС, военные самолеты Ил-76. Днём 7 августа огонь распространился на территорию Нижегородской области, после чего в закрытом городе Сарове было введен режим чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20210808/pozhar-1744917517.html
https://ria.ru/20210730/pozhary-1743641457.html
саров
ульяновская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744767980_0:230:1080:1040_1920x0_80_0_0_7a0b944e470ebadfe5d06d8895a28f80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саров, ульяновская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), артем здунов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, природные пожары в россии
К тушению огня в Мордовском заповеднике привлекли два пожарных поезда
Около 900 человек и два пожарных поезда задействовали в ликвидации огня в Мордовском заповеднике