https://ria.ru/20210808/potasovka-1744895494.html
В Северной Осетии задержали шестерых участников потасовки в ресторане
В Северной Осетии задержали шестерых участников потасовки в ресторане - РИА Новости, 08.08.2021
В Северной Осетии задержали шестерых участников потасовки в ресторане
Полицейские задержали шестерых участников потасовки в ресторане во Владикавказе, они привлечены к административной ответственности за хулиганство и нарушение... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T08:48
2021-08-08T08:48
2021-08-08T14:05
происшествия
владикавказ
республика северная осетия - алания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ПЯТИГОРСК, 8 авг — РИА Новости. Полицейские задержали шестерых участников потасовки в ресторане во Владикавказе, они привлечены к административной ответственности за хулиганство и нарушение масочного режима, сообщает МВД по региону."В социальных сетях появилась публикация, о том что в ресторане "Торне" произошла потасовка между молодыми людьми на бытовой почве. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Левобережной полиции Пригородного района, которые задержали и доставили в отдел шестерых граждан за нарушение правопорядка", — говорится в сообщении ведомства в Instagram.По данным МВД, молодые люди 1998,1999 и 2000 годов рождения привлечены к ответственности за хулиганство по статье 20.1 КоАП России, а также за нарушение масочного режима.
https://ria.ru/20210806/draka-1744675392.html
владикавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владикавказ, республика северная осетия - алания
08:48 08.08.2021 (обновлено: 14:05 08.08.2021)
В Северной Осетии задержали шестерых участников потасовки в ресторане
В Северной Осетии задержали шестерых участников потасовки в ресторане