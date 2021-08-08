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В Северной Осетии задержали шестерых участников потасовки в ресторане

В Северной Осетии задержали шестерых участников потасовки в ресторане - РИА Новости, 08.08.2021

В Северной Осетии задержали шестерых участников потасовки в ресторане

Полицейские задержали шестерых участников потасовки в ресторане во Владикавказе, они привлечены к административной ответственности за хулиганство и нарушение... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T08:48

2021-08-08T08:48

2021-08-08T14:05

происшествия

владикавказ

республика северная осетия - алания

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ПЯТИГОРСК, 8 авг — РИА Новости. Полицейские задержали шестерых участников потасовки в ресторане во Владикавказе, они привлечены к административной ответственности за хулиганство и нарушение масочного режима, сообщает МВД по региону."В социальных сетях появилась публикация, о том что в ресторане "Торне" произошла потасовка между молодыми людьми на бытовой почве. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Левобережной полиции Пригородного района, которые задержали и доставили в отдел шестерых граждан за нарушение правопорядка", — говорится в сообщении ведомства в Instagram.По данным МВД, молодые люди 1998,1999 и 2000 годов рождения привлечены к ответственности за хулиганство по статье 20.1 КоАП России, а также за нарушение масочного режима.

https://ria.ru/20210806/draka-1744675392.html

владикавказ

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2021

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происшествия, владикавказ, республика северная осетия - алания