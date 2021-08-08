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В Северной Осетии задержали шестерых участников потасовки в ресторане
В Северной Осетии задержали шестерых участников потасовки в ресторане - РИА Новости, 08.08.2021
В Северной Осетии задержали шестерых участников потасовки в ресторане
Полицейские задержали шестерых участников потасовки в ресторане во Владикавказе, они привлечены к административной ответственности за хулиганство и нарушение... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T08:48
2021-08-08T14:05
происшествия
владикавказ
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 8 авг — РИА Новости. Полицейские задержали шестерых участников потасовки в ресторане во Владикавказе, они привлечены к административной ответственности за хулиганство и нарушение масочного режима, сообщает МВД по региону."В социальных сетях появилась публикация, о том что в ресторане "Торне" произошла потасовка между молодыми людьми на бытовой почве. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Левобережной полиции Пригородного района, которые задержали и доставили в отдел шестерых граждан за нарушение правопорядка", — говорится в сообщении ведомства в Instagram.По данным МВД, молодые люди 1998,1999 и 2000 годов рождения привлечены к ответственности за хулиганство по статье 20.1 КоАП России, а также за нарушение масочного режима.
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происшествия, владикавказ, республика северная осетия - алания
08:48 08.08.2021 (обновлено: 14:05 08.08.2021)
 
В Северной Осетии задержали шестерых участников потасовки в ресторане

В Северной Осетии задержали шестерых участников потасовки в ресторане

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЯТИГОРСК, 8 авг — РИА Новости. Полицейские задержали шестерых участников потасовки в ресторане во Владикавказе, они привлечены к административной ответственности за хулиганство и нарушение масочного режима, сообщает МВД по региону.
"В социальных сетях появилась публикация, о том что в ресторане "Торне" произошла потасовка между молодыми людьми на бытовой почве. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Левобережной полиции Пригородного района, которые задержали и доставили в отдел шестерых граждан за нарушение правопорядка", — говорится в сообщении ведомства в Instagram.
По данным МВД, молодые люди 1998,1999 и 2000 годов рождения привлечены к ответственности за хулиганство по статье 20.1 КоАП России, а также за нарушение масочного режима.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 13:47
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ПроисшествияВладикавказРеспублика Северная Осетия - Алания
 
 
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