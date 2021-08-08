https://ria.ru/20210808/otravlenie-1744904439.html

Число детей, госпитализированных с поезда Мурманск — Адлер, достигло 87

Число детей, госпитализированных с поезда Мурманск — Адлер, достигло 87 - РИА Новости, 08.08.2021

Число детей, госпитализированных с поезда Мурманск — Адлер, достигло 87

В больницах Кубани по состоянию на утро воскресенья с кишечной инфекцией находятся 87 детей, которые отравились в поезде Мурманск — Адлер, сообщил оперштаб... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T10:35

2021-08-08T10:35

2021-08-08T11:41

происшествия

краснодарский край

мурманск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

адлер

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СОЧИ, 8 авг — РИА Новости. В больницах Кубани по состоянию на утро воскресенья с кишечной инфекцией находятся 87 детей, которые отравились в поезде Мурманск — Адлер, сообщил оперштаб Краснодарского края.Отмечается, что в Туапсинской центральной районной больнице № 1 госпитализированы 67 детей, в Апшеронской — 12, в Белореченской — восемь. Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести.По данным Роспотребнадзора, причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа.Всего в двух группах было 246 детей и 24 сопровождающих.

https://ria.ru/20210807/deti-1744878191.html

краснодарский край

мурманск

адлер

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, мурманск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, адлер