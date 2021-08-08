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Число детей, госпитализированных с поезда Мурманск — Адлер, достигло 87
Число детей, госпитализированных с поезда Мурманск — Адлер, достигло 87 - РИА Новости, 08.08.2021
Число детей, госпитализированных с поезда Мурманск — Адлер, достигло 87
В больницах Кубани по состоянию на утро воскресенья с кишечной инфекцией находятся 87 детей, которые отравились в поезде Мурманск — Адлер, сообщил оперштаб... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T10:35
2021-08-08T11:41
происшествия
краснодарский край
мурманск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
адлер
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СОЧИ, 8 авг — РИА Новости. В больницах Кубани по состоянию на утро воскресенья с кишечной инфекцией находятся 87 детей, которые отравились в поезде Мурманск — Адлер, сообщил оперштаб Краснодарского края.Отмечается, что в Туапсинской центральной районной больнице № 1 госпитализированы 67 детей, в Апшеронской — 12, в Белореченской — восемь. Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести.По данным Роспотребнадзора, причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа.Всего в двух группах было 246 детей и 24 сопровождающих.
https://ria.ru/20210807/deti-1744878191.html
краснодарский край
мурманск
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происшествия, краснодарский край, мурманск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, адлер
10:35 08.08.2021 (обновлено: 11:41 08.08.2021)
 
Число детей, госпитализированных с поезда Мурманск — Адлер, достигло 87

Власти Кубани: 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск — Адлер, находятся в больницах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Медицинский работник в гематологическом корпусе городской клинической больницы им. С. П. Боткина
 Медицинский работник в гематологическом корпусе городской клинической больницы им. С. П. Боткина - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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СОЧИ, 8 авг — РИА Новости. В больницах Кубани по состоянию на утро воскресенья с кишечной инфекцией находятся 87 детей, которые отравились в поезде МурманскАдлер, сообщил оперштаб Краснодарского края.
Отмечается, что в Туапсинской центральной районной больнице № 1 госпитализированы 67 детей, в Апшеронской — 12, в Белореченской — восемь. Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести.
По данным Роспотребнадзора, причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа.
Всего в двух группах было 246 детей и 24 сопровождающих.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
Вчера, 23:02
Попова взяла под контроль ситуацию с заболевшими в поезде детьми
 
ПроисшествияКраснодарский крайМурманскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАдлер
 
 
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