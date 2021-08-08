https://ria.ru/20210808/otravlenie-1744904439.html
Число детей, госпитализированных с поезда Мурманск — Адлер, достигло 87
Число детей, госпитализированных с поезда Мурманск — Адлер, достигло 87 - РИА Новости, 08.08.2021
Число детей, госпитализированных с поезда Мурманск — Адлер, достигло 87
В больницах Кубани по состоянию на утро воскресенья с кишечной инфекцией находятся 87 детей, которые отравились в поезде Мурманск — Адлер, сообщил оперштаб... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T10:35
2021-08-08T10:35
2021-08-08T11:41
происшествия
краснодарский край
мурманск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
адлер
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СОЧИ, 8 авг — РИА Новости. В больницах Кубани по состоянию на утро воскресенья с кишечной инфекцией находятся 87 детей, которые отравились в поезде Мурманск — Адлер, сообщил оперштаб Краснодарского края.Отмечается, что в Туапсинской центральной районной больнице № 1 госпитализированы 67 детей, в Апшеронской — 12, в Белореченской — восемь. Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести.По данным Роспотребнадзора, причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа.Всего в двух группах было 246 детей и 24 сопровождающих.
https://ria.ru/20210807/deti-1744878191.html
краснодарский край
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адлер
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происшествия, краснодарский край, мурманск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, адлер
10:35 08.08.2021 (обновлено: 11:41 08.08.2021)
Число детей, госпитализированных с поезда Мурманск — Адлер, достигло 87
Власти Кубани: 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск — Адлер, находятся в больницах