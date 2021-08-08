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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210808/oruzhie-1744887368.html
NI оценил перспективы российской "Робокатюши"
NI оценил перспективы российской "Робокатюши" - РИА Новости, 08.08.2021
NI оценил перспективы российской "Робокатюши"
Россия ведет разработку роботизированной системы залпового огня, сообщает издание The National Interest. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T05:10
2021-08-08T05:10
новое оружие россии
безопасность
ростех
техмаш
торнадо-г
торнадо-с
россия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россия ведет разработку роботизированной системы залпового огня, сообщает издание The National Interest.Ранее гендиректор ведущего российского предприятия-разработчика реактивной артиллерии – НПО "Сплав" имени Ганичева (входит в концерн "Техмаш" Ростеха) Александр Смирнов рассказал в интервью Sputnik, что разработанные в России реактивные системы залпового огня, такие как "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", имеют компоненты, которые могут стать основой для перспективной роботизированной РСЗО.Ракетная установка вскоре сможет самостоятельно поражать цели и будет способная одним залпом уничтожить целый населенный пункт, пишет автор статьи Майкл Пей. Новинка, которая в статье называется "Робокатюшей", вероятно будет размещаться на беспилотном автомобиле, который сможет самостоятельно добираться до линии фронта.Если проект получится успешно реализовать, западные компании будут обращаться к России за помощью в создании беспилотного автомобиля, полагает автор.РСЗО "Торнадо" создана для замены в российских Вооруженных силах реактивных систем "Град" и "Смерч"."Торнадо" имеет более совершенную систему управления огнем и выпускается в вариантах "Торнадо-Г" калибра 122 миллиметра и "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров.
https://ria.ru/20210714/smirnov-1741064468.html
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безопасность, ростех, техмаш, торнадо-г, торнадо-с, россия
05:10 08.08.2021
 
NI оценил перспективы российской "Робокатюши"

NI: в России разрабатывают "Робокатюшу", способную самостоятельно поражать цели

© Фото : Vitaly V. KuzminСтрельба из систем залпового огня ТОС-1А
Стрельба из систем залпового огня ТОС-1А - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© Фото : Vitaly V. Kuzmin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россия ведет разработку роботизированной системы залпового огня, сообщает издание The National Interest.
Ранее гендиректор ведущего российского предприятия-разработчика реактивной артиллерии – НПО "Сплав" имени Ганичева (входит в концерн "Техмаш" Ростеха) Александр Смирнов рассказал в интервью Sputnik, что разработанные в России реактивные системы залпового огня, такие как "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", имеют компоненты, которые могут стать основой для перспективной роботизированной РСЗО.
Ракетная установка вскоре сможет самостоятельно поражать цели и будет способная одним залпом уничтожить целый населенный пункт, пишет автор статьи Майкл Пей. Новинка, которая в статье называется "Робокатюшей", вероятно будет размещаться на беспилотном автомобиле, который сможет самостоятельно добираться до линии фронта.
Если проект получится успешно реализовать, западные компании будут обращаться к России за помощью в создании беспилотного автомобиля, полагает автор.
Гендиректор НПО Сплав имени Ганичева Александр Смирнов - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 11:00
Александр Смирнов: российские РСЗО получат новый управляемый снаряд
РСЗО "Торнадо" создана для замены в российских Вооруженных силах реактивных систем "Град" и "Смерч".
"Торнадо" имеет более совершенную систему управления огнем и выпускается в вариантах "Торнадо-Г" калибра 122 миллиметра и "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров.
 
Новое оружие РоссииБезопасностьРостехТехмашТорнадо-ГТорнадо-СРоссия
 
 
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