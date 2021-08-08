https://ria.ru/20210808/oruzhie-1744887368.html
NI оценил перспективы российской "Робокатюши"
NI оценил перспективы российской "Робокатюши" - РИА Новости, 08.08.2021
NI оценил перспективы российской "Робокатюши"
Россия ведет разработку роботизированной системы залпового огня, сообщает издание The National Interest. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T05:10
2021-08-08T05:10
2021-08-08T05:10
новое оружие россии
безопасность
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россия ведет разработку роботизированной системы залпового огня, сообщает издание The National Interest.Ранее гендиректор ведущего российского предприятия-разработчика реактивной артиллерии – НПО "Сплав" имени Ганичева (входит в концерн "Техмаш" Ростеха) Александр Смирнов рассказал в интервью Sputnik, что разработанные в России реактивные системы залпового огня, такие как "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", имеют компоненты, которые могут стать основой для перспективной роботизированной РСЗО.Ракетная установка вскоре сможет самостоятельно поражать цели и будет способная одним залпом уничтожить целый населенный пункт, пишет автор статьи Майкл Пей. Новинка, которая в статье называется "Робокатюшей", вероятно будет размещаться на беспилотном автомобиле, который сможет самостоятельно добираться до линии фронта.Если проект получится успешно реализовать, западные компании будут обращаться к России за помощью в создании беспилотного автомобиля, полагает автор.РСЗО "Торнадо" создана для замены в российских Вооруженных силах реактивных систем "Град" и "Смерч"."Торнадо" имеет более совершенную систему управления огнем и выпускается в вариантах "Торнадо-Г" калибра 122 миллиметра и "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров.
https://ria.ru/20210714/smirnov-1741064468.html
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безопасность, ростех, техмаш, торнадо-г, торнадо-с, россия
NI оценил перспективы российской "Робокатюши"
NI: в России разрабатывают "Робокатюшу", способную самостоятельно поражать цели
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россия
ведет разработку роботизированной системы залпового огня, сообщает издание The National Interest
.
Ранее гендиректор ведущего российского предприятия-разработчика реактивной артиллерии – НПО "Сплав" имени Ганичева (входит в концерн "Техмаш
" Ростеха
) Александр Смирнов рассказал в интервью Sputnik
, что разработанные в России реактивные системы залпового огня, такие как "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", имеют компоненты, которые могут стать основой для перспективной роботизированной РСЗО.
Ракетная установка вскоре сможет самостоятельно поражать цели и будет способная одним залпом уничтожить целый населенный пункт, пишет автор статьи Майкл Пей. Новинка, которая в статье называется "Робокатюшей", вероятно будет размещаться на беспилотном автомобиле, который сможет самостоятельно добираться до линии фронта.
Если проект получится успешно реализовать, западные компании будут обращаться к России за помощью в создании беспилотного автомобиля, полагает автор.
РСЗО "Торнадо" создана для замены в российских Вооруженных силах реактивных систем "Град" и "Смерч".
"Торнадо" имеет более совершенную систему управления огнем и выпускается в вариантах "Торнадо-Г" калибра 122 миллиметра и "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров.