https://ria.ru/20210808/nikaragua-1744883290.html
Блинкен заявил, что США не верят в свободные выборы в Никарагуа
Блинкен заявил, что США не верят в свободные выборы в Никарагуа - РИА Новости, 08.08.2021
Блинкен заявил, что США не верят в свободные выборы в Никарагуа
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не верит в проведение честных выборов в Никарагуа после запрета последней крупной оппозиционной партии... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T01:45
2021-08-08T01:45
2021-08-08T01:45
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не верит в проведение честных выборов в Никарагуа после запрета последней крупной оппозиционной партии "Граждане за свободу".По его словам, США считают эти действия "последним ударом по перспективам свободных и честных выборов"."Этот выборный процесс, включая его будущие результаты, потерял всякое доверие", - заявил Блинкен. Он также пообещал сотрудничать с другими странами региона над "дипломатическим и экономическим" ответом на действия властей Никарагуа.Верховный избирательный совет Никарагуа ликвидировал партию "Граждане за свободу" (CxL) и аннулировал гражданство ее лидера Кармельи Роджерс после обращения Либерально-конституционной партии о нарушениях при регистрации этого оппозиционного объединения и двойном гражданстве Роджерс.Ранее власти Никарагуа поместили под домашний арест кандидатку на пост вице-президента от партии CxL Беренис Кесада, "Мисс Никарагуа 2017", и лишили ее права баллотироваться на государственные должности. В качестве кандидата на пост главы государства партия выдвигает Оскара Собальварро - бывшего командира "контрас", оппозиции, которая вела вооруженную борьбу против правительства Даниэля Ортеги в 1980-х годах.Партия CxL - третье политическое движение Никарагуа из семи, зарегистрировавшихся для участия во всеобщих выборах, которое было отстранено от избирательной компании или ликвидировано. Власти обвиняли партию в нарушении юридических норм и покушении на суверенитет страны.За лето в Никарагуа были арестованы по различным обвинениям семь кандидатов на пост президента, включая дочь экс-президента страны Кристиану Чаморро. Процесс юридической регистрации кандидатов проходил с 28 июля по 2 августа. Предварительный список участников предвыборной гонки станет известен 12 августа, окончательный - 18 августа.Правящий Сандинистский фронт национального освобождения 2 августа утвердил в качестве пары своих кандидатов президента Даниэля Ортегу и его супругу, вице-президента Росарио Мурильо.Избирательная кампания в Никарагуа будет проходить с 21 августа по 3 ноября. Президентские выборы в Никарагуа, которые проходят каждые пять лет, намечены на 7 ноября.
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в мире, сша, никарагуа, энтони блинкен
Блинкен заявил, что США не верят в свободные выборы в Никарагуа
Блинкен заявил, что США не верят в свободные выборы в Никарагуа после запрета очередной партии
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости.
Госсекретарь США Энтони Блинкен
заявил, что Вашингтон не верит в проведение честных выборов в Никарагуа
после запрета последней крупной оппозиционной партии "Граждане за свободу".
"Принятое 6 августа решение президента Даниэля Ортеги
и вице-президента Росарио Мурильо запретить последней подлинно оппозиционной партии участвовать в выборах в ноябре подчеркивает, что они хотят остаться у власти любой ценой. Этот автократический маневр последовал за задержанием семи кандидатов в президенты и 24 других оппозиционных деятелей, активистов за права человека, лидеров бизнеса, студентов и работников НПО за последние два месяца", - говорится в заявлении Блинкена.
По его словам, США считают эти действия "последним ударом по перспективам свободных и честных выборов".
"Этот выборный процесс, включая его будущие результаты, потерял всякое доверие", - заявил Блинкен. Он также пообещал сотрудничать с другими странами региона над "дипломатическим и экономическим" ответом на действия властей Никарагуа.
Верховный избирательный совет Никарагуа ликвидировал партию "Граждане за свободу" (CxL) и аннулировал гражданство ее лидера Кармельи Роджерс после обращения Либерально-конституционной партии о нарушениях при регистрации этого оппозиционного объединения и двойном гражданстве Роджерс.
Ранее власти Никарагуа поместили под домашний арест кандидатку на пост вице-президента от партии CxL Беренис Кесада, "Мисс Никарагуа 2017", и лишили ее права баллотироваться на государственные должности. В качестве кандидата на пост главы государства партия выдвигает Оскара Собальварро - бывшего командира "контрас", оппозиции, которая вела вооруженную борьбу против правительства Даниэля Ортеги в 1980-х годах.
Партия CxL - третье политическое движение Никарагуа из семи, зарегистрировавшихся для участия во всеобщих выборах, которое было отстранено от избирательной компании или ликвидировано. Власти обвиняли партию в нарушении юридических норм и покушении на суверенитет страны.
За лето в Никарагуа были арестованы по различным обвинениям семь кандидатов на пост президента, включая дочь экс-президента страны Кристиану Чаморро. Процесс юридической регистрации кандидатов проходил с 28 июля по 2 августа. Предварительный список участников предвыборной гонки станет известен 12 августа, окончательный - 18 августа.
Правящий Сандинистский фронт национального освобождения 2 августа утвердил в качестве пары своих кандидатов президента Даниэля Ортегу и его супругу, вице-президента Росарио Мурильо.
Избирательная кампания в Никарагуа будет проходить с 21 августа по 3 ноября. Президентские выборы в Никарагуа, которые проходят каждые пять лет, намечены на 7 ноября.