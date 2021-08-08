https://ria.ru/20210808/nikaragua-1744883290.html

Блинкен заявил, что США не верят в свободные выборы в Никарагуа

Блинкен заявил, что США не верят в свободные выборы в Никарагуа - РИА Новости, 08.08.2021

Блинкен заявил, что США не верят в свободные выборы в Никарагуа

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не верит в проведение честных выборов в Никарагуа после запрета последней крупной оппозиционной партии... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T01:45

2021-08-08T01:45

2021-08-08T01:45

в мире

сша

никарагуа

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не верит в проведение честных выборов в Никарагуа после запрета последней крупной оппозиционной партии "Граждане за свободу".По его словам, США считают эти действия "последним ударом по перспективам свободных и честных выборов"."Этот выборный процесс, включая его будущие результаты, потерял всякое доверие", - заявил Блинкен. Он также пообещал сотрудничать с другими странами региона над "дипломатическим и экономическим" ответом на действия властей Никарагуа.Верховный избирательный совет Никарагуа ликвидировал партию "Граждане за свободу" (CxL) и аннулировал гражданство ее лидера Кармельи Роджерс после обращения Либерально-конституционной партии о нарушениях при регистрации этого оппозиционного объединения и двойном гражданстве Роджерс.Ранее власти Никарагуа поместили под домашний арест кандидатку на пост вице-президента от партии CxL Беренис Кесада, "Мисс Никарагуа 2017", и лишили ее права баллотироваться на государственные должности. В качестве кандидата на пост главы государства партия выдвигает Оскара Собальварро - бывшего командира "контрас", оппозиции, которая вела вооруженную борьбу против правительства Даниэля Ортеги в 1980-х годах.Партия CxL - третье политическое движение Никарагуа из семи, зарегистрировавшихся для участия во всеобщих выборах, которое было отстранено от избирательной компании или ликвидировано. Власти обвиняли партию в нарушении юридических норм и покушении на суверенитет страны.За лето в Никарагуа были арестованы по различным обвинениям семь кандидатов на пост президента, включая дочь экс-президента страны Кристиану Чаморро. Процесс юридической регистрации кандидатов проходил с 28 июля по 2 августа. Предварительный список участников предвыборной гонки станет известен 12 августа, окончательный - 18 августа.Правящий Сандинистский фронт национального освобождения 2 августа утвердил в качестве пары своих кандидатов президента Даниэля Ортегу и его супругу, вице-президента Росарио Мурильо.Избирательная кампания в Никарагуа будет проходить с 21 августа по 3 ноября. Президентские выборы в Никарагуа, которые проходят каждые пять лет, намечены на 7 ноября.

https://ria.ru/20210712/nikaragua-1740997984.html

https://ria.ru/20210606/nikaragua-1735845064.html

https://ria.ru/20210204/sanktsii-1596046076.html

сша

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в мире, сша, никарагуа, энтони блинкен