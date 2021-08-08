https://ria.ru/20210808/lnr-1744908629.html

Силовики препятствуют работе миссии ОБСЕ, заявили в Луганске

Силовики препятствуют работе миссии ОБСЕ, заявили в Луганске - РИА Новости, 08.08.2021

Силовики препятствуют работе миссии ОБСЕ, заявили в Луганске

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T11:12

2021-08-08T11:12

2021-08-08T11:12

в мире

бтр-80

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донбасс

смм обсе

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Подлесное в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."С целью недопущения фиксации нарушений, боевики 24-й бригады (ВС Украины – ред.) применили станцию РЭБ "Буковель-АД"… в районе населенного пункта Подлесное (под контролем Киева – ред.)", - заявил представитель пресс-службы.Он уточнил, что в нарушение третьего пункта дополнительных мер по перемирию, украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Киеву территории."В зоне ответственности 30-й бригады ВСУ зафиксировано размещение бронетранспортёра БТР-80 вблизи жилого района в населенном пункте Клиновое", - дополнил представитель пресс-службы оборонного ведомства.Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.

https://ria.ru/20210806/donbass-1744716693.html

луганская народная республика

донбасс

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в мире, бтр-80, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, смм обсе, ситуация в днр и лнр