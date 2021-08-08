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Силовики препятствуют работе миссии ОБСЕ, заявили в Луганске
Силовики препятствуют работе миссии ОБСЕ, заявили в Луганске - РИА Новости, 08.08.2021
Силовики препятствуют работе миссии ОБСЕ, заявили в Луганске
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T11:12
2021-08-08T11:12
2021-08-08T11:12
в мире
бтр-80
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донбасс
смм обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Подлесное в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."С целью недопущения фиксации нарушений, боевики 24-й бригады (ВС Украины – ред.) применили станцию РЭБ "Буковель-АД"… в районе населенного пункта Подлесное (под контролем Киева – ред.)", - заявил представитель пресс-службы.Он уточнил, что в нарушение третьего пункта дополнительных мер по перемирию, украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Киеву территории."В зоне ответственности 30-й бригады ВСУ зафиксировано размещение бронетранспортёра БТР-80 вблизи жилого района в населенном пункте Клиновое", - дополнил представитель пресс-службы оборонного ведомства.Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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в мире, бтр-80, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, смм обсе, ситуация в днр и лнр
Силовики препятствуют работе миссии ОБСЕ, заявили в Луганске
Народная милиция ЛНР: силовики препятствуют работе миссии ОБСЕ при помощи станций РЭБ