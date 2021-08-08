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Стая косаток на охоте: удача российских фотографов
Стая косаток на охоте: удача российских фотографов - РИА Новости, 08.08.2021
Стая косаток на охоте: удача российских фотографов
Фотографы Вадим Махоров и Михаил Коростелев сняли уникальные кадры охоты стаи косаток у дальневосточного побережья.
2021-08-08T16:55
2021-08-08T16:55
2021-08-08T16:55
видео
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Косатки – самый крупный представитель семейства дельфиновых. Самцы достигают 10 метров в длину и имеют массу до 8 тонн, а их "фирменный" спинной плавник – до 1,8 метра. Животные обладают сложной социальной организацией. Живут большими семьями. Кроме "языка", понятного всем представителям вида, у каждой стаи – свой неповторимый диалект. Эти свирепые хищники не боятся проплывающих мимо судов. Людей не атакуют, потому что человек как пища им совершенно не интересен.
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Стая косаток на охоте: удача российских фотографов
Фотографы Вадим Махоров и Михаил Коростелев сняли уникальные кадры охоты стаи косаток у дальневосточного побережья. Косатки – из самый крупный представитель семейства дельфиновых. Самцы достигают 10 метров в длину и имеют массу до 8 тонн, а их "фирменный" спинной плавник – до 1,8 метра. Косатки обладают сложной социальной организацией. Живут большими семьями. Кроме "языка", понятного всем представителям вида, у каждой стаи – свой неповторимый диалект. Эти свирепые хищники не боятся проплывающих мимо судов. Людей не атакуют, потому что человек как пища им совершенно не интересен.
2021-08-08T16:55
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PT0M58S
РИА Новости
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видео, видео
Стая косаток на охоте: удача российских фотографов
Фотографы Вадим Махоров и Михаил Коростелев сняли уникальные кадры охоты стаи косаток у дальневосточного побережья.