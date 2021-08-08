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В России за сутки выписали 15 669 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 15 669 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2021
В России за сутки выписали 15 669 переболевших COVID-19
За сутки в РФ выписаны 15 669 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 5 755 507, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T11:24
2021-08-08T11:24
2021-08-08T11:24
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 15 669 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 5 755 507, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 669 человек ... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 755 507", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210807/superrasprostranitel-1744831209.html
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общество, москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 15 669 переболевших COVID-19
Оперштаб: в России за сутки выписали 15 669 переболевших COVID-19