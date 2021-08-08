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Путин примет участие в конференции Совбеза ООН по морской безопасности
Путин примет участие в конференции Совбеза ООН по морской безопасности - РИА Новости, 08.08.2021
Путин примет участие в конференции Совбеза ООН по морской безопасности
Президент России Владимир Путин 9 августа по видеосвязи примет участие в конференции в рамках СБ ООН на тему укрепления морской безопасности, сообщает... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T15:14
2021-08-08T15:14
политика
безопасность
индия
владимир путин
совет безопасности оон
нарендра моди
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 августа по видеосвязи примет участие в конференции в рамках СБ ООН на тему укрепления морской безопасности, сообщает пресс-служба Кремля."В понедельник Владимир Владимирович Путин примет участие по видеосвязи в конференции в рамках Совета Безопасности ООН на тему "Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества", - говорится в сообщении.Отмечается, что мероприятие проводится по инициативе Нарендры Моди, премьер-министра Индии, председательствующей в Совете Безопасности ООН в августе.
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политика, безопасность, индия, владимир путин, совет безопасности оон, нарендра моди
15:14 08.08.2021
 
Путин примет участие в конференции Совбеза ООН по морской безопасности

Путин по видеосвязи примет участие в конференции Совбеза ООН по укреплению морской безопасности

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО "Братскхимсинтез"
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО Братскхимсинтез - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 августа по видеосвязи примет участие в конференции в рамках СБ ООН на тему укрепления морской безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
"В понедельник Владимир Владимирович Путин примет участие по видеосвязи в конференции в рамках Совета Безопасности ООН на тему "Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мероприятие проводится по инициативе Нарендры Моди, премьер-министра Индии, председательствующей в Совете Безопасности ООН в августе.
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ПолитикаБезопасностьИндияВладимир ПутинСовет Безопасности ООННарендра Моди
 
 
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