https://ria.ru/20210808/konferentsiya-1744933542.html

Путин примет участие в конференции Совбеза ООН по морской безопасности

Путин примет участие в конференции Совбеза ООН по морской безопасности - РИА Новости, 08.08.2021

Путин примет участие в конференции Совбеза ООН по морской безопасности

Президент России Владимир Путин 9 августа по видеосвязи примет участие в конференции в рамках СБ ООН на тему укрепления морской безопасности, сообщает... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T15:14

2021-08-08T15:14

2021-08-08T15:14

политика

безопасность

индия

владимир путин

совет безопасности оон

нарендра моди

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 августа по видеосвязи примет участие в конференции в рамках СБ ООН на тему укрепления морской безопасности, сообщает пресс-служба Кремля."В понедельник Владимир Владимирович Путин примет участие по видеосвязи в конференции в рамках Совета Безопасности ООН на тему "Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества", - говорится в сообщении.Отмечается, что мероприятие проводится по инициативе Нарендры Моди, премьер-министра Индии, председательствующей в Совете Безопасности ООН в августе.

https://ria.ru/20210808/tanker-1744931074.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, безопасность, индия, владимир путин, совет безопасности оон, нарендра моди