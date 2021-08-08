https://ria.ru/20210808/konferentsiya-1744933542.html
Путин примет участие в конференции Совбеза ООН по морской безопасности
Путин примет участие в конференции Совбеза ООН по морской безопасности - РИА Новости, 08.08.2021
Путин примет участие в конференции Совбеза ООН по морской безопасности
Президент России Владимир Путин 9 августа по видеосвязи примет участие в конференции в рамках СБ ООН на тему укрепления морской безопасности, сообщает... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T15:14
2021-08-08T15:14
2021-08-08T15:14
политика
безопасность
индия
владимир путин
совет безопасности оон
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 августа по видеосвязи примет участие в конференции в рамках СБ ООН на тему укрепления морской безопасности, сообщает пресс-служба Кремля."В понедельник Владимир Владимирович Путин примет участие по видеосвязи в конференции в рамках Совета Безопасности ООН на тему "Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества", - говорится в сообщении.Отмечается, что мероприятие проводится по инициативе Нарендры Моди, премьер-министра Индии, председательствующей в Совете Безопасности ООН в августе.
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политика, безопасность, индия, владимир путин, совет безопасности оон, нарендра моди
Путин примет участие в конференции Совбеза ООН по морской безопасности
Путин по видеосвязи примет участие в конференции Совбеза ООН по укреплению морской безопасности