https://ria.ru/20210808/khovalyg-1744903862.html

Врио главы Тувы ответит на вопросы жителей республики 15 августа

Врио главы Тувы ответит на вопросы жителей республики 15 августа - РИА Новости, 08.08.2021

Врио главы Тувы ответит на вопросы жителей республики 15 августа

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг 15 августа в эфире телеканалов ответит на вопросы жителей республики, которые вплоть до указанной... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T10:24

2021-08-08T10:24

2021-08-08T10:24

республика тыва

политика

общество

республика тыва

владислав ховалыг

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КРАСНОЯРСК, 8 авг - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг 15 августа в эфире телеканалов ответит на вопросы жителей республики, которые вплоть до указанной даты могут направлять свои вопросы, сообщает пресс-служба главы республики.В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности назначен Владислав Ховалыг."15 августа врио Главы Тувы Владислав Ховалыг ответит на вопросы, волнующие жителей республики, в формате "Прямого разговора". Свои вопросы граждане могут задать уже сегодня через общедоступные мессенджеры и социальные сети, а также по телефону. Такой формат общения первого лица с населением применяется в регионе впервые. Ответы на вопросы прозвучат в эфире телеканалов "Россия-1" и ОТР 15 августа в 17.00 часов", - говорится в сообщении.Для того, чтобы задать вопрос необходимо позвонить по бесплатному номеру 8-(800)-200-85-04.Написать обращение можно также через мессенджер Viber в группе "Онлайн-приемная Врио Главы Республики Тыва" или через группы "Онлайн-приёмная Врио Главы Республики Тыва" в социальных сетях "Вконтакте" и Instagram.Вопросы принимает единый колл-центр. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы Владиславу Ховалыгу 15 августа во время эфира передачи "Прямой разговор" на телеканалах "Россия-1" и ОТР.Приём предложений и обращений на "Прямой разговор" продолжится до 15 августа 2021 года.

https://ria.ru/20210808/tuva-1744900351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, общество, республика тыва, владислав ховалыг