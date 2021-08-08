https://ria.ru/20210808/khovalyg-1744903862.html
Врио главы Тувы ответит на вопросы жителей республики 15 августа
Врио главы Тувы ответит на вопросы жителей республики 15 августа - РИА Новости, 08.08.2021
Врио главы Тувы ответит на вопросы жителей республики 15 августа
Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг 15 августа в эфире телеканалов ответит на вопросы жителей республики, которые вплоть до указанной... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T10:24
2021-08-08T10:24
2021-08-08T10:24
республика тыва
политика
общество
республика тыва
владислав ховалыг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733312824_0:112:1024:688_1920x0_80_0_0_e4ad4c1a4d88e4a59c8c4080c959e66e.jpg
КРАСНОЯРСК, 8 авг - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг 15 августа в эфире телеканалов ответит на вопросы жителей республики, которые вплоть до указанной даты могут направлять свои вопросы, сообщает пресс-служба главы республики.В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности назначен Владислав Ховалыг."15 августа врио Главы Тувы Владислав Ховалыг ответит на вопросы, волнующие жителей республики, в формате "Прямого разговора". Свои вопросы граждане могут задать уже сегодня через общедоступные мессенджеры и социальные сети, а также по телефону. Такой формат общения первого лица с населением применяется в регионе впервые. Ответы на вопросы прозвучат в эфире телеканалов "Россия-1" и ОТР 15 августа в 17.00 часов", - говорится в сообщении.Для того, чтобы задать вопрос необходимо позвонить по бесплатному номеру 8-(800)-200-85-04.Написать обращение можно также через мессенджер Viber в группе "Онлайн-приемная Врио Главы Республики Тыва" или через группы "Онлайн-приёмная Врио Главы Республики Тыва" в социальных сетях "Вконтакте" и Instagram.Вопросы принимает единый колл-центр. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы Владиславу Ховалыгу 15 августа во время эфира передачи "Прямой разговор" на телеканалах "Россия-1" и ОТР.Приём предложений и обращений на "Прямой разговор" продолжится до 15 августа 2021 года.
https://ria.ru/20210808/tuva-1744900351.html
республика тыва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733312824_0:16:1024:784_1920x0_80_0_0_8ff0c97b2fdecf9770268c4a76b27647.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, общество, республика тыва, владислав ховалыг
КРАСНОЯРСК, 8 авг - РИА Новости.
Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг
15 августа в эфире телеканалов ответит на вопросы жителей республики, которые вплоть до указанной даты могут направлять свои вопросы, сообщает пресс-служба главы республики.
В апреле президент России Владимир Путин
подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола
по собственному желанию, временно исполняющим обязанности назначен Владислав Ховалыг.
"15 августа врио Главы Тувы Владислав Ховалыг ответит на вопросы, волнующие жителей республики, в формате "Прямого разговора". Свои вопросы граждане могут задать уже сегодня через общедоступные мессенджеры и социальные сети, а также по телефону. Такой формат общения первого лица с населением применяется в регионе впервые. Ответы на вопросы прозвучат в эфире телеканалов "Россия-1" и ОТР 15 августа в 17.00 часов", - говорится в сообщении.
Для того, чтобы задать вопрос необходимо позвонить по бесплатному номеру 8-(800)-200-85-04.
Написать обращение можно также через мессенджер Viber в группе "Онлайн-приемная Врио Главы Республики Тыва
" или через группы "Онлайн-приёмная Врио Главы Республики Тыва" в социальных сетях "Вконтакте
" и Instagram
.
Вопросы принимает единый колл-центр. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы Владиславу Ховалыгу 15 августа во время эфира передачи "Прямой разговор" на телеканалах "Россия-1" и ОТР.
Приём предложений и обращений на "Прямой разговор" продолжится до 15 августа 2021 года.