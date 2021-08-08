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Республика Тыва
https://ria.ru/20210808/khovalyg-1744903862.html
Врио главы Тувы ответит на вопросы жителей республики 15 августа
Врио главы Тувы ответит на вопросы жителей республики 15 августа - РИА Новости, 08.08.2021
Врио главы Тувы ответит на вопросы жителей республики 15 августа
Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг 15 августа в эфире телеканалов ответит на вопросы жителей республики, которые вплоть до указанной... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T10:24
2021-08-08T10:24
республика тыва
политика
общество
республика тыва
владислав ховалыг
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КРАСНОЯРСК, 8 авг - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг 15 августа в эфире телеканалов ответит на вопросы жителей республики, которые вплоть до указанной даты могут направлять свои вопросы, сообщает пресс-служба главы республики.В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности назначен Владислав Ховалыг."15 августа врио Главы Тувы Владислав Ховалыг ответит на вопросы, волнующие жителей республики, в формате "Прямого разговора". Свои вопросы граждане могут задать уже сегодня через общедоступные мессенджеры и социальные сети, а также по телефону. Такой формат общения первого лица с населением применяется в регионе впервые. Ответы на вопросы прозвучат в эфире телеканалов "Россия-1" и ОТР 15 августа в 17.00 часов", - говорится в сообщении.Для того, чтобы задать вопрос необходимо позвонить по бесплатному номеру 8-(800)-200-85-04.Написать обращение можно также через мессенджер Viber в группе "Онлайн-приемная Врио Главы Республики Тыва" или через группы "Онлайн-приёмная Врио Главы Республики Тыва" в социальных сетях "Вконтакте" и Instagram.Вопросы принимает единый колл-центр. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы Владиславу Ховалыгу 15 августа во время эфира передачи "Прямой разговор" на телеканалах "Россия-1" и ОТР.Приём предложений и обращений на "Прямой разговор" продолжится до 15 августа 2021 года.
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политика, общество, республика тыва, владислав ховалыг
10:24 08.08.2021
 

Врио главы Тувы ответит на вопросы жителей республики 15 августа

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства ТувыВрио главы Тувы Владислав Ховалыг
Врио главы Тувы Владислав Ховалыг - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тувы
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КРАСНОЯРСК, 8 авг - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг 15 августа в эфире телеканалов ответит на вопросы жителей республики, которые вплоть до указанной даты могут направлять свои вопросы, сообщает пресс-служба главы республики.
В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности назначен Владислав Ховалыг.
"15 августа врио Главы Тувы Владислав Ховалыг ответит на вопросы, волнующие жителей республики, в формате "Прямого разговора". Свои вопросы граждане могут задать уже сегодня через общедоступные мессенджеры и социальные сети, а также по телефону. Такой формат общения первого лица с населением применяется в регионе впервые. Ответы на вопросы прозвучат в эфире телеканалов "Россия-1" и ОТР 15 августа в 17.00 часов", - говорится в сообщении.
Для того, чтобы задать вопрос необходимо позвонить по бесплатному номеру 8-(800)-200-85-04.
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Написать обращение можно также через мессенджер Viber в группе "Онлайн-приемная Врио Главы Республики Тыва" или через группы "Онлайн-приёмная Врио Главы Республики Тыва" в социальных сетях "Вконтакте" и Instagram.
Вопросы принимает единый колл-центр. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы Владиславу Ховалыгу 15 августа во время эфира передачи "Прямой разговор" на телеканалах "Россия-1" и ОТР.
Приём предложений и обращений на "Прямой разговор" продолжится до 15 августа 2021 года.
 
Республика ТываПолитикаОбществоРеспублика ТываВладислав Ховалыг
 
 
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