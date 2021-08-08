https://ria.ru/20210808/kadyrov-1744968951.html

Кадыров поздравил мусульман с Новым годом

Кадыров поздравил мусульман с Новым годом - РИА Новости, 08.08.2021

Кадыров поздравил мусульман с Новым годом

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил чеченский народ и весь исламский мир с наступлением мусульманского Нового года Аль-Мухаррам. РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T22:32

2021-08-08T22:32

2021-08-08T22:32

медина

рамзан кадыров

новый год

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 8 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил чеченский народ и весь исламский мир с наступлением мусульманского Нового года Аль-Мухаррам."Наступил благословенный месяц Аль-Мухаррам и вместе с ним пришёл мусульманский новый год, берущий начало от пророческого переселения в Медину. Я рад поздравить чеченский народ и весь исламский мир с наступлением 1443 года по хиджре, напоминающего нам о разлуке любимца Аллаха и его благородных сподвижников со Священной Меккой!", - написал Кадыров в социальной сети "ВКонтакте".Он напомнил, что минувший год был непростым из-за COVID-19, но благодаря сплочённости народа удаётся покорять новые вершины."Минувший год был непростым: COVID-19 даёт о себе знать по сей день. Несмотря на это, сплотившись, мы неустанно покоряем новые вершины. Ведущая позиция в служении народу и помощи нуждающимся, как и всегда, принадлежит РОФ (Региональный общественный фонд - ред.) имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова под руководством моей дорогой мамы Аймани Несиевны. Пусть Всевышний сделает Новый год полным новых побед, успехов, достижений во всех направлениях, а также укрепит наши единство и братство", - написал глава региона.Первый день Мухаррама по Исламскому летоисчислению означает начало нового года. В этот Новый год мусульманский календарь перелистнет очередную страницу эпохи переселения Пророка Мухаммада из Мекки в Медину – правоверные вступают в 1443 год.

https://rsport.ria.ru/20210801/khataev-1743858243.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/chechnya-1743160544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медина, рамзан кадыров, новый год, чеченская республика (чечня)