https://ria.ru/20210808/kadyrov-1744968951.html
Кадыров поздравил мусульман с Новым годом
Кадыров поздравил мусульман с Новым годом - РИА Новости, 08.08.2021
Кадыров поздравил мусульман с Новым годом
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил чеченский народ и весь исламский мир с наступлением мусульманского Нового года Аль-Мухаррам. РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T22:32
2021-08-08T22:32
2021-08-08T22:32
медина
рамзан кадыров
новый год
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 8 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил чеченский народ и весь исламский мир с наступлением мусульманского Нового года Аль-Мухаррам."Наступил благословенный месяц Аль-Мухаррам и вместе с ним пришёл мусульманский новый год, берущий начало от пророческого переселения в Медину. Я рад поздравить чеченский народ и весь исламский мир с наступлением 1443 года по хиджре, напоминающего нам о разлуке любимца Аллаха и его благородных сподвижников со Священной Меккой!", - написал Кадыров в социальной сети "ВКонтакте".Он напомнил, что минувший год был непростым из-за COVID-19, но благодаря сплочённости народа удаётся покорять новые вершины."Минувший год был непростым: COVID-19 даёт о себе знать по сей день. Несмотря на это, сплотившись, мы неустанно покоряем новые вершины. Ведущая позиция в служении народу и помощи нуждающимся, как и всегда, принадлежит РОФ (Региональный общественный фонд - ред.) имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова под руководством моей дорогой мамы Аймани Несиевны. Пусть Всевышний сделает Новый год полным новых побед, успехов, достижений во всех направлениях, а также укрепит наши единство и братство", - написал глава региона.Первый день Мухаррама по Исламскому летоисчислению означает начало нового года. В этот Новый год мусульманский календарь перелистнет очередную страницу эпохи переселения Пророка Мухаммада из Мекки в Медину – правоверные вступают в 1443 год.
https://rsport.ria.ru/20210801/khataev-1743858243.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210727/chechnya-1743160544.html
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медина, рамзан кадыров, новый год, чеченская республика (чечня)
Кадыров поздравил мусульман с Новым годом
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил весь исламский мир с наступлением мусульманского Нового года
ГРОЗНЫЙ, 8 авг - РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
поздравил чеченский народ и весь исламский мир с наступлением мусульманского Нового года Аль-Мухаррам.
"Наступил благословенный месяц Аль-Мухаррам и вместе с ним пришёл мусульманский новый год, берущий начало от пророческого переселения в Медину
. Я рад поздравить чеченский народ и весь исламский мир с наступлением 1443 года по хиджре, напоминающего нам о разлуке любимца Аллаха и его благородных сподвижников со Священной Меккой!", - написал Кадыров в социальной сети "ВКонтакте
".
Он напомнил, что минувший год был непростым из-за COVID-19, но благодаря сплочённости народа удаётся покорять новые вершины.
"Минувший год был непростым: COVID-19 даёт о себе знать по сей день. Несмотря на это, сплотившись, мы неустанно покоряем новые вершины. Ведущая позиция в служении народу и помощи нуждающимся, как и всегда, принадлежит РОФ (Региональный общественный фонд - ред.) имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова под руководством моей дорогой мамы Аймани Несиевны. Пусть Всевышний сделает Новый год полным новых побед, успехов, достижений во всех направлениях, а также укрепит наши единство и братство", - написал глава региона.
Первый день Мухаррама по Исламскому летоисчислению означает начало нового года. В этот Новый год мусульманский календарь перелистнет очередную страницу эпохи переселения Пророка Мухаммада из Мекки в Медину – правоверные вступают в 1443 год.