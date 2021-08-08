https://ria.ru/20210808/gruziya-1744898555.html

Эксперты напомнили о годовщине грузино-югоосетинского конфликта

Эксперты напомнили о годовщине грузино-югоосетинского конфликта - РИА Новости, 08.08.2021

Эксперты напомнили о годовщине грузино-югоосетинского конфликта

Грузинские эксперты спустя 13 лет после грузино-югоосетинского вооруженного конфликта уверены, что Россия не отзовет независимость Абхазии и Южной Осетии. РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T09:20

2021-08-08T09:20

2021-08-08T09:20

в мире

грузино-осетинский конфликт

грузия

южная осетия

абхазия

россия

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ТБИЛИСИ, 8 авг - РИА Новости. Грузинские эксперты спустя 13 лет после грузино-югоосетинского вооруженного конфликта уверены, что Россия не отзовет независимость Абхазии и Южной Осетии."Спустя 13 лет после августовской войны изменилось многое, в 2012 году, несмотря на очень жесткий полицейский режим после военно-политической кровавой авантюры (экс-президента Михаила – ред.) Саакашвили и измены родине с его стороны, система Саакашвили потерпела крах. Он потерпел поражение, он позорно бежал из Грузии, даже не присутствуя на инаугурации своего преемника в 2013 году. Это колоссальное изменение. С той поры, несмотря на очень грубые и глупейшие ошибки правящей партии "Грузинская мечта", одно является фактом, что уровень верховенства закона гораздо выше. Однако совершенно не важно кто находится у власти России и кто находится у власти Грузии. Вопрос территориальной целостности полностью зависит от геополитической эпохи, которая определяется раскладом главных акторов. Только в случае, если эпоха изменится и так, что это будет благотворно для Грузии, можно говорить о возможности возвращения этих территорий",- заявил РИА Новости эксперт Петре Мамрадзе.По его словам, невозможно прогнозировать, когда это произойдет."То, что Россия может отозвать признание независимости этих регионов, не является реальностью",- добавил он.Политолог и эксперт Рамаз Сакварелидзе в разговоре с РИА Новости сказал, что "огромную роль в итогах войны сыграло тогдашнее руководство, чьи действия содействовали тому, что Россия приняла решение признать независимость Абхазии и Цхинвала, которое не будет менять"."Я сомневаюсь, что между нашими отношениями могло бы что-то поменяться, власти Грузии могут только обострить ситуацию, но не улучшить. Если произойдет концентрация больших сил вокруг данного вопроса и сделать так, что Россия могла бы отступить, тогда восстановление территориальной целостности возможно",- заявил Сакварелидзе.Эксперт добавил, что считает реалистичной позицию представителей правящих властей о том, что возвращение территорий возможно путем развития Грузии, чтобы страна стала более привлекательной для жителей Абхазии и Южной Осетии, и местный народ захотел бы вновь вернуться в состав Грузии."Это вполне реально. В свое время такую модель нам предложили западные партнеры и примером они приводили Германию... объединению Германии ничего не предшествовало, но внешние условия изменились... что касается прямого диалога с Россией, то в этом не вижу смысла. Во время диалога надо что-то предлагать, встреча ради встречи не принесёт результатов",- добавил Сакварелидзе.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20210805/gruziya-1744520807.html

https://ria.ru/20210803/prosba-1744135967.html

https://ria.ru/20210729/saakashvili-1743492901.html

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южная осетия

абхазия

россия

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в мире, грузино-осетинский конфликт, грузия, южная осетия, абхазия, россия