https://ria.ru/20210808/egyptair-1744957427.html
EgyptAir запускает прямые рейсы между Москвой и египетскими курортами
EgyptAir запускает прямые рейсы между Москвой и египетскими курортами - РИА Новости, 09.08.2021
EgyptAir запускает прямые рейсы между Москвой и египетскими курортами
EgyptAir запускает семь прямых рейсов в неделю между Москвой и красноморскими курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-08T20:05
2021-08-08T20:05
2021-08-09T05:37
египет
владимир путин
egyptair
новости - туризм
синайский полуостров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729615983_0:0:2355:1325_1920x0_80_0_0_3841a990fac2a89a8e7d6d8a792fec98.jpg
КАИР, 8 авг — РИА Новости. EgyptAir запускает семь прямых рейсов в неделю между Москвой и красноморскими курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом."Первый рейс вылетит из Москвы в Хургаду в девять часов утра понедельника", — говорится в сообщении египетской авиакомпании.В Хургаду организуют четыре рейса в неделю, в Шарм-эш-Шейх — три.Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с египетскими курортами. Из российских авиаперевозчиков полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на первом этапе будет выполнять только авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") — по пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов.Кроме того, Росавиация выдала допуски на регулярные рейсы еще семи компаниям. Их можно будет использовать, когда оперштаб по борьбе с распространением коронавируса увеличит количество полетов на этих маршрутах.Авиасообщение с ЕгиптомРоссия прекратила авиасообщение с курортами Египта почти шесть лет назад после взрыва самолета "Когалымавиа" в небе над Синайским полуостровом.В апреле 2018 года восстановили регулярные рейсы в Каир, откуда туристов развозили по местам отдыха на автобусах. Авиасообщение между странами было прервано и во время пандемии коронавируса.В начале июля Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на курорты Египта, а также рекомендацию для туроператоров и агентств воздерживаться от продажи туров.
https://ria.ru/20210806/kurorty-1744745160.html
https://ria.ru/20210710/egipet-1740653855.html
египет
синайский полуостров
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729615983_156:0:2148:1494_1920x0_80_0_0_83f3d3fb376ea7697db0ad6b8e127b4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, владимир путин, egyptair, новости - туризм, синайский полуостров, россия
20:05 08.08.2021 (обновлено: 05:37 09.08.2021)
EgyptAir запускает прямые рейсы между Москвой и египетскими курортами
Авиакомпания EgyptAir запускает семь рейсов в неделю между египетскими курортами и Москвой
КАИР, 8 авг — РИА Новости. EgyptAir
запускает семь прямых рейсов в неделю между Москвой
и красноморскими курортами Хургадой
и Шарм-эш-Шейхом.
"Первый рейс вылетит из Москвы в Хургаду в девять часов утра понедельника", — говорится в сообщении египетской авиакомпании.
В Хургаду организуют четыре рейса в неделю, в Шарм-эш-Шейх — три.
Россия
с 9 августа возобновляет авиасообщение с египетскими курортами. Из российских авиаперевозчиков полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
на первом этапе будет выполнять только авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот
") — по пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов.
Кроме того, Росавиация выдала допуски на регулярные рейсы еще семи компаниям. Их можно будет использовать, когда оперштаб по борьбе с распространением коронавируса увеличит количество полетов на этих маршрутах.
Авиасообщение с Египтом
Россия прекратила авиасообщение с курортами Египта почти шесть лет назад после взрыва самолета "Когалымавиа" в небе над Синайским полуостровом.
В апреле 2018 года восстановили регулярные рейсы в Каир, откуда туристов развозили по местам отдыха на автобусах. Авиасообщение между странами было прервано и во время пандемии коронавируса.
В начале июля Владимир Путин
отменил указ о запрете полетов на курорты Египта, а также рекомендацию для туроператоров и агентств воздерживаться от продажи туров.