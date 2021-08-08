https://ria.ru/20210808/egyptair-1744957427.html

EgyptAir запускает прямые рейсы между Москвой и египетскими курортами

EgyptAir запускает прямые рейсы между Москвой и египетскими курортами - РИА Новости, 09.08.2021

EgyptAir запускает прямые рейсы между Москвой и египетскими курортами

EgyptAir запускает семь прямых рейсов в неделю между Москвой и красноморскими курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-08T20:05

2021-08-08T20:05

2021-08-09T05:37

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egyptair

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КАИР, 8 авг — РИА Новости. EgyptAir запускает семь прямых рейсов в неделю между Москвой и красноморскими курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом."Первый рейс вылетит из Москвы в Хургаду в девять часов утра понедельника", — говорится в сообщении египетской авиакомпании.В Хургаду организуют четыре рейса в неделю, в Шарм-эш-Шейх — три.Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с египетскими курортами. Из российских авиаперевозчиков полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на первом этапе будет выполнять только авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") — по пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов.Кроме того, Росавиация выдала допуски на регулярные рейсы еще семи компаниям. Их можно будет использовать, когда оперштаб по борьбе с распространением коронавируса увеличит количество полетов на этих маршрутах.Авиасообщение с ЕгиптомРоссия прекратила авиасообщение с курортами Египта почти шесть лет назад после взрыва самолета "Когалымавиа" в небе над Синайским полуостровом.В апреле 2018 года восстановили регулярные рейсы в Каир, откуда туристов развозили по местам отдыха на автобусах. Авиасообщение между странами было прервано и во время пандемии коронавируса.В начале июля Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на курорты Египта, а также рекомендацию для туроператоров и агентств воздерживаться от продажи туров.

https://ria.ru/20210806/kurorty-1744745160.html

https://ria.ru/20210710/egipet-1740653855.html

египет

синайский полуостров

россия

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египет, владимир путин, egyptair, новости - туризм, синайский полуостров, россия