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EgyptAir запускает прямые рейсы между Москвой и египетскими курортами
EgyptAir запускает прямые рейсы между Москвой и египетскими курортами - РИА Новости, 09.08.2021
EgyptAir запускает прямые рейсы между Москвой и египетскими курортами
EgyptAir запускает семь прямых рейсов в неделю между Москвой и красноморскими курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-08T20:05
2021-08-09T05:37
египет
владимир путин
egyptair
новости - туризм
синайский полуостров
россия
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КАИР, 8 авг — РИА Новости. EgyptAir запускает семь прямых рейсов в неделю между Москвой и красноморскими курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом."Первый рейс вылетит из Москвы в Хургаду в девять часов утра понедельника", — говорится в сообщении египетской авиакомпании.В Хургаду организуют четыре рейса в неделю, в Шарм-эш-Шейх — три.Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с египетскими курортами. Из российских авиаперевозчиков полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на первом этапе будет выполнять только авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") — по пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов.Кроме того, Росавиация выдала допуски на регулярные рейсы еще семи компаниям. Их можно будет использовать, когда оперштаб по борьбе с распространением коронавируса увеличит количество полетов на этих маршрутах.Авиасообщение с ЕгиптомРоссия прекратила авиасообщение с курортами Египта почти шесть лет назад после взрыва самолета "Когалымавиа" в небе над Синайским полуостровом.В апреле 2018 года восстановили регулярные рейсы в Каир, откуда туристов развозили по местам отдыха на автобусах. Авиасообщение между странами было прервано и во время пандемии коронавируса.В начале июля Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на курорты Египта, а также рекомендацию для туроператоров и агентств воздерживаться от продажи туров.
https://ria.ru/20210806/kurorty-1744745160.html
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египет, владимир путин, egyptair, новости - туризм, синайский полуостров, россия
20:05 08.08.2021 (обновлено: 05:37 09.08.2021)
 
EgyptAir запускает прямые рейсы между Москвой и египетскими курортами

Авиакомпания EgyptAir запускает семь рейсов в неделю между египетскими курортами и Москвой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСамолет в небе над Шарм-эль-Шейхом
Самолет в небе над Шарм-эль-Шейхом - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КАИР, 8 авг — РИА Новости. EgyptAir запускает семь прямых рейсов в неделю между Москвой и красноморскими курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.
"Первый рейс вылетит из Москвы в Хургаду в девять часов утра понедельника", — говорится в сообщении египетской авиакомпании.
Международный аэропорт Каир - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
6 августа, 18:11Туризм
Восьми российским компаниям выдали допуски для полетов на курорты Египта
В Хургаду организуют четыре рейса в неделю, в Шарм-эш-Шейх — три.
Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с египетскими курортами. Из российских авиаперевозчиков полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на первом этапе будет выполнять только авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") — по пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов.
Кроме того, Росавиация выдала допуски на регулярные рейсы еще семи компаниям. Их можно будет использовать, когда оперштаб по борьбе с распространением коронавируса увеличит количество полетов на этих маршрутах.

Авиасообщение с Египтом

Россия прекратила авиасообщение с курортами Египта почти шесть лет назад после взрыва самолета "Когалымавиа" в небе над Синайским полуостровом.
В апреле 2018 года восстановили регулярные рейсы в Каир, откуда туристов развозили по местам отдыха на автобусах. Авиасообщение между странами было прервано и во время пандемии коронавируса.
В начале июля Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на курорты Египта, а также рекомендацию для туроператоров и агентств воздерживаться от продажи туров.
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10 июля, 08:00Туризм
Египет ближе и дешевле: каким будет отдых в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе
 
ЕгипетВладимир ПутинEgyptAirНовости - ТуризмСинайский полуостровРоссия
 
 
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