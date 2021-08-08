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Силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР - РИА Новости, 08.08.2021
Силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T09:45
2021-08-08T09:45
в мире
украина
донецкая народная республика
донбасс
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В субботу в ДНР сообщили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
09:45 08.08.2021
 
Силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

Представитель ДНР в СЦКК: силовики четыре раза обстреляли Донбасс за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения
Бойцы Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в ДНР сообщили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
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Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбассСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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