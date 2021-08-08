https://ria.ru/20210808/bibilov-1744944508.html
Бибилов оценил решение России помочь Южной Осетии в августе 2008 года
Бибилов оценил решение России помочь Южной Осетии в августе 2008 года - РИА Новости, 08.08.2021
Бибилов оценил решение России помочь Южной Осетии в августе 2008 года
Решение России помочь Южной Осетии в конфликте с Грузией в августе 2008 года было правильным и жизненно необходимым, сказал журналистам в ходе памятной акции... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T17:08
2021-08-08T17:08
2021-08-08T17:08
южная осетия
анатолий бибилов
россия
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ЦХИНВАЛ, 8 авг - РИА Новости. Решение России помочь Южной Осетии в конфликте с Грузией в августе 2008 года было правильным и жизненно необходимым, сказал журналистам в ходе памятной акции президент республики Анатолий Бибилов."Без сомнения, то, что сегодня Россия помогает развиваться республике и обеспечивает безопасность, сказывается на жизни людей. Они более уверены, не боятся попасть под пулю снайпера, никто не прячет своих детей по подвалам. И все это говорит о том, что решение Российской Федерации тогда было абсолютно правильным и жизненно необходимым для народа", - сказал Бибилов.Президент также отметил, что на сегодняшний с грузинской стороны совершаются частые провокации. "У наших оппонентов провокации на уровне государственном. До 2008 года это были террористические акты, сейчас на государственный уровень они вывели процесс провокаций... Беспилотники с грузинской стороны также нарушают границу с Южной Осетией. Самое главное, чтобы мы были готовы к провокациям, а готовность - она есть", - подчеркнул Бибилов.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20210807/bzhaniya-1744875692.html
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южная осетия, анатолий бибилов, россия
Бибилов оценил решение России помочь Южной Осетии в августе 2008 года
Президент Южной Осетии Бибилов: решение России помочь республике в августе 2008 года было правильным
ЦХИНВАЛ, 8 авг - РИА Новости.
Решение России
помочь Южной Осетии
в конфликте с Грузией
в августе 2008 года было правильным и жизненно необходимым, сказал журналистам в ходе памятной акции президент республики Анатолий Бибилов
.
"Без сомнения, то, что сегодня Россия помогает развиваться республике и обеспечивает безопасность, сказывается на жизни людей. Они более уверены, не боятся попасть под пулю снайпера, никто не прячет своих детей по подвалам. И все это говорит о том, что решение Российской Федерации тогда было абсолютно правильным и жизненно необходимым для народа", - сказал Бибилов.
Президент также отметил, что на сегодняшний с грузинской стороны совершаются частые провокации. "У наших оппонентов провокации на уровне государственном. До 2008 года это были террористические акты, сейчас на государственный уровень они вывели процесс провокаций... Беспилотники с грузинской стороны также нарушают границу с Южной Осетией. Самое главное, чтобы мы были готовы к провокациям, а готовность - она есть", - подчеркнул Бибилов.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва
26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии
и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.