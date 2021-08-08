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В Минске заявили об отказе литовских пограничников оказать помощь беженцам
В Минске заявили об отказе литовских пограничников оказать помощь беженцам - РИА Новости, 08.08.2021
В Минске заявили об отказе литовских пограничников оказать помощь беженцам
Литовские пограничники насильно выдворяют беженцев из страны, оставляя их без необходимой медицинской помощи, сообщается в Telegram-канале Государственного... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T18:50
2021-08-08T19:28
в мире
белоруссия
ирак
следственный комитет россии (ск рф)
александр лукашенко
telegram (приложение)
беженцы
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МИНСК, 8 авг — РИА Новости. Литовские пограничники насильно выдворяют беженцев из страны, оставляя их без необходимой медицинской помощи, сообщается в Telegram-канале Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.В воскресенье утром на участке поста "Клевица" Сморгонской пограничной группы сотрудники ГПК выявили группу из девяти иностранцев, которую "литовская сторона доставила к границе и пытается насильно выдворить". Госпогранкомитет при этом не допустил нарушения границы.По данным пограничников, одной из женщин стало плохо, она потеряла сознание."Пограничный наряд вызвал скорую и оказал первую помощь на месте. Иностранка доставлена в Ошмянскую больницу (в Гродненской области Белоруссии. — Прим. ред.) для проведения медицинского осмотра", — добавили в ведомстве, уточнив, что Вильнюс не первый раз оставляет нелегалов без медпомощи.За последние дни ситуация на границе обострилась. Белорусские пограничники неоднократно говорили о насильственном выдворении нелегалов Литвой на сопредельную территорию, при этом многие из них, в основном граждане Ирака, имели телесные повреждения.Четвертого июля представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что на границе с Литвой нашли мигранта в тяжелом состоянии, который позднее скончался. По данным Совета безопасности, умерший был гражданином Ирака. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "Убийство". После этого по поручению президента Александра Лукашенко охрану госграницы усилили.Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, в свою очередь, отметил, что ни один из нелегалов в Литве не был ранен, ни в кого не стреляли.Как указывал Лукашенко, республика более не намерена сдерживать поток мигрантов в страны ЕС — из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210808/vystrely-1744911259.html
https://ria.ru/20210806/litva-1744721978.html
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в мире, белоруссия, ирак, следственный комитет россии (ск рф), александр лукашенко, telegram (приложение), беженцы
18:50 08.08.2021 (обновлено: 19:28 08.08.2021)
 
В Минске заявили об отказе литовских пограничников оказать помощь беженцам

Пресс-служба ГПК Белоруссии заявила об отказе литовских пограничников оказать медпомощь беженцам

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИНСК, 8 авг — РИА Новости. Литовские пограничники насильно выдворяют беженцев из страны, оставляя их без необходимой медицинской помощи, сообщается в Telegram-канале Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.
В воскресенье утром на участке поста "Клевица" Сморгонской пограничной группы сотрудники ГПК выявили группу из девяти иностранцев, которую "литовская сторона доставила к границе и пытается насильно выдворить". Госпогранкомитет при этом не допустил нарушения границы.
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Вчера, 11:29
В Белоруссии прокомментировали сообщения о выстрелах на границе с Литвой
По данным пограничников, одной из женщин стало плохо, она потеряла сознание.
"Пограничный наряд вызвал скорую и оказал первую помощь на месте. Иностранка доставлена в Ошмянскую больницу (в Гродненской области Белоруссии. — Прим. ред.) для проведения медицинского осмотра", — добавили в ведомстве, уточнив, что Вильнюс не первый раз оставляет нелегалов без медпомощи.
За последние дни ситуация на границе обострилась. Белорусские пограничники неоднократно говорили о насильственном выдворении нелегалов Литвой на сопредельную территорию, при этом многие из них, в основном граждане Ирака, имели телесные повреждения.
Четвертого июля представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что на границе с Литвой нашли мигранта в тяжелом состоянии, который позднее скончался. По данным Совета безопасности, умерший был гражданином Ирака. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "Убийство". После этого по поручению президента Александра Лукашенко охрану госграницы усилили.
Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, в свою очередь, отметил, что ни один из нелегалов в Литве не был ранен, ни в кого не стреляли.
Как указывал Лукашенко, республика более не намерена сдерживать поток мигрантов в страны ЕС — из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
Солдаты литовской армии устанавливают колючую проволоку на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 17:22
"Следы жестоких побоев". Что происходит с беженцами в Литве
 
В миреБелоруссияИракСледственный комитет России (СК РФ)Александр ЛукашенкоTelegram (приложение)беженцы
 
 
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