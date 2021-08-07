https://ria.ru/20210807/voleybol-1744852479.html

Российские волейболисты завоевали серебро Олимпиады

Российские волейболисты завоевали серебро Олимпиады - РИА Новости, 07.08.2021

Российские волейболисты завоевали серебро Олимпиады

Мужская сборная России по волейболу завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио.В финале турнира россияне уступили французам со счетом 2-3 (23:25, 17:25,... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T17:49

2021-08-07T17:49

2021-08-07T18:03

олимпийские игры

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ТОКИО, 7 авг — РИА Новости. Мужская сборная России по волейболу завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио.В финале турнира россияне уступили французам со счетом 2-3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15). В составе российской команды 21 очко набрал Максим Михайлов, еще 20 баллов заработал Егор Клюка. У победителей самым результативным стал Эрвин Нгапет — 26.Ранее в матче за третье место сборная Аргентины со счетом 3-2 обыграла команду Бразилии — чемпиона Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.Волейболисты принесли сборной России 69-ю награду в Токио. Сейчас в копилке россиян 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды.

https://rsport.ria.ru/20210807/voleybol-1744803817.html

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2021

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олимпийские игры