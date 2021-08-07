Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210807/voleybol-1744852479.html
Российские волейболисты завоевали серебро Олимпиады
Российские волейболисты завоевали серебро Олимпиады - РИА Новости, 07.08.2021
Российские волейболисты завоевали серебро Олимпиады
Мужская сборная России по волейболу завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио.В финале турнира россияне уступили французам со счетом 2-3 (23:25, 17:25,... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T17:49
2021-08-07T18:03
олимпийские игры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/07/1744842880_0:253:3163:2032_1920x0_80_0_0_a57481a51cc226086e8e86854a0c2b1f.jpg
ТОКИО, 7 авг — РИА Новости. Мужская сборная России по волейболу завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио.В финале турнира россияне уступили французам со счетом 2-3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15). В составе российской команды 21 очко набрал Максим Михайлов, еще 20 баллов заработал Егор Клюка. У победителей самым результативным стал Эрвин Нгапет — 26.Ранее в матче за третье место сборная Аргентины со счетом 3-2 обыграла команду Бразилии — чемпиона Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.Волейболисты принесли сборной России 69-ю награду в Токио. Сейчас в копилке россиян 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды.
https://rsport.ria.ru/20210807/voleybol-1744803817.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/07/1744842880_434:0:3163:2047_1920x0_80_0_0_98b0de7e422f426671b4d510e03c1c8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олимпийские игры
17:49 07.08.2021 (обновлено: 18:03 07.08.2021)
 

Российские волейболисты завоевали серебро Олимпиады

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОлимпиада-2020. Волейбол. Мужчины. Финал
Олимпиада-2020. Волейбол. Мужчины. Финал - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 авг — РИА Новости. Мужская сборная России по волейболу завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио.

В финале турнира россияне уступили французам со счетом 2-3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15). В составе российской команды 21 очко набрал Максим Михайлов, еще 20 баллов заработал Егор Клюка. У победителей самым результативным стал Эрвин Нгапет — 26.

Ранее в матче за третье место сборная Аргентины со счетом 3-2 обыграла команду Бразилии — чемпиона Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.
Волейболисты принесли сборной России 69-ю награду в Токио. Сейчас в копилке россиян 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды.
Волейболисты сборной Аргентины - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
Вчера, 10:14Олимпиада 2020
Аргентинские волейболисты победили бразильцев и выиграли бронзу Олимпиады
 
Олимпийские игры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07Украинскую легкоатлетку затравили из-за фото с россиянкой Ласицкене
07:05В Новокузнецке прокомментировали списание огромных сумм с транспортных карт
06:54В Красноярском крае ожидается сильная мгла
06:52Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро на Олимпиаде
05:57В США самолет врезался в дом
05:10NI оценил перспективы российской "Робокатюши"
05:06Посольство США: уголовное дело Калви испортило инвестиционный климат в РФ
05:00Китайского блогера удивили продукты в российских супермаркетах
04:52Минцифры предложило ввести биометрическую идентификацию водителей такси
04:49В Лондоне разыскивают человека, прыгнувшего в Темзу с порезанной рукой
03:25Актера из "Отряда самоубийц" обвинили в изнасиловании
03:24Британцы высмеяли "перехват" двух российских Ту-142
03:18Эксперт рассказал, как очень выгодно купить валюту
03:02МКС хотят подключить к ГЛОНАСС
02:56Украинский истребитель перехватил на границе самолет
02:17Эксперт рассказал, зачем нужен кнопочный телефон в наши дни
02:10Эксперт предупредил о новой уловке банковских мошенников
02:00Строители назвали главные мифы о своей профессии
01:59На Украине рассказали об обмане Зеленским своих граждан
01:45Блинкен заявил, что США не верят в свободные выборы в Никарагуа
Лента новостейМолния