17:49 07.08.2021 (обновлено: 18:03 07.08.2021)
Российские волейболисты завоевали серебро Олимпиады
ТОКИО, 7 авг — РИА Новости. Мужская сборная России по волейболу завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио.
В финале турнира россияне уступили французам со счетом 2-3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15). В составе российской команды 21 очко набрал Максим Михайлов, еще 20 баллов заработал Егор Клюка. У победителей самым результативным стал Эрвин Нгапет — 26.
Ранее в матче за третье место сборная Аргентины со счетом 3-2 обыграла команду Бразилии — чемпиона Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.
В финале турнира россияне уступили французам со счетом 2-3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15). В составе российской команды 21 очко набрал Максим Михайлов, еще 20 баллов заработал Егор Клюка. У победителей самым результативным стал Эрвин Нгапет — 26.
Ранее в матче за третье место сборная Аргентины со счетом 3-2 обыграла команду Бразилии — чемпиона Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.
Волейболисты принесли сборной России 69-ю награду в Токио. Сейчас в копилке россиян 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды.