https://ria.ru/20210807/vaktsiny-1744786081.html

Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин

Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин - РИА Новости, 07.08.2021

Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин

Запад ведет кампанию против российских препаратов от коронавируса, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова цитирует дипмиссия на официальной... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T01:48

2021-08-07T01:48

2021-08-07T03:04

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коронавирус в россии

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ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Запад ведет кампанию против российских препаратов от коронавируса, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова цитирует дипмиссия на официальной странице в Facebook.Он подчеркнул, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину — "Спутник V" — и заявила о готовности поставлять ее на транспарентной и недискриминационной основе."Почти 70 государств уже лицензировали российский препарат. С рядом стран налажено совместное производство. Тем не менее, в этом вопросе мы продолжаем сталкиваться с пресловутыми "двойными стандартами", — добавил посол.В частности, напомнил Антонов, в ежегодном докладе министерства здравоохранения и социальных служб США за 2020 год отмечается, что администрация использовала представительство минздрава в Бразилии для того, чтобы убедить страну отказаться от "Спутника V"."В этой связи подчеркнем: там, где речь идет о здоровье и жизни людей не должно быть места политике. Призываем партнеров как можно скорее это осознать. Только объединив усилия, мы сможем победить в борьбе с инфекцией", — предупредил дипломат.Он также раскритиковал публикации в некоторых американских СМИ о том, что Россия пытается убедить граждан США отказаться от вакцинации.Кроме того, дипломат призвал прилагать совместные усилия по расширению масштабов иммунизации."Необходимо сообща решать проблему доступности и справедливого распределения средств защиты и профилактики от новой короновирусной инфекции. Наша страна готова к такой работе со всеми партнерами, включая Соединенные Штаты", — заключил Антонов.

https://ria.ru/20210805/amerika-1744398267.html

https://ria.ru/20210305/antonov-1600013252.html

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бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, бразилия, анатолий антонов, вашингтон, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"