Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210807/vaktsiny-1744786081.html
Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин
Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин - РИА Новости, 07.08.2021
Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин
Запад ведет кампанию против российских препаратов от коронавируса, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова цитирует дипмиссия на официальной... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T01:48
2021-08-07T03:04
в мире
сша
бразилия
анатолий антонов
вашингтон
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601719323_0:215:2784:1781_1920x0_80_0_0_0a8558ec7e968c49af41f6c5150a4e20.jpg
ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Запад ведет кампанию против российских препаратов от коронавируса, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова цитирует дипмиссия на официальной странице в Facebook.Он подчеркнул, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину — "Спутник V" — и заявила о готовности поставлять ее на транспарентной и недискриминационной основе."Почти 70 государств уже лицензировали российский препарат. С рядом стран налажено совместное производство. Тем не менее, в этом вопросе мы продолжаем сталкиваться с пресловутыми "двойными стандартами", — добавил посол.В частности, напомнил Антонов, в ежегодном докладе министерства здравоохранения и социальных служб США за 2020 год отмечается, что администрация использовала представительство минздрава в Бразилии для того, чтобы убедить страну отказаться от "Спутника V"."В этой связи подчеркнем: там, где речь идет о здоровье и жизни людей не должно быть места политике. Призываем партнеров как можно скорее это осознать. Только объединив усилия, мы сможем победить в борьбе с инфекцией", — предупредил дипломат.Он также раскритиковал публикации в некоторых американских СМИ о том, что Россия пытается убедить граждан США отказаться от вакцинации.Кроме того, дипломат призвал прилагать совместные усилия по расширению масштабов иммунизации."Необходимо сообща решать проблему доступности и справедливого распределения средств защиты и профилактики от новой короновирусной инфекции. Наша страна готова к такой работе со всеми партнерами, включая Соединенные Штаты", — заключил Антонов.
https://ria.ru/20210805/amerika-1744398267.html
https://ria.ru/20210305/antonov-1600013252.html
сша
бразилия
вашингтон
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601719323_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_900aaf4e186bea9c4f992c041f9bbb31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, бразилия, анатолий антонов, вашингтон, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
01:48 07.08.2021 (обновлено: 03:04 07.08.2021)
 
Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин

Посол России в США Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин от COVID-19

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Запад ведет кампанию против российских препаратов от коронавируса, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова цитирует дипмиссия на официальной странице в Facebook.

"Запад отказывается признать, что наработки наших ученых способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества. Более того, ведется целенаправленная кампания против отечественных препаратов", — заявил Антонов.

Он подчеркнул, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину — "Спутник V" — и заявила о готовности поставлять ее на транспарентной и недискриминационной основе.
"Почти 70 государств уже лицензировали российский препарат. С рядом стран налажено совместное производство. Тем не менее, в этом вопросе мы продолжаем сталкиваться с пресловутыми "двойными стандартами", — добавил посол.
В частности, напомнил Антонов, в ежегодном докладе министерства здравоохранения и социальных служб США за 2020 год отмечается, что администрация использовала представительство минздрава в Бразилии для того, чтобы убедить страну отказаться от "Спутника V".
"В этой связи подчеркнем: там, где речь идет о здоровье и жизни людей не должно быть места политике. Призываем партнеров как можно скорее это осознать. Только объединив усилия, мы сможем победить в борьбе с инфекцией", — предупредил дипломат.
Визит министра обороны США Ллойда Остина в Манилу, Филиппины - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 08:00
Военная база или смерть: коронавирус работает на США
Он также раскритиковал публикации в некоторых американских СМИ о том, что Россия пытается убедить граждан США отказаться от вакцинации.
"Подобные инсинуации не имеют ничего общего с действительностью. Россия всегда выступала за налаживание самого широкого международного сотрудничества в борьбе с инфекцией. <...> Что касается голословных обвинений против нас в попытках "подорвать" прививочные кампании в отдельных странах, то можем их объяснить лишь укоренившейся в американском обществе русофобией. Хотелось бы верить, что репортеры из США все же поймут, что основная задача журналистики — представлять аудитории проверенную информацию, а не тиражировать сплетни и домыслы", — заявил посол.
Кроме того, дипломат призвал прилагать совместные усилия по расширению масштабов иммунизации.
"Необходимо сообща решать проблему доступности и справедливого распределения средств защиты и профилактики от новой короновирусной инфекции. Наша страна готова к такой работе со всеми партнерами, включая Соединенные Штаты", — заключил Антонов.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 05:27
Антонов обозначил приоритеты России в отношениях с США
 
В миреСШАБразилияАнатолий АнтоновВашингтонРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41На Украине назвали единственный способ "вернуть" Крым
05:30Россияне подали почти две тысячи заявок на получение "арктического гектара"
05:26Экс-депутат Рады рассказал о плане по разделу Украины
04:07Брат владельца "ПСЖ" заявил о завершении переговоров с Месси
03:55Источник: Узбекистан применил российские дроны на учениях близ Афганистана
03:15Эксперт объяснил, как повысить доход на бирже без лишних вложений
03:13Марсоход Perseverance не смог собрать образец марсианского грунта
03:10Эпидемиолог назвала группы риска развития постковидного синдрома
03:05Источники назвали дату следующего пуска "Союза" с космодрома Восточный
03:01СМИ: в Пакистане 106-летняя женщина вылечилась от дельта-штамма COVID-19
02:39Историк рассказал о реакции нацистов на первую бомбардировку Берлина
02:17Глава МИД Швеции раскрыла российским пранкерам гостайну, пишет СМИ
02:16В Абхазию доставили первую партию "Спутника Лайт"
02:15Юрист рассказал, чем может обернуться отказ от наследства
02:15Отрава вместо деликатеса? Шеф-повар рассказал об ошибке россиян на кухне
02:11Антонов оценил заявление Госдепа о наблюдателях ОБСЕ на выборах в Госдуму
01:56Приговор по делу Baring Vostok разочаровал европейское бизнес-сообщество
01:48Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин
01:39САНА: США перевезли 40 боевиков ИГ* из тюрем на свою базу в Сирии
01:15Россиян предупредили об опасности скриншотов
Лента новостейМолния