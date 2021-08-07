https://ria.ru/20210807/vaktsiny-1744786081.html
Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин
Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин - РИА Новости, 07.08.2021
Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин
Запад ведет кампанию против российских препаратов от коронавируса, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова цитирует дипмиссия на официальной... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T01:48
2021-08-07T01:48
2021-08-07T03:04
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коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Запад ведет кампанию против российских препаратов от коронавируса, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова цитирует дипмиссия на официальной странице в Facebook.Он подчеркнул, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину — "Спутник V" — и заявила о готовности поставлять ее на транспарентной и недискриминационной основе."Почти 70 государств уже лицензировали российский препарат. С рядом стран налажено совместное производство. Тем не менее, в этом вопросе мы продолжаем сталкиваться с пресловутыми "двойными стандартами", — добавил посол.В частности, напомнил Антонов, в ежегодном докладе министерства здравоохранения и социальных служб США за 2020 год отмечается, что администрация использовала представительство минздрава в Бразилии для того, чтобы убедить страну отказаться от "Спутника V"."В этой связи подчеркнем: там, где речь идет о здоровье и жизни людей не должно быть места политике. Призываем партнеров как можно скорее это осознать. Только объединив усилия, мы сможем победить в борьбе с инфекцией", — предупредил дипломат.Он также раскритиковал публикации в некоторых американских СМИ о том, что Россия пытается убедить граждан США отказаться от вакцинации.Кроме того, дипломат призвал прилагать совместные усилия по расширению масштабов иммунизации."Необходимо сообща решать проблему доступности и справедливого распределения средств защиты и профилактики от новой короновирусной инфекции. Наша страна готова к такой работе со всеми партнерами, включая Соединенные Штаты", — заключил Антонов.
https://ria.ru/20210805/amerika-1744398267.html
https://ria.ru/20210305/antonov-1600013252.html
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в мире, сша, бразилия, анатолий антонов, вашингтон, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
01:48 07.08.2021 (обновлено: 03:04 07.08.2021)
Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин
Посол России в США Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин от COVID-19
ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости.
Запад ведет кампанию против российских препаратов от коронавируса, заявил посол России в США Анатолий Антонов
. Его слова цитирует дипмиссия на официальной странице в Facebook
.
"Запад отказывается признать, что наработки наших ученых способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества. Более того, ведется целенаправленная кампания против отечественных препаратов", — заявил Антонов.
Он подчеркнул, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину — "Спутник V
" — и заявила о готовности поставлять ее на транспарентной и недискриминационной основе.
"Почти 70 государств уже лицензировали российский препарат. С рядом стран налажено совместное производство. Тем не менее, в этом вопросе мы продолжаем сталкиваться с пресловутыми "двойными стандартами", — добавил посол.
В частности, напомнил Антонов, в ежегодном докладе министерства здравоохранения и социальных служб США за 2020 год отмечается, что администрация использовала представительство минздрава в Бразилии
для того, чтобы убедить страну отказаться от "Спутника V".
"В этой связи подчеркнем: там, где речь идет о здоровье и жизни людей не должно быть места политике. Призываем партнеров как можно скорее это осознать. Только объединив усилия, мы сможем победить в борьбе с инфекцией", — предупредил дипломат.
Он также раскритиковал публикации в некоторых американских СМИ о том, что Россия
пытается убедить граждан США отказаться от вакцинации.
"Подобные инсинуации не имеют ничего общего с действительностью. Россия всегда выступала за налаживание самого широкого международного сотрудничества в борьбе с инфекцией. <...> Что касается голословных обвинений против нас в попытках "подорвать" прививочные кампании в отдельных странах, то можем их объяснить лишь укоренившейся в американском обществе русофобией. Хотелось бы верить, что репортеры из США все же поймут, что основная задача журналистики — представлять аудитории проверенную информацию, а не тиражировать сплетни и домыслы", — заявил посол.
Кроме того, дипломат призвал прилагать совместные усилия по расширению масштабов иммунизации.
"Необходимо сообща решать проблему доступности и справедливого распределения средств защиты и профилактики от новой короновирусной инфекции. Наша страна готова к такой работе со всеми партнерами, включая Соединенные Штаты", — заключил Антонов.