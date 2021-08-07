https://ria.ru/20210807/vaktsina-1744811786.html
Индия одобрила вакцину Johnson & Johnson для экстренного использования
Индия одобрила вакцину Johnson & Johnson для экстренного использования - РИА Новости, 07.08.2021
Индия одобрила вакцину Johnson & Johnson для экстренного использования
Индия одобрила однокомпонентную вакцину разработки американского фармацевтического гиганта Johnson & Johnson против коронавируса для экстренного использования в РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T11:45
2021-08-07T11:45
2021-08-07T11:46
в мире
индия
johnson & johnson
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Индия одобрила однокомпонентную вакцину разработки американского фармацевтического гиганта Johnson & Johnson против коронавируса для экстренного использования в стране, заявил министр здравоохранения Мансух Мандавия в Twitter."Однокомпонентная вакцина от COVID-19 компании Johnson & Johnson одобрена для экстренного использования в Индии. В настоящее время в Индии одобрены к использованию пять вакцин", - говорится в заявлении.Вторая волна коронавируса началась в Индии в конце февраля этого года, а с 21 апреля и по 17 мая число новых случаев заболевания ежедневно превышало 300 тысяч в сутки – больше, чем в любой другой стране, и пять раз превышало 400 тысяч.По данным минздрава, в Индии зарегистрировано более 31 миллиона случаев заболевания COVID-19, свыше 414 тысяч человек скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20210807/vaktsina-1744662151.html
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в мире, индия, johnson & johnson
11:45 07.08.2021 (обновлено: 11:46 07.08.2021)
Индия одобрила вакцину Johnson & Johnson для экстренного использования
Индия одобрила однокомпонентную вакцину Johnson & Johnson для экстренного использования