https://ria.ru/20210807/vaktsina-1744811786.html

Индия одобрила вакцину Johnson & Johnson для экстренного использования

Индия одобрила вакцину Johnson & Johnson для экстренного использования - РИА Новости, 07.08.2021

Индия одобрила вакцину Johnson & Johnson для экстренного использования

Индия одобрила однокомпонентную вакцину разработки американского фармацевтического гиганта Johnson & Johnson против коронавируса для экстренного использования в РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T11:45

2021-08-07T11:45

2021-08-07T11:46

в мире

индия

johnson & johnson

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Индия одобрила однокомпонентную вакцину разработки американского фармацевтического гиганта Johnson & Johnson против коронавируса для экстренного использования в стране, заявил министр здравоохранения Мансух Мандавия в Twitter."Однокомпонентная вакцина от COVID-19 компании Johnson & Johnson одобрена для экстренного использования в Индии. В настоящее время в Индии одобрены к использованию пять вакцин", - говорится в заявлении.Вторая волна коронавируса началась в Индии в конце февраля этого года, а с 21 апреля и по 17 мая число новых случаев заболевания ежедневно превышало 300 тысяч в сутки – больше, чем в любой другой стране, и пять раз превышало 400 тысяч.По данным минздрава, в Индии зарегистрировано более 31 миллиона случаев заболевания COVID-19, свыше 414 тысяч человек скончались.

https://radiosputnik.ria.ru/20210807/vaktsina-1744662151.html

индия

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в мире, индия, johnson & johnson