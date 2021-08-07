Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210807/vaktsina-1744811786.html
Индия одобрила вакцину Johnson & Johnson для экстренного использования
Индия одобрила вакцину Johnson & Johnson для экстренного использования - РИА Новости, 07.08.2021
Индия одобрила вакцину Johnson & Johnson для экстренного использования
Индия одобрила однокомпонентную вакцину разработки американского фармацевтического гиганта Johnson & Johnson против коронавируса для экстренного использования в РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T11:45
2021-08-07T11:46
в мире
индия
johnson & johnson
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728109580_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_29b404ff632c56abab3c3da88f68cded.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Индия одобрила однокомпонентную вакцину разработки американского фармацевтического гиганта Johnson &amp; Johnson против коронавируса для экстренного использования в стране, заявил министр здравоохранения Мансух Мандавия в Twitter."Однокомпонентная вакцина от COVID-19 компании Johnson &amp; Johnson одобрена для экстренного использования в Индии. В настоящее время в Индии одобрены к использованию пять вакцин", - говорится в заявлении.Вторая волна коронавируса началась в Индии в конце февраля этого года, а с 21 апреля и по 17 мая число новых случаев заболевания ежедневно превышало 300 тысяч в сутки – больше, чем в любой другой стране, и пять раз превышало 400 тысяч.По данным минздрава, в Индии зарегистрировано более 31 миллиона случаев заболевания COVID-19, свыше 414 тысяч человек скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20210807/vaktsina-1744662151.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728109580_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6ffe28a27e48d50d4faa2820c8c3abc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, индия, johnson & johnson
11:45 07.08.2021 (обновлено: 11:46 07.08.2021)
 
Индия одобрила вакцину Johnson & Johnson для экстренного использования

Индия одобрила однокомпонентную вакцину Johnson & Johnson для экстренного использования

© AP Photo / Mary AltafferВакцина компании Johnson & Johnson
Вакцина компании Johnson & Johnson - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Индия одобрила однокомпонентную вакцину разработки американского фармацевтического гиганта Johnson & Johnson против коронавируса для экстренного использования в стране, заявил министр здравоохранения Мансух Мандавия в Twitter.
"Однокомпонентная вакцина от COVID-19 компании Johnson & Johnson одобрена для экстренного использования в Индии. В настоящее время в Индии одобрены к использованию пять вакцин", - говорится в заявлении.
Вторая волна коронавируса началась в Индии в конце февраля этого года, а с 21 апреля и по 17 мая число новых случаев заболевания ежедневно превышало 300 тысяч в сутки – больше, чем в любой другой стране, и пять раз превышало 400 тысяч.
По данным минздрава, в Индии зарегистрировано более 31 миллиона случаев заболевания COVID-19, свыше 414 тысяч человек скончались.
Медицинский сотрудник готовится к вакцинации жителей Якутска от Covid-19 в мобильном пункте вакцинации - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
Вчера, 04:00Сказано в эфире
Эксперт объяснил, как идет разработка новых версий вакцин против COVID-19
 
В миреИндияJohnson & Johnson
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07Украинскую легкоатлетку затравили из-за фото с россиянкой Ласицкене
07:05В Новокузнецке прокомментировали списание огромных сумм с транспортных карт
06:54В Красноярском крае ожидается сильная мгла
06:52Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро на Олимпиаде
05:57В США самолет врезался в дом
05:10NI оценил перспективы российской "Робокатюши"
05:06Посольство США: уголовное дело Калви испортило инвестиционный климат в РФ
05:00Китайского блогера удивили продукты в российских супермаркетах
04:52Минцифры предложило ввести биометрическую идентификацию водителей такси
04:49В Лондоне разыскивают человека, прыгнувшего в Темзу с порезанной рукой
03:25Актера из "Отряда самоубийц" обвинили в изнасиловании
03:24Британцы высмеяли "перехват" двух российских Ту-142
03:18Эксперт рассказал, как очень выгодно купить валюту
03:02МКС хотят подключить к ГЛОНАСС
02:56Украинский истребитель перехватил на границе самолет
02:17Эксперт рассказал, зачем нужен кнопочный телефон в наши дни
02:10Эксперт предупредил о новой уловке банковских мошенников
02:00Строители назвали главные мифы о своей профессии
01:59На Украине рассказали об обмане Зеленским своих граждан
01:45Блинкен заявил, что США не верят в свободные выборы в Никарагуа
Лента новостейМолния