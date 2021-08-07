https://ria.ru/20210807/uzbekistan-1744801847.html

Демократы планируют выдвинуть Мирзиёева на пост президента Узбекистана

Демократы планируют выдвинуть Мирзиёева на пост президента Узбекистана - РИА Новости, 07.08.2021

Демократы планируют выдвинуть Мирзиёева на пост президента Узбекистана

Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) намерена выдвинуть кандидатуру действующего президента страны Шавката Мирзиёева на предстоящие выборы... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T09:53

2021-08-07T09:53

2021-08-07T19:19

в мире

узбекистан

ташкент

ислам каримов

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 7 авг — РИА Новости. Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) намерена выдвинуть кандидатуру действующего президента страны Шавката Мирзиёева на предстоящие выборы главы государства, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе партии.В феврале Мирзиёев подписал документ с поправками в законодательство, предусматривающими дату переноса выборов президента страны с первого воскресенья третьей декады декабря на первое воскресенье третьей декады октября (в этом году этот день выпадает на 24 октября). ЦИК в конце июля официально объявил 24 октября датой выборов главы государства, 23 июля стартовала избирательная кампания."На пленуме УзЛиДеП, состоявшемся в Ташкенте 7 августа, принято решение о выдвижении члена политического совета партии Шавката Миромоновича Мирзиёева кандидатом в президенты", — сказал представитель партии. По его словам, теперь кандидатуру должны утвердить на съезде партии, который планируется провести до конца августа.УзЛиДеП — последняя из пяти действующих в Узбекистане, которая заявила о намерении выдвинуть кандидата на выборы президента страны. На этой неделе политсоветы Экологической партии, социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") и демпартии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") выдвинули кандидатами на этот пост своих лидеров — Назруллу Обломуродова, Бахрома Абдухалимова и Алишера Кадырова соответственно. Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) в субботу выдвинула кандидатом своего зампреда Максуду Варисову. Они также должны быть утверждены на съездах партий.В соответствии с законодательством Узбекистана, право на выдвижение кандидата в президенты имеют политические партии, официально зарегистрированные в стране не позднее чем за четыре месяца до дня объявления о начале избирательной кампании. Выдвижение кандидатов в президенты начинается за 65 дней и заканчивается за 45 дней до выборов — с 20 августа по 9 сентября. Регистрация кандидатов заканчивается за 35 дней до выборов — 19 сентября.Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. В Узбекистане 4 декабря 2016 года прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых одержал Мирзиёев, занимавший пост премьер-министра. Руководивший страной с 1989 года президент Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта. В стране зарегистрировано пять политпартий: "Адолат", Экологическая партия, "Миллий тикланиш", НДПУ и Либерально-демократическая партия Узбекистана.

https://ria.ru/20170724/1498848834.html

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в мире, узбекистан, ташкент, ислам каримов, шавкат мирзиеев