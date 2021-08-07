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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210807/tikhanovskaya-1744861720.html
КГБ Белоруссии заявил, что у Минска есть "козырь" против Тихановской
КГБ Белоруссии заявил, что у Минска есть "козырь" против Тихановской - РИА Новости, 07.08.2021
КГБ Белоруссии заявил, что у Минска есть "козырь" против Тихановской
Если будет нужно, Минск раскроет "козырь" против оппозиционного политика Светланы Тихановской, заявил глава Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T19:39
2021-08-07T20:34
протесты в белоруссии
в мире
сша
вильнюс
белоруссия
евросоюз
александр лукашенко
кгб белоруссии
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МИНСК, 7 авг — РИА Новости. Если будет нужно, Минск раскроет "козырь" против оппозиционного политика Светланы Тихановской, заявил глава Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель.По его словам, когда Тихановской задают вопросы, видно, что она что-то недоговаривает."Пусть это будет на ее совести, а мы знаем, что у нас есть что показать, когда в этом будет необходимость", — сказал Тертель в четвертой серии документального фильма "Беларусь против цветной революции" в эфире телеканала СТВ.После выборов 2020 года политик сама приняла решение уехать в Литву, указал Тертель. Она попросила белорусские власти помочь с выездом и обустройством в другой стране. По его словам, Тихановская "могла спокойно там жить и заниматься семьей, понимая, что попала в такую трудную ситуацию".Ситуация в БелоруссииПредыдущие выборы президента Белоруссии состоялись в начале августа 2020 года. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская. После этого в стране начались массовые акции протеста — оппозиция не согласилась с итогами выборов. Одиннадцатого февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.Против Тихановской и членов координационного совета оппозиции, созданного по ее инициативе, возбудили уголовные дела, в том числе о заговоре для захвата власти, призывах к этому и о создании экстремистского формирования. Сама Тихановская после выборов уехала в Литву, ее объявили в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.В начале марта белорусский СК инициировал экстрадицию политика и передал соответствующие документы в Генпрокуратуру республики. Однако Вильнюс отказал Минску в выдаче Тихановской.
https://ria.ru/20210807/tikhanovskaya-1744839192.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210807/tikhanovskaya-1744844651.html
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в мире, сша, вильнюс, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, кгб белоруссии, светлана тихановская
19:39 07.08.2021 (обновлено: 20:34 07.08.2021)
 
КГБ Белоруссии заявил, что у Минска есть "козырь" против Тихановской

Глава КГБ Белоруссии Тертель: у Минска есть "козырь" против Тихановской

© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
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МИНСК, 7 авг — РИА Новости. Если будет нужно, Минск раскроет "козырь" против оппозиционного политика Светланы Тихановской, заявил глава Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель.
По его словам, когда Тихановской задают вопросы, видно, что она что-то недоговаривает.
Светлана Тихановская в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
Вчера, 15:52Протесты в Белоруссии
Тихановская призвала покончить с "зависимостью" Белоруссии от России
"Пусть это будет на ее совести, а мы знаем, что у нас есть что показать, когда в этом будет необходимость", — сказал Тертель в четвертой серии документального фильма "Беларусь против цветной революции" в эфире телеканала СТВ.
После выборов 2020 года политик сама приняла решение уехать в Литву, указал Тертель. Она попросила белорусские власти помочь с выездом и обустройством в другой стране. По его словам, Тихановская "могла спокойно там жить и заниматься семьей, понимая, что попала в такую трудную ситуацию".

"Но мы знаем на сто процентов точно, с именами, фамилиями: с ней была проведена работа спецслужбами и не только спецслужбами Литвы. И в конечном итоге ее поведение резко поменялось", — добавил Тертель.

Ситуация в Белоруссии

Предыдущие выборы президента Белоруссии состоялись в начале августа 2020 года. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская. После этого в стране начались массовые акции протеста — оппозиция не согласилась с итогами выборов. Одиннадцатого февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
Вчера, 16:45В мире
Тихановская призвала ЕС и США к ужесточению санкций против Белоруссии
Против Тихановской и членов координационного совета оппозиции, созданного по ее инициативе, возбудили уголовные дела, в том числе о заговоре для захвата власти, призывах к этому и о создании экстремистского формирования. Сама Тихановская после выборов уехала в Литву, ее объявили в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
В начале марта белорусский СК инициировал экстрадицию политика и передал соответствующие документы в Генпрокуратуру республики. Однако Вильнюс отказал Минску в выдаче Тихановской.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 18:25
Лукашенко поручил премьер-министру отправить Тихановской посылку с печеньем
 
Протесты в БелоруссииВ миреСШАВильнюсБелоруссияЕвросоюзАлександр ЛукашенкоКГБ БелоруссииСветлана Тихановская
 
 
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