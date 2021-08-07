https://ria.ru/20210807/tikhanovskaya-1744861720.html

КГБ Белоруссии заявил, что у Минска есть "козырь" против Тихановской

КГБ Белоруссии заявил, что у Минска есть "козырь" против Тихановской - РИА Новости, 07.08.2021

КГБ Белоруссии заявил, что у Минска есть "козырь" против Тихановской

Если будет нужно, Минск раскроет "козырь" против оппозиционного политика Светланы Тихановской, заявил глава Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T19:39

2021-08-07T19:39

2021-08-07T20:34

протесты в белоруссии

в мире

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белоруссия

евросоюз

александр лукашенко

кгб белоруссии

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МИНСК, 7 авг — РИА Новости. Если будет нужно, Минск раскроет "козырь" против оппозиционного политика Светланы Тихановской, заявил глава Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель.По его словам, когда Тихановской задают вопросы, видно, что она что-то недоговаривает."Пусть это будет на ее совести, а мы знаем, что у нас есть что показать, когда в этом будет необходимость", — сказал Тертель в четвертой серии документального фильма "Беларусь против цветной революции" в эфире телеканала СТВ.После выборов 2020 года политик сама приняла решение уехать в Литву, указал Тертель. Она попросила белорусские власти помочь с выездом и обустройством в другой стране. По его словам, Тихановская "могла спокойно там жить и заниматься семьей, понимая, что попала в такую трудную ситуацию".Ситуация в БелоруссииПредыдущие выборы президента Белоруссии состоялись в начале августа 2020 года. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская. После этого в стране начались массовые акции протеста — оппозиция не согласилась с итогами выборов. Одиннадцатого февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.Против Тихановской и членов координационного совета оппозиции, созданного по ее инициативе, возбудили уголовные дела, в том числе о заговоре для захвата власти, призывах к этому и о создании экстремистского формирования. Сама Тихановская после выборов уехала в Литву, ее объявили в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.В начале марта белорусский СК инициировал экстрадицию политика и передал соответствующие документы в Генпрокуратуру республики. Однако Вильнюс отказал Минску в выдаче Тихановской.

https://ria.ru/20210807/tikhanovskaya-1744839192.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210807/tikhanovskaya-1744844651.html

https://ria.ru/20210730/pechene-1743683678.html

сша

вильнюс

белоруссия

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в мире, сша, вильнюс, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, кгб белоруссии, светлана тихановская