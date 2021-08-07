https://ria.ru/20210807/tikhanovskaya-1744839192.html

Тихановская призвала покончить с "зависимостью" Белоруссии от России

Тихановская призвала покончить с "зависимостью" Белоруссии от России - РИА Новости, 07.08.2021

Тихановская призвала покончить с "зависимостью" Белоруссии от России

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что нужно покончить с "зависимостью" республики от России, также, по ее мнению, Евросоюз и... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T15:52

2021-08-07T15:52

2021-08-07T19:45

протесты в белоруссии

в мире

литва

белоруссия

евросоюз

александр лукашенко

кгб белоруссии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743487928_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b30f89cfd710d8059c7ae05cda632934.jpg

БЕРЛИН, 7 авг — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что нужно покончить с "зависимостью" республики от России, также, по ее мнению, Евросоюз и США должны ввести "более мощные" санкции против правительства президента Александра Лукашенко."Мы должны отойти от того понимания, что без России в Беларуси ничего нельзя решить. Это неправильно. Мы независимая страна", — заявила Тихановская в интервью изданию Spiegel, добавив, что Лукашенко ввел Белоруссию "в зависимость от России" и что это необходимо менять.По словам Тихановской, ЕС и США должны ввести "более мощные" санкции против властей в Белоруссии. "Половинчатые меры — этого просто недостаточно", — отметила она."Режим (в Минске. — Прим. ред.) должен быть подвергнут политическому остракизму и полностью изолирован экономически и финансово. <...> Все в США это понимают, а также в Великобритании, где я только что была. К сожалению, многие демократические государства до сих пор не могут реально представить себе ситуацию в Беларуси", — заявила Тихановская.В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://ria.ru/20210730/pechene-1743683678.html

https://ria.ru/20210803/podderzhka-1744192293.html

https://ria.ru/20210804/sportsmenka-1744230165.html

литва

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, кгб белоруссии, россия, светлана тихановская