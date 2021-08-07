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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210807/tikhanovskaya-1744839192.html
Тихановская призвала покончить с "зависимостью" Белоруссии от России
Тихановская призвала покончить с "зависимостью" Белоруссии от России - РИА Новости, 07.08.2021
Тихановская призвала покончить с "зависимостью" Белоруссии от России
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что нужно покончить с "зависимостью" республики от России, также, по ее мнению, Евросоюз и... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T15:52
2021-08-07T19:45
протесты в белоруссии
в мире
литва
белоруссия
евросоюз
александр лукашенко
кгб белоруссии
россия
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БЕРЛИН, 7 авг — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что нужно покончить с "зависимостью" республики от России, также, по ее мнению, Евросоюз и США должны ввести "более мощные" санкции против правительства президента Александра Лукашенко."Мы должны отойти от того понимания, что без России в Беларуси ничего нельзя решить. Это неправильно. Мы независимая страна", — заявила Тихановская в интервью изданию Spiegel, добавив, что Лукашенко ввел Белоруссию "в зависимость от России" и что это необходимо менять.По словам Тихановской, ЕС и США должны ввести "более мощные" санкции против властей в Белоруссии. "Половинчатые меры — этого просто недостаточно", — отметила она."Режим (в Минске. — Прим. ред.) должен быть подвергнут политическому остракизму и полностью изолирован экономически и финансово. &lt;...&gt; Все в США это понимают, а также в Великобритании, где я только что была. К сожалению, многие демократические государства до сих пор не могут реально представить себе ситуацию в Беларуси", — заявила Тихановская.В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://ria.ru/20210730/pechene-1743683678.html
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в мире, литва, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, кгб белоруссии, россия, светлана тихановская
15:52 07.08.2021 (обновлено: 19:45 07.08.2021)
 
Тихановская призвала покончить с "зависимостью" Белоруссии от России

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская: нужно покончить с "зависимостью" от России

© AP Photo / Robert BumstedСветлана Тихановская в Нью-Йорке
Светлана Тихановская в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© AP Photo / Robert Bumsted
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БЕРЛИН, 7 авг — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что нужно покончить с "зависимостью" республики от России, также, по ее мнению, Евросоюз и США должны ввести "более мощные" санкции против правительства президента Александра Лукашенко.
"Мы должны отойти от того понимания, что без России в Беларуси ничего нельзя решить. Это неправильно. Мы независимая страна", — заявила Тихановская в интервью изданию Spiegel, добавив, что Лукашенко ввел Белоруссию "в зависимость от России" и что это необходимо менять.
По словам Тихановской, ЕС и США должны ввести "более мощные" санкции против властей в Белоруссии. "Половинчатые меры — этого просто недостаточно", — отметила она.
"Режим (в Минске. — Прим. ред.) должен быть подвергнут политическому остракизму и полностью изолирован экономически и финансово. <...> Все в США это понимают, а также в Великобритании, где я только что была. К сожалению, многие демократические государства до сих пор не могут реально представить себе ситуацию в Беларуси", — заявила Тихановская.
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В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
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Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

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Протесты в БелоруссииВ миреЛитваБелоруссияЕвросоюзАлександр ЛукашенкоКГБ БелоруссииРоссияСветлана Тихановская
 
 
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