В Абхазию доставили первую партию "Спутника Лайт"
В Абхазию доставили первую партию вакцины "Спутник Лайт"
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкАмпула с однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
СУХУМ, 7 авг – РИА Новости. Партия вакцины "Спутник Лайт" прибыла в Абхазию из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.
Ранее сообщалось, что Абхазия вела с Россией переговоры о поставке новой партии вакцины от коронавируса.
"Руководству Абхазии и министерству здравоохранения удалось договориться с Российской Федерацией о приобретении вакцины "Спутник Лайт", которая 6 августа была доставлена в республику", - говорится в сообщении.
Финансирование закупки и транспортировки этой партии взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. Все переговоры с РФ по поставкам вакцин в республику курировал лично президент Аслан Бжания, уточнили в ведомстве.
В конце апреля в Абхазию была завезена первая партия вакцины "Спутник V". Двенадцатого мая в республике началась вакцинация. В первую очередь в стране, население которой составляет около 245 тысяч человек, прививали медработников, затем педагогов, представителей бюджетной сферы, работников силовых структур и потом уже остальных граждан. Перед вакцинацией проводились консультации с терапевтом на выявление противопоказаний к прививке.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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