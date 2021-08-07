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В Абхазию доставили первую партию "Спутника Лайт"
В Абхазию доставили первую партию "Спутника Лайт" - РИА Новости, 07.08.2021
В Абхазию доставили первую партию "Спутника Лайт"
Партия вакцины "Спутник Лайт" прибыла в Абхазию из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T02:16
2021-08-07T02:16
распространение коронавируса
в мире
сухум
абхазия
аслан бжания
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник лайт"
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СУХУМ, 7 авг – РИА Новости. Партия вакцины "Спутник Лайт" прибыла в Абхазию из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.Ранее сообщалось, что Абхазия вела с Россией переговоры о поставке новой партии вакцины от коронавируса.Финансирование закупки и транспортировки этой партии взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. Все переговоры с РФ по поставкам вакцин в республику курировал лично президент Аслан Бжания, уточнили в ведомстве.В конце апреля в Абхазию была завезена первая партия вакцины "Спутник V". Двенадцатого мая в республике началась вакцинация. В первую очередь в стране, население которой составляет около 245 тысяч человек, прививали медработников, затем педагогов, представителей бюджетной сферы, работников силовых структур и потом уже остальных граждан. Перед вакцинацией проводились консультации с терапевтом на выявление противопоказаний к прививке.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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в мире, сухум, абхазия, аслан бжания, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"
02:16 07.08.2021
 
В Абхазию доставили первую партию "Спутника Лайт"

В Абхазию доставили первую партию вакцины "Спутник Лайт"

© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкАмпула с однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Ампула с однокомпонентной вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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СУХУМ, 7 авг – РИА Новости. Партия вакцины "Спутник Лайт" прибыла в Абхазию из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.
Ранее сообщалось, что Абхазия вела с Россией переговоры о поставке новой партии вакцины от коронавируса.
"Руководству Абхазии и министерству здравоохранения удалось договориться с Российской Федерацией о приобретении вакцины "Спутник Лайт", которая 6 августа была доставлена в республику", - говорится в сообщении.
Финансирование закупки и транспортировки этой партии взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. Все переговоры с РФ по поставкам вакцин в республику курировал лично президент Аслан Бжания, уточнили в ведомстве.
В конце апреля в Абхазию была завезена первая партия вакцины "Спутник V". Двенадцатого мая в республике началась вакцинация. В первую очередь в стране, население которой составляет около 245 тысяч человек, прививали медработников, затем педагогов, представителей бюджетной сферы, работников силовых структур и потом уже остальных граждан. Перед вакцинацией проводились консультации с терапевтом на выявление противопоказаний к прививке.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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Распространение коронавирусаВ миреСухумАбхазияАслан БжанияРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
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