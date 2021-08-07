https://ria.ru/20210807/shtrafy-1744807035.html
В пермском монастыре ответили на сообщения о штрафах священнослужителя
В пермском монастыре ответили на сообщения о штрафах священнослужителя - РИА Новости, 07.08.2021
В пермском монастыре ответили на сообщения о штрафах священнослужителя
Представитель Белогорского Свято-Николаевского миссионерского мужского монастыря опроверг информацию о полумиллионном долге у одного из их священнослужителей. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T10:55
2021-08-07T10:55
2021-08-07T10:55
религия
московская область (подмосковье)
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
религия
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ПЕРМЬ, 7 авг - РИА Новости. Представитель Белогорского Свято-Николаевского миссионерского мужского монастыря опроверг информацию о полумиллионном долге у одного из их священнослужителей.В пятницу, 6 августа пермское управление ФССП проинформировало, что приставы заставили погасить 80-летнего священнослужителя долг в 620 тысяч рублей, основная часть которого сформировалась из-за неоплаты штрафов ГИБДД. Уточнялось, что духовное лицо ранее было зарегистрировано в Белогорском монастыре, позднее мужчина перебрался в монастырь в Подмосковье. За ним числится несколько автомобилей."Такого священнослужителя в монастыре никогда не было. Новости выдуманные. Ищут кого-то без имени и прописки. Это несерьёзно", - сказал РИА Новости представитель Белогорского Свято-Николаевского миссионерского мужского монастыря.
https://ria.ru/20210623/kislota-1738331204.html
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московская область (подмосковье), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), религия
В пермском монастыре ответили на сообщения о штрафах священнослужителя
Представитель Белогорского монастыря опроверг сообщения о штрафах одного из священнослужителей