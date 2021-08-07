https://ria.ru/20210807/roboty-1744804278.html
Эксперт рассказала, почему роботы не смогут заменить школьных учителей
Эксперт рассказала, почему роботы не смогут заменить школьных учителей - РИА Новости, 07.08.2021
Эксперт рассказала, почему роботы не смогут заменить школьных учителей
Роботы не смогут заменить учителей в школах и многих других профессионалов, потому что человек необходим в работе с новыми технологиями, рассказала в интервью... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T10:22
2021-08-07T10:22
2021-08-07T10:22
общество
образование - общество
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_784be16364b95b9561aedf71a1b77507.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Роботы не смогут заменить учителей в школах и многих других профессионалов, потому что человек необходим в работе с новыми технологиями, рассказала в интервью РИА Новости ректор, гендиректор Университета Национальной технологической инициативы 20.35 Нина Яныкина."Человеческий труд профессионалов, которые способны разбираться в механике, в пути, обеспечении перемещения из одного места в другое, всё равно будет востребован. К примеру, нам часто задают вопрос, заменят ли роботы учителей, не будут ли они работать с детьми, не попадут ли педагоги на улицу?", - начала собеседница агентства.Яныкина уверена: останутся и будут продолжать свою деятельность те, кто создают новые знания и потом транслируют их новому поколению – это педагоги, исследователи, ученые, представители профессорско-преподавательского состава вузов, которые ведут научные исследования и создают новые знания. Пока еще искусственный интеллект не дошел до такой фазы, когда он сам будет генерировать полезные знания, именно в масштабном формате, отметила она.Само же образование, по ее мнению, может трансформироваться в такую форму, которая еще не представляется. "Через условные 10 лет, возможно, не будет ни планшетов, ни смартфонов как таковых, будет гиперинтегрированная образовательная среда или среда развития человека, в которую человек будет погружаться чуть ли не с рождения. Причем не до физической смерти, а до цифровой смерти его аватара", - предполагает Яныкина.Она отметила, что обучение должно будет строиться под индивидуальные особенности каждого человека. Умные устройства, по представлениям эксперта, будут сшиты между собой, чтобы более точно определять, какое у человека состояние, настроение, потребность.
https://sn.ria.ru/20210727/uchitelya-1743040284.html
https://ria.ru/20210615/vospitanie-1737076688.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:2412:1809_1920x0_80_0_0_92537f4c5742b8d496e6424bad24d574.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, образование - общество, технологии
Эксперт рассказала, почему роботы не смогут заменить школьных учителей
Ректор Университета НТИ "20.35" Яныкина: роботы не заменят школьных учителей
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Роботы не смогут заменить учителей в школах и многих других профессионалов, потому что человек необходим в работе с новыми технологиями, рассказала в интервью РИА Новости ректор, гендиректор Университета Национальной технологической инициативы 20.35 Нина Яныкина.
"Человеческий труд профессионалов, которые способны разбираться в механике, в пути, обеспечении перемещения из одного места в другое, всё равно будет востребован. К примеру, нам часто задают вопрос, заменят ли роботы учителей, не будут ли они работать с детьми, не попадут ли педагоги на улицу?", - начала собеседница агентства.
"Роботы уже сейчас способны передавать необходимый поток информации, их ценность заключается в том, что они могут это делать в постоянном режиме на неограниченное количество людей. Но робот транслирует ту информацию, которую в него закладывает человек, без человека не обойтись в любом случае", - пояснила она.
Яныкина уверена: останутся и будут продолжать свою деятельность те, кто создают новые знания и потом транслируют их новому поколению – это педагоги, исследователи, ученые, представители профессорско-преподавательского состава вузов, которые ведут научные исследования и создают новые знания. Пока еще искусственный интеллект не дошел до такой фазы, когда он сам будет генерировать полезные знания, именно в масштабном формате, отметила она.
Само же образование, по ее мнению, может трансформироваться в такую форму, которая еще не представляется. "Через условные 10 лет, возможно, не будет ни планшетов, ни смартфонов как таковых, будет гиперинтегрированная образовательная среда или среда развития человека, в которую человек будет погружаться чуть ли не с рождения. Причем не до физической смерти, а до цифровой смерти его аватара", - предполагает Яныкина.
Она отметила, что обучение должно будет строиться под индивидуальные особенности каждого человека. Умные устройства, по представлениям эксперта, будут сшиты между собой, чтобы более точно определять, какое у человека состояние, настроение, потребность.