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Эксперт рассказала, почему роботы не смогут заменить школьных учителей
Эксперт рассказала, почему роботы не смогут заменить школьных учителей - РИА Новости, 07.08.2021
Эксперт рассказала, почему роботы не смогут заменить школьных учителей
Роботы не смогут заменить учителей в школах и многих других профессионалов, потому что человек необходим в работе с новыми технологиями, рассказала в интервью... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T10:22
2021-08-07T10:22
общество
образование - общество
технологии
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Роботы не смогут заменить учителей в школах и многих других профессионалов, потому что человек необходим в работе с новыми технологиями, рассказала в интервью РИА Новости ректор, гендиректор Университета Национальной технологической инициативы 20.35 Нина Яныкина."Человеческий труд профессионалов, которые способны разбираться в механике, в пути, обеспечении перемещения из одного места в другое, всё равно будет востребован. К примеру, нам часто задают вопрос, заменят ли роботы учителей, не будут ли они работать с детьми, не попадут ли педагоги на улицу?", - начала собеседница агентства.Яныкина уверена: останутся и будут продолжать свою деятельность те, кто создают новые знания и потом транслируют их новому поколению – это педагоги, исследователи, ученые, представители профессорско-преподавательского состава вузов, которые ведут научные исследования и создают новые знания. Пока еще искусственный интеллект не дошел до такой фазы, когда он сам будет генерировать полезные знания, именно в масштабном формате, отметила она.Само же образование, по ее мнению, может трансформироваться в такую форму, которая еще не представляется. "Через условные 10 лет, возможно, не будет ни планшетов, ни смартфонов как таковых, будет гиперинтегрированная образовательная среда или среда развития человека, в которую человек будет погружаться чуть ли не с рождения. Причем не до физической смерти, а до цифровой смерти его аватара", - предполагает Яныкина.Она отметила, что обучение должно будет строиться под индивидуальные особенности каждого человека. Умные устройства, по представлениям эксперта, будут сшиты между собой, чтобы более точно определять, какое у человека состояние, настроение, потребность.
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общество, образование - общество, технологии
10:22 07.08.2021
 
Эксперт рассказала, почему роботы не смогут заменить школьных учителей

Ректор Университета НТИ "20.35" Яныкина: роботы не заменят школьных учителей

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Роботы не смогут заменить учителей в школах и многих других профессионалов, потому что человек необходим в работе с новыми технологиями, рассказала в интервью РИА Новости ректор, гендиректор Университета Национальной технологической инициативы 20.35 Нина Яныкина.
"Человеческий труд профессионалов, которые способны разбираться в механике, в пути, обеспечении перемещения из одного места в другое, всё равно будет востребован. К примеру, нам часто задают вопрос, заменят ли роботы учителей, не будут ли они работать с детьми, не попадут ли педагоги на улицу?", - начала собеседница агентства.
"Роботы уже сейчас способны передавать необходимый поток информации, их ценность заключается в том, что они могут это делать в постоянном режиме на неограниченное количество людей. Но робот транслирует ту информацию, которую в него закладывает человек, без человека не обойтись в любом случае", - пояснила она.
Яныкина уверена: останутся и будут продолжать свою деятельность те, кто создают новые знания и потом транслируют их новому поколению – это педагоги, исследователи, ученые, представители профессорско-преподавательского состава вузов, которые ведут научные исследования и создают новые знания. Пока еще искусственный интеллект не дошел до такой фазы, когда он сам будет генерировать полезные знания, именно в масштабном формате, отметила она.
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Само же образование, по ее мнению, может трансформироваться в такую форму, которая еще не представляется. "Через условные 10 лет, возможно, не будет ни планшетов, ни смартфонов как таковых, будет гиперинтегрированная образовательная среда или среда развития человека, в которую человек будет погружаться чуть ли не с рождения. Причем не до физической смерти, а до цифровой смерти его аватара", - предполагает Яныкина.
Она отметила, что обучение должно будет строиться под индивидуальные особенности каждого человека. Умные устройства, по представлениям эксперта, будут сшиты между собой, чтобы более точно определять, какое у человека состояние, настроение, потребность.
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