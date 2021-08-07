https://ria.ru/20210807/roboty-1744804278.html

Эксперт рассказала, почему роботы не смогут заменить школьных учителей

Эксперт рассказала, почему роботы не смогут заменить школьных учителей - РИА Новости, 07.08.2021

Эксперт рассказала, почему роботы не смогут заменить школьных учителей

Роботы не смогут заменить учителей в школах и многих других профессионалов, потому что человек необходим в работе с новыми технологиями, рассказала в интервью... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T10:22

2021-08-07T10:22

2021-08-07T10:22

общество

образование - общество

технологии

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Роботы не смогут заменить учителей в школах и многих других профессионалов, потому что человек необходим в работе с новыми технологиями, рассказала в интервью РИА Новости ректор, гендиректор Университета Национальной технологической инициативы 20.35 Нина Яныкина."Человеческий труд профессионалов, которые способны разбираться в механике, в пути, обеспечении перемещения из одного места в другое, всё равно будет востребован. К примеру, нам часто задают вопрос, заменят ли роботы учителей, не будут ли они работать с детьми, не попадут ли педагоги на улицу?", - начала собеседница агентства.Яныкина уверена: останутся и будут продолжать свою деятельность те, кто создают новые знания и потом транслируют их новому поколению – это педагоги, исследователи, ученые, представители профессорско-преподавательского состава вузов, которые ведут научные исследования и создают новые знания. Пока еще искусственный интеллект не дошел до такой фазы, когда он сам будет генерировать полезные знания, именно в масштабном формате, отметила она.Само же образование, по ее мнению, может трансформироваться в такую форму, которая еще не представляется. "Через условные 10 лет, возможно, не будет ни планшетов, ни смартфонов как таковых, будет гиперинтегрированная образовательная среда или среда развития человека, в которую человек будет погружаться чуть ли не с рождения. Причем не до физической смерти, а до цифровой смерти его аватара", - предполагает Яныкина.Она отметила, что обучение должно будет строиться под индивидуальные особенности каждого человека. Умные устройства, по представлениям эксперта, будут сшиты между собой, чтобы более точно определять, какое у человека состояние, настроение, потребность.

https://sn.ria.ru/20210727/uchitelya-1743040284.html

https://ria.ru/20210615/vospitanie-1737076688.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование - общество, технологии