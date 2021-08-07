https://ria.ru/20210807/rabota-1744858424.html
В Госдуме оценили идею увеличить рабочую неделю в России
В Госдуме оценили идею увеличить рабочую неделю в России - РИА Новости, 07.08.2021
В Госдуме оценили идею увеличить рабочую неделю в России
Зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев скептически отнесся к идее об увеличении рабочей недели в... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T19:07
2021-08-07T19:07
2021-08-07T22:35
общество
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:5:1037:588_1920x0_80_0_0_57b0975cf4d7e08a167f983cef767837.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев скептически отнесся к идее об увеличении рабочей недели в России.По мнению парламентария, такая мера нецелесообразна, поскольку не всегда приводит к наращиванию производства.Ранее депутат Государственной думы от КПРФ Николай Арефьев предложил россиянам больше трудиться, чтобы восстановить экономику страны. По его словам, люди должны работать и в субботу, и в воскресенье, а не думать о четырехдневной трудовой неделе.Впервые о возможности введения четырехдневки летом 2019 года сказал Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра. Позднее он уточнил, что на такой режим труда и отдыха можно перейти постепенно, экспериментируя в отдельных регионах и компаниях.
https://ria.ru/20210718/rabota-1741716922.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:0:785:588_1920x0_80_0_0_c6cb5d724cb6888c6c1a4653f135c46f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия
19:07 07.08.2021 (обновлено: 22:35 07.08.2021)
В Госдуме оценили идею увеличить рабочую неделю в России
Депутат Госдумы Терентьев: продлевать рабочую неделю россиянам нецелесообразно