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В Госдуме оценили идею увеличить рабочую неделю в России
В Госдуме оценили идею увеличить рабочую неделю в России - РИА Новости, 07.08.2021
В Госдуме оценили идею увеличить рабочую неделю в России
Зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев скептически отнесся к идее об увеличении рабочей недели в... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T19:07
2021-08-07T22:35
общество
госдума рф
россия
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев скептически отнесся к идее об увеличении рабочей недели в России.По мнению парламентария, такая мера нецелесообразна, поскольку не всегда приводит к наращиванию производства.Ранее депутат Государственной думы от КПРФ Николай Арефьев предложил россиянам больше трудиться, чтобы восстановить экономику страны. По его словам, люди должны работать и в субботу, и в воскресенье, а не думать о четырехдневной трудовой неделе.Впервые о возможности введения четырехдневки летом 2019 года сказал Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра. Позднее он уточнил, что на такой режим труда и отдыха можно перейти постепенно, экспериментируя в отдельных регионах и компаниях.
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общество, госдума рф, россия
19:07 07.08.2021 (обновлено: 22:35 07.08.2021)
 
В Госдуме оценили идею увеличить рабочую неделю в России

Депутат Госдумы Терентьев: продлевать рабочую неделю россиянам нецелесообразно

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев скептически отнесся к идее об увеличении рабочей недели в России.

"Я думаю, что в рамках Трудового кодекса это сегодня невозможно сделать. Потому что есть гарантии у работников, закрепленные Трудовым кодексом", — сказал он в беседе с RT.

По мнению парламентария, такая мера нецелесообразна, поскольку не всегда приводит к наращиванию производства.
Ранее депутат Государственной думы от КПРФ Николай Арефьев предложил россиянам больше трудиться, чтобы восстановить экономику страны. По его словам, люди должны работать и в субботу, и в воскресенье, а не думать о четырехдневной трудовой неделе.
Впервые о возможности введения четырехдневки летом 2019 года сказал Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра. Позднее он уточнил, что на такой режим труда и отдыха можно перейти постепенно, экспериментируя в отдельных регионах и компаниях.
Офисный сотрудник - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
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