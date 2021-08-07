https://ria.ru/20210807/rabota-1744858424.html

В Госдуме оценили идею увеличить рабочую неделю в России

В Госдуме оценили идею увеличить рабочую неделю в России - РИА Новости, 07.08.2021

В Госдуме оценили идею увеличить рабочую неделю в России

Зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев скептически отнесся к идее об увеличении рабочей недели в... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T19:07

2021-08-07T19:07

2021-08-07T22:35

общество

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:5:1037:588_1920x0_80_0_0_57b0975cf4d7e08a167f983cef767837.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев скептически отнесся к идее об увеличении рабочей недели в России.По мнению парламентария, такая мера нецелесообразна, поскольку не всегда приводит к наращиванию производства.Ранее депутат Государственной думы от КПРФ Николай Арефьев предложил россиянам больше трудиться, чтобы восстановить экономику страны. По его словам, люди должны работать и в субботу, и в воскресенье, а не думать о четырехдневной трудовой неделе.Впервые о возможности введения четырехдневки летом 2019 года сказал Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра. Позднее он уточнил, что на такой режим труда и отдыха можно перейти постепенно, экспериментируя в отдельных регионах и компаниях.

https://ria.ru/20210718/rabota-1741716922.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, россия