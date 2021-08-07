ЛНР обвинила силовиков в подготовке провокаций против ОБСЕ
Представитель Народной милиции ЛНР Филипоненко: силовики готовят провокации против наблюдателей ОБСЕ
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка
ЛУГАНСК, 7 авг — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в подготовке провокаций против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
"По данным нашей разведки в подразделениях 30-ой бригады (ВС Украины – ред.) специалистами подразделения "Кедр" из госуправления разведки минобороны Украины проводится установка камер видеонаблюдения с целью изучения движения сотрудников СММ ОБСЕ для планирования и совершения провокаций на маршрутах, с последующим обвинением военнослужащих Народной милиции ЛНР", - рассказал Филипоненко журналистам.
Он пояснил, что украинское командование предприняло такие действия в связи с участившимися случаями выявления сотрудниками СММ ОБСЕ запрещенной минскими договоренностями военной техники украинских силовиков, размещенной вблизи линии боевого соприкосновения, а также в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов.
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