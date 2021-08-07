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ЛНР обвинила силовиков в подготовке провокаций против ОБСЕ
ЛНР обвинила силовиков в подготовке провокаций против ОБСЕ - РИА Новости, 07.08.2021
ЛНР обвинила силовиков в подготовке провокаций против ОБСЕ
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в подготовке... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T17:37
2021-08-07T17:37
в мире
украина
луганская народная республика
обсе
смм обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 7 авг — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в подготовке провокаций против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."По данным нашей разведки в подразделениях 30-ой бригады (ВС Украины – ред.) специалистами подразделения "Кедр" из госуправления разведки минобороны Украины проводится установка камер видеонаблюдения с целью изучения движения сотрудников СММ ОБСЕ для планирования и совершения провокаций на маршрутах, с последующим обвинением военнослужащих Народной милиции ЛНР", - рассказал Филипоненко журналистам.Он пояснил, что украинское командование предприняло такие действия в связи с участившимися случаями выявления сотрудниками СММ ОБСЕ запрещенной минскими договоренностями военной техники украинских силовиков, размещенной вблизи линии боевого соприкосновения, а также в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов.
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в мире, украина, луганская народная республика, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр
17:37 07.08.2021
 
ЛНР обвинила силовиков в подготовке провокаций против ОБСЕ

Представитель Народной милиции ЛНР Филипоненко: силовики готовят провокации против наблюдателей ОБСЕ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 7 авг — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в подготовке провокаций против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
"По данным нашей разведки в подразделениях 30-ой бригады (ВС Украины – ред.) специалистами подразделения "Кедр" из госуправления разведки минобороны Украины проводится установка камер видеонаблюдения с целью изучения движения сотрудников СММ ОБСЕ для планирования и совершения провокаций на маршрутах, с последующим обвинением военнослужащих Народной милиции ЛНР", - рассказал Филипоненко журналистам.
Он пояснил, что украинское командование предприняло такие действия в связи с участившимися случаями выявления сотрудниками СММ ОБСЕ запрещенной минскими договоренностями военной техники украинских силовиков, размещенной вблизи линии боевого соприкосновения, а также в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов.
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