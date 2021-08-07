https://ria.ru/20210807/priangare-1744856147.html

Глава Приангарья одобрил идею обязать арендаторов тушить пожары на участках

Глава Приангарья одобрил идею обязать арендаторов тушить пожары на участках - РИА Новости, 07.08.2021

Глава Приангарья одобрил идею обязать арендаторов тушить пожары на участках

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев поддержал предложение о необходимости обязать арендаторов тушить природные пожары на территории арендуемых ими лесных... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T18:33

2021-08-07T18:33

2021-08-07T18:35

иркутская область

происшествия

усть-илимск

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

игорь кобзев

россия

природные пожары в россии

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ИРКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев поддержал предложение о необходимости обязать арендаторов тушить природные пожары на территории арендуемых ими лесных участков, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.О ситуации с лесными пожарами в Иркутской области Кобзев доложил президенту России во время совещания, посвященного борьбе с пожарами и паводками в регионах. В частности, он отметил, что полностью поддерживает предложение главы МЧС РФ Евгения Зиничева об ответственности арендаторов лесных участков за тушение природных пожаров."Необходимо вернуть обязанность арендаторов по тушению природных пожаров на арендуемых лесных участках, как это было до 1997 года, и прилегающей к ним территории – 5 километров от границы арендованного участка; установить ответственность за непринятие мер и нарушение конкретного предельного срока", - говорится в сообщении.Анализ природных пожаров в Иркутской области в 2019 году показал, что более 90% всех термоточек находятся в зоне лесозаготовок.Также Кобзев предложил использовать взлетно-посадочную полосу в Усть-Илимске для воздушных судов Авиалесоохраны, которая борется с лесными пожарами. Протяженность взлетно-посадочной полосы в городе Усть-Илимске превышает три километра. Ее, по словам губернатора, в регионе готовы ввести в эксплуатацию в следующем году.

https://ria.ru/20210806/pozhary-1744754449.html

https://ria.ru/20210806/les-1744744702.html

усть-илимск

иркутская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, усть-илимск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), игорь кобзев, россия, природные пожары в россии