https://ria.ru/20210807/prezentatsiya-1744875061.html

В премьер-министра Чехии бросили яйцо на презентации его книги

В премьер-министра Чехии бросили яйцо на презентации его книги - РИА Новости, 07.08.2021

В премьер-министра Чехии бросили яйцо на презентации его книги

В премьер-министра Чехии Андрея Бабиша бросили яйцо во время презентации его новой книги, сообщил журналистам представитель полиции Зденек Халупа. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T22:01

2021-08-07T22:01

2021-08-07T23:31

в мире

чехия

андрей бабиш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153305/56/1533055656_0:103:2590:1559_1920x0_80_0_0_78b4f7f65648e355076db4a78e73fb87.jpg

ПРАГА, 7 авг — РИА Новости. В премьер-министра Чехии Андрея Бабиша бросили яйцо во время презентации его новой книги, сообщил журналистам представитель полиции Зденек Халупа.Мероприятие в пражском пригороде Пругонице совместили с предвыборным митингом. Нарушитель — видимо, недовольный политикой Бабиша — испачкал одежду премьера и еще нескольких человек. В его защиту выступили другие зрители, полиция задержала самого активного из них вместе с зачинщиков. Сам премьер вместе с охранниками укрылся в ближайшей кондитерской.По словам Халупы, полиция также проверяет, кто нарисовал кресты на площади, где проходила акция в поддержку Бабиша.При этом представитель общественного движения "Миллион моментов за демократию" Гана Страшакова рассказала журналистам, что кресты нанесли на брусчатку в память о жертвах коронавируса — как напоминание о том, как плохо правительство Бабиша справилось с пандемией.Премьер во время митинга заверил присутствующих, что сам оплатит очистку брусчатки.Новая книга Бабиша посвящена его взглядам на развитие Чехии в ближайшие годы, а также достижениям последних лет. В предстоящих парламентских выборах 8-9 октября будет участвовать созданное премьером движение ANO; сейчас оно лидирует в опросах общественного мнения.

https://ria.ru/20210625/chekhiya-1738565262.html

https://ria.ru/20210806/pokushenie-1744670538.html

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, чехия, андрей бабиш