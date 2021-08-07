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В премьер-министра Чехии бросили яйцо на презентации его книги
В премьер-министра Чехии бросили яйцо на презентации его книги - РИА Новости, 07.08.2021
В премьер-министра Чехии бросили яйцо на презентации его книги
В премьер-министра Чехии Андрея Бабиша бросили яйцо во время презентации его новой книги, сообщил журналистам представитель полиции Зденек Халупа. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T22:01
2021-08-07T23:31
в мире
чехия
андрей бабиш
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ПРАГА, 7 авг — РИА Новости. В премьер-министра Чехии Андрея Бабиша бросили яйцо во время презентации его новой книги, сообщил журналистам представитель полиции Зденек Халупа.Мероприятие в пражском пригороде Пругонице совместили с предвыборным митингом. Нарушитель — видимо, недовольный политикой Бабиша — испачкал одежду премьера и еще нескольких человек. В его защиту выступили другие зрители, полиция задержала самого активного из них вместе с зачинщиков. Сам премьер вместе с охранниками укрылся в ближайшей кондитерской.По словам Халупы, полиция также проверяет, кто нарисовал кресты на площади, где проходила акция в поддержку Бабиша.При этом представитель общественного движения "Миллион моментов за демократию" Гана Страшакова рассказала журналистам, что кресты нанесли на брусчатку в память о жертвах коронавируса — как напоминание о том, как плохо правительство Бабиша справилось с пандемией.Премьер во время митинга заверил присутствующих, что сам оплатит очистку брусчатки.Новая книга Бабиша посвящена его взглядам на развитие Чехии в ближайшие годы, а также достижениям последних лет. В предстоящих парламентских выборах 8-9 октября будет участвовать созданное премьером движение ANO; сейчас оно лидирует в опросах общественного мнения.
https://ria.ru/20210625/chekhiya-1738565262.html
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в мире, чехия, андрей бабиш
22:01 07.08.2021 (обновлено: 23:31 07.08.2021)
 
В премьер-министра Чехии бросили яйцо на презентации его книги

В премьер-министра Чехии Андрея Бабиша бросили яйцо во время презентации его книги

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
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ПРАГА, 7 авг — РИА Новости. В премьер-министра Чехии Андрея Бабиша бросили яйцо во время презентации его новой книги, сообщил журналистам представитель полиции Зденек Халупа.
Мероприятие в пражском пригороде Пругонице совместили с предвыборным митингом. Нарушитель — видимо, недовольный политикой Бабиша — испачкал одежду премьера и еще нескольких человек. В его защиту выступили другие зрители, полиция задержала самого активного из них вместе с зачинщиков. Сам премьер вместе с охранниками укрылся в ближайшей кондитерской.
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По словам Халупы, полиция также проверяет, кто нарисовал кресты на площади, где проходила акция в поддержку Бабиша.
При этом представитель общественного движения "Миллион моментов за демократию" Гана Страшакова рассказала журналистам, что кресты нанесли на брусчатку в память о жертвах коронавируса — как напоминание о том, как плохо правительство Бабиша справилось с пандемией.
Премьер во время митинга заверил присутствующих, что сам оплатит очистку брусчатки.
Новая книга Бабиша посвящена его взглядам на развитие Чехии в ближайшие годы, а также достижениям последних лет. В предстоящих парламентских выборах 8-9 октября будет участвовать созданное премьером движение ANO; сейчас оно лидирует в опросах общественного мнения.
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