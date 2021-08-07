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В подмосковных Луховицах локализовали ландшафтный пожар
В подмосковных Луховицах локализовали ландшафтный пожар - РИА Новости, 07.08.2021
В подмосковных Луховицах локализовали ландшафтный пожар
Ландшафтный пожар в подмосковных Луховицах локализован на площади восемь гектаров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T22:56
2021-08-07T22:56
происшествия
московская область (подмосковье)
ка-32
московский авиационный центр
коммерческая недвижимость
гочсипб
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ландшафтный пожар в подмосковных Луховицах локализован на площади восемь гектаров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ сообщили, что пожар площадью семь гектаров произошел на территории летно-исследовательского института имени Громова. Для его тушения вылетели два вертолета Московского авиационного центра."Локализован на площади восемь гектаров. Тушение будет возобновлено в светлое время суток", - сказал собеседник агентства.По его словам, угрозы перехода огня на населенные пункты нет. К тушению пожара привлекались 107 человек и 28 единиц техники, в том числе два вертолета Ка-32.
https://radiosputnik.ria.ru/20210807/pozhary-1744816349.html
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происшествия, московская область (подмосковье), ка-32, московский авиационный центр, коммерческая недвижимость, гочсипб
22:56 07.08.2021
 
В подмосковных Луховицах локализовали ландшафтный пожар

В подмосковных Луховицах на площади восемь гектаров локализовали ландшафтный пожар

© РИА Новости / Нина Слепцова / Перейти в фотобанкТушение лесного пожара в Якутии
Тушение лесного пожара в Якутии - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Нина Слепцова
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ландшафтный пожар в подмосковных Луховицах локализован на площади восемь гектаров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ сообщили, что пожар площадью семь гектаров произошел на территории летно-исследовательского института имени Громова. Для его тушения вылетели два вертолета Московского авиационного центра.
Сотрудник Авиалесоохраны проводит противопожарные мероприятия для препятствия распространению лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
Вчера, 12:26В России
Пожары в Якутии добрались до жилых домов в одном из сел, жителей эвакуируют
"Локализован на площади восемь гектаров. Тушение будет возобновлено в светлое время суток", - сказал собеседник агентства.
По его словам, угрозы перехода огня на населенные пункты нет. К тушению пожара привлекались 107 человек и 28 единиц техники, в том числе два вертолета Ка-32.
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
Вчера, 11:14
Мишустин дал поручения по созданию лесопожарного центра в Якутии
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Ка-32Московский авиационный центрКоммерческая недвижимостьГОЧСиПБ
 
 
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