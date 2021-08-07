https://ria.ru/20210807/pozhary-1744878058.html

В подмосковных Луховицах локализовали ландшафтный пожар

В подмосковных Луховицах локализовали ландшафтный пожар - РИА Новости, 07.08.2021

В подмосковных Луховицах локализовали ландшафтный пожар

Ландшафтный пожар в подмосковных Луховицах локализован на площади восемь гектаров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T22:56

2021-08-07T22:56

2021-08-07T22:56

происшествия

московская область (подмосковье)

ка-32

московский авиационный центр

коммерческая недвижимость

гочсипб

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ландшафтный пожар в подмосковных Луховицах локализован на площади восемь гектаров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ сообщили, что пожар площадью семь гектаров произошел на территории летно-исследовательского института имени Громова. Для его тушения вылетели два вертолета Московского авиационного центра."Локализован на площади восемь гектаров. Тушение будет возобновлено в светлое время суток", - сказал собеседник агентства.По его словам, угрозы перехода огня на населенные пункты нет. К тушению пожара привлекались 107 человек и 28 единиц техники, в том числе два вертолета Ка-32.

https://radiosputnik.ria.ru/20210807/pozhary-1744816349.html

https://ria.ru/20210807/yakutiya-1744809125.html

московская область (подмосковье)

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2021

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происшествия, московская область (подмосковье), ка-32, московский авиационный центр, коммерческая недвижимость, гочсипб