https://ria.ru/20210807/pozhary-1744876554.html

В нижегородском Сарове из-за пожара ввели режим ЧС

В нижегородском Сарове из-за пожара ввели режим ЧС - РИА Новости, 07.08.2021

В нижегородском Сарове из-за пожара ввели режим ЧС

Режим ЧС введен в Сарове после того, как пожар из заповедника в Мордовии распространился на территорию Нижегородской области, сообщил глава города Алексей... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T22:30

2021-08-07T22:30

2021-08-07T22:35

происшествия

саров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

алексей сафонов

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Режим ЧС введен в Сарове после того, как пожар из заповедника в Мордовии распространился на территорию Нижегородской области, сообщил глава города Алексей Сафонов.Пожар на территории заповедника имени Смидовича в Мордовии начался 3 августа, когда из-за сухой грозы загорелся валежник. В борьбе со стихией задействованы аэромобильные группировки МЧС Мордовии, Нижегородской области, Чувашии, работники лесного хозяйства, сотрудники Росгвардии, вертолёты Ми-8 МЧС России, многоцелевой самолет-амфибия БЕ-200ЧС, военные самолеты Ил-76."Огонь распространился на территорию Нижегородской области. В связи с этим подписал постановление о вводе в городе режима чрезвычайной ситуации. Этот шаг необходим для того, чтобы повысить мобилизацию и привлечь дополнительные силы городского, регионального и федерального уровня для ликвидации пожара", - написал Сафонов в своем Instagram.По его словам, сейчас на территории работают личные составы МЧС и Росгвардии, аварийные подразделения города и ядерного центра. "Задействован подвижный пункт управления губернатора, пожарные расчеты Арзамаса, Дивеево, Вознесенска, Выксы, Навашино", - написал Сафонов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210807/pozhar-1744837933.html

https://ria.ru/20210806/uss-1744762403.html

саров

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), алексей сафонов, россия