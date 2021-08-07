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В нижегородском Сарове из-за пожара ввели режим ЧС
В нижегородском Сарове из-за пожара ввели режим ЧС - РИА Новости, 07.08.2021
В нижегородском Сарове из-за пожара ввели режим ЧС
Режим ЧС введен в Сарове после того, как пожар из заповедника в Мордовии распространился на территорию Нижегородской области, сообщил глава города Алексей... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T22:30
2021-08-07T22:35
происшествия
саров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
алексей сафонов
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Режим ЧС введен в Сарове после того, как пожар из заповедника в Мордовии распространился на территорию Нижегородской области, сообщил глава города Алексей Сафонов.Пожар на территории заповедника имени Смидовича в Мордовии начался 3 августа, когда из-за сухой грозы загорелся валежник. В борьбе со стихией задействованы аэромобильные группировки МЧС Мордовии, Нижегородской области, Чувашии, работники лесного хозяйства, сотрудники Росгвардии, вертолёты Ми-8 МЧС России, многоцелевой самолет-амфибия БЕ-200ЧС, военные самолеты Ил-76."Огонь распространился на территорию Нижегородской области. В связи с этим подписал постановление о вводе в городе режима чрезвычайной ситуации. Этот шаг необходим для того, чтобы повысить мобилизацию и привлечь дополнительные силы городского, регионального и федерального уровня для ликвидации пожара", - написал Сафонов в своем Instagram.По его словам, сейчас на территории работают личные составы МЧС и Росгвардии, аварийные подразделения города и ядерного центра. "Задействован подвижный пункт управления губернатора, пожарные расчеты Арзамаса, Дивеево, Вознесенска, Выксы, Навашино", - написал Сафонов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210807/pozhar-1744837933.html
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происшествия, саров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), алексей сафонов, россия
22:30 07.08.2021 (обновлено: 22:35 07.08.2021)
 
В нижегородском Сарове из-за пожара ввели режим ЧС

В нижегородском Сарове ввели режим ЧС из-за пожара, пришедшем из заповедника в Мордовии

© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров в Якутии. Кадр видео
Тушение лесных пожаров в Якутии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Режим ЧС введен в Сарове после того, как пожар из заповедника в Мордовии распространился на территорию Нижегородской области, сообщил глава города Алексей Сафонов.
Пожар на территории заповедника имени Смидовича в Мордовии начался 3 августа, когда из-за сухой грозы загорелся валежник. В борьбе со стихией задействованы аэромобильные группировки МЧС Мордовии, Нижегородской области, Чувашии, работники лесного хозяйства, сотрудники Росгвардии, вертолёты Ми-8 МЧС России, многоцелевой самолет-амфибия БЕ-200ЧС, военные самолеты Ил-76.
Тушение лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
Вчера, 15:42В России
Лесной пожар уничтожил более 30 жилых домов в Якутии
"Огонь распространился на территорию Нижегородской области. В связи с этим подписал постановление о вводе в городе режима чрезвычайной ситуации. Этот шаг необходим для того, чтобы повысить мобилизацию и привлечь дополнительные силы городского, регионального и федерального уровня для ликвидации пожара", - написал Сафонов в своем Instagram.
По его словам, сейчас на территории работают личные составы МЧС и Росгвардии, аварийные подразделения города и ядерного центра. "Задействован подвижный пункт управления губернатора, пожарные расчеты Арзамаса, Дивеево, Вознесенска, Выксы, Навашино", - написал Сафонов.
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 19:37
Красноярский губернатор рассказал, почему нельзя ликвидировать пожары
 
ПроисшествияСаровМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Алексей СафоновРоссия
 
 
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