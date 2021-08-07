https://ria.ru/20210807/pozhary-1744875860.html

В Мордовию на тушение пожара дополнительно направили два самолета Ил-76

В Мордовию на тушение пожара дополнительно направили два самолета Ил-76 - РИА Новости, 07.08.2021

В Мордовию на тушение пожара дополнительно направили два самолета Ил-76

Еще два самолета Ил-76 направили на тушение пожара в природном заповеднике имени Смидовича в Мордовии, сообщает региональное управление ГУ МЧС России. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T22:14

2021-08-07T22:14

2021-08-07T22:14

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8

бе-200

республика мордовия

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Еще два самолета Ил-76 направили на тушение пожара в природном заповеднике имени Смидовича в Мордовии, сообщает региональное управление ГУ МЧС России.Пожар на территории заповедника имени Смидовича начался 3 августа, когда из-за сухой грозы загорелся валежник. Площадь, пройденная огнем, составляет 1,1 тысячи гектаров. В Темниковском районе, где расположен заповедник, введен режим ЧС."В Мордовии продолжается борьба с пожаром на территории заповедника. Для недопущения распространения пожара привлечена группировка сил и средств в количестве более 600 человек и 130 единиц техники. Задействовано 4 воздушных судна: самолет Бе-200 и 2 вертолета Ми-8 МЧС России, а также 2 самолета Ил-76 министерства обороны. Сегодня к месту тушения пожара дополнительно направлены еще 2 самолета Ил-76 с выливными авиационными приборами. Проводится наращивание наземной группировки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210807/pozhary-1744862705.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, бе-200, республика мордовия, россия