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В Мордовию на тушение пожара дополнительно направили два самолета Ил-76
В Мордовию на тушение пожара дополнительно направили два самолета Ил-76 - РИА Новости, 07.08.2021
В Мордовию на тушение пожара дополнительно направили два самолета Ил-76
Еще два самолета Ил-76 направили на тушение пожара в природном заповеднике имени Смидовича в Мордовии, сообщает региональное управление ГУ МЧС России. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T22:14
2021-08-07T22:14
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8
бе-200
республика мордовия
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Еще два самолета Ил-76 направили на тушение пожара в природном заповеднике имени Смидовича в Мордовии, сообщает региональное управление ГУ МЧС России.Пожар на территории заповедника имени Смидовича начался 3 августа, когда из-за сухой грозы загорелся валежник. Площадь, пройденная огнем, составляет 1,1 тысячи гектаров. В Темниковском районе, где расположен заповедник, введен режим ЧС."В Мордовии продолжается борьба с пожаром на территории заповедника. Для недопущения распространения пожара привлечена группировка сил и средств в количестве более 600 человек и 130 единиц техники. Задействовано 4 воздушных судна: самолет Бе-200 и 2 вертолета Ми-8 МЧС России, а также 2 самолета Ил-76 министерства обороны. Сегодня к месту тушения пожара дополнительно направлены еще 2 самолета Ил-76 с выливными авиационными приборами. Проводится наращивание наземной группировки", - говорится в сообщении.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, бе-200, республика мордовия, россия
22:14 07.08.2021
 
В Мордовию на тушение пожара дополнительно направили два самолета Ил-76

На тушение пожара в природном заповеднике Мордовии дополнительно отправили два самолета Ил-76

© МЧС РФ / Перейти в фотобанкСамолёт Бе-200ЧС во время тушения лесных пожаров в Якутии
Самолёт Бе-200ЧС во время тушения лесных пожаров в Якутии
© МЧС РФ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Еще два самолета Ил-76 направили на тушение пожара в природном заповеднике имени Смидовича в Мордовии, сообщает региональное управление ГУ МЧС России.
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"В Мордовии продолжается борьба с пожаром на территории заповедника. Для недопущения распространения пожара привлечена группировка сил и средств в количестве более 600 человек и 130 единиц техники. Задействовано 4 воздушных судна: самолет Бе-200 и 2 вертолета Ми-8 МЧС России, а также 2 самолета Ил-76 министерства обороны. Сегодня к месту тушения пожара дополнительно направлены еще 2 самолета Ил-76 с выливными авиационными приборами. Проводится наращивание наземной группировки", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8Бе-200Республика МордовияРоссия
 
 
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