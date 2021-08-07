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Самолеты сбросили более 80 тонн воды на очаги пожара в Иркутской области
Самолеты сбросили более 80 тонн воды на очаги пожара в Иркутской области - РИА Новости, 07.08.2021
Самолеты сбросили более 80 тонн воды на очаги пожара в Иркутской области
Экипажи самолетов Ил-76 сбросили 84 тонны воды на очаги природного пожара в населенном пункте Непа Иркутской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T18:26
2021-08-07T18:26
происшествия
иркутская область
самолеты
игорь кобзев
природные пожары в россии
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Экипажи самолетов Ил-76 сбросили 84 тонны воды на очаги природного пожара в населенном пункте Непа Иркутской области, сообщает Минобороны РФ.Ранее губернатор Игорь Кобзев сообщал, что по состоянию на 6 августа в регионе зарегистрировано 45 лесных пожаров на площади около 100 тысяч гектаров."Самолеты военно-транспортной авиации приступили к тушению природных пожаров в Иркутской области. Экипажи самолетов Ил-76 выполнили два вылета, сбросив 84 тонны воды на очаги пожара в районе населенного пункта Непа", - говорится в сообщении.Отмечается, что за сутки авиация выполнила шесть вылетов, сбросив более 250 тонн воды для тушения пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника. Всего за три дня было выполнено 13 вылетов, на очаги пожара самолеты сбросили 546 тонн воды.
https://ria.ru/20210806/kozlov-1744754986.html
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происшествия, иркутская область, самолеты, игорь кобзев, природные пожары в россии
18:26 07.08.2021
 
Самолеты сбросили более 80 тонн воды на очаги пожара в Иркутской области

Экипажи самолетов сбросили 84 тонны воды на очаги пожара в населенном пункте Непа Иркутской области

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76ТДП "Михаил Водопьянов" МЧС России во время тушения лесных пожаров в заповеднике "Утриш" недалеко от Анапы
Самолет Ил-76ТДП Михаил Водопьянов МЧС России во время тушения лесных пожаров в заповеднике Утриш недалеко от Анапы - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Экипажи самолетов Ил-76 сбросили 84 тонны воды на очаги природного пожара в населенном пункте Непа Иркутской области, сообщает Минобороны РФ.
Ранее губернатор Игорь Кобзев сообщал, что по состоянию на 6 августа в регионе зарегистрировано 45 лесных пожаров на площади около 100 тысяч гектаров.
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 18:54
В Минприроды предложили создать "лесопожарный спецназ" на Дальнем Востоке
"Самолеты военно-транспортной авиации приступили к тушению природных пожаров в Иркутской области. Экипажи самолетов Ил-76 выполнили два вылета, сбросив 84 тонны воды на очаги пожара в районе населенного пункта Непа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки авиация выполнила шесть вылетов, сбросив более 250 тонн воды для тушения пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника. Всего за три дня было выполнено 13 вылетов, на очаги пожара самолеты сбросили 546 тонн воды.
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
Вчера, 18:15
Полицейские выехали в Горный район Якутии для охраны имущества от мародеров
 
ПроисшествияИркутская областьсамолетыИгорь КобзевПриродные пожары в России
 
 
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