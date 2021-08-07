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Два вертолета МАЦ вылетели на пожар площадью 7 га в подмосковных Луховицах
Два вертолета МАЦ вылетели на пожар площадью 7 га в подмосковных Луховицах - РИА Новости, 12.08.2021
Два вертолета МАЦ вылетели на пожар площадью 7 га в подмосковных Луховицах
Два вертолета Московского авиацентра вылетели для тушения ландшафтного пожара в подмосковных Луховицах, площадь которого составляет семь гектаров, сообщили в... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-07T18:19
2021-08-07T18:19
2021-08-12T14:23
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луховицы
московский авиационный центр
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Два вертолета Московского авиацентра вылетели для тушения ландшафтного пожара в подмосковных Луховицах, площадь которого составляет семь гектаров, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ."Два вертолета Московского авиационного центра вылетели для тушения ландшафтного пожара в подмосковных Луховицах. Пожар произошел на территории летно-исследовательского института имени Громова площадью семь гектаров", - говорится в официальном Telegram-канале департамента.Уточняется, что вертолеты оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, которое позволяет сбрасывать на очаг возгорания одновременно до пяти тонн воды.
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луховицы, московский авиационный центр, гочсипб