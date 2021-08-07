Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210807/pozhar-1745482117.html
Два вертолета МАЦ вылетели на пожар площадью 7 га в подмосковных Луховицах
Два вертолета МАЦ вылетели на пожар площадью 7 га в подмосковных Луховицах - РИА Новости, 12.08.2021
Два вертолета МАЦ вылетели на пожар площадью 7 га в подмосковных Луховицах
Два вертолета Московского авиацентра вылетели для тушения ландшафтного пожара в подмосковных Луховицах, площадь которого составляет семь гектаров, сообщили в... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-07T18:19
2021-08-12T14:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
луховицы
московский авиационный центр
гочсипб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739995664_0:94:3265:1930_1920x0_80_0_0_69004b69a18c4be2c45ef3806586a71e.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Два вертолета Московского авиацентра вылетели для тушения ландшафтного пожара в подмосковных Луховицах, площадь которого составляет семь гектаров, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ."Два вертолета Московского авиационного центра вылетели для тушения ландшафтного пожара в подмосковных Луховицах. Пожар произошел на территории летно-исследовательского института имени Громова площадью семь гектаров", - говорится в официальном Telegram-канале департамента.Уточняется, что вертолеты оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, которое позволяет сбрасывать на очаг возгорания одновременно до пяти тонн воды.
https://ria.ru/20210730/tushenie-1744510593.html
луховицы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739995664_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2b9290e42a00a1fc42b42bd4671a8494.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луховицы, московский авиационный центр, гочсипб
18:19 07.08.2021 (обновлено: 14:23 12.08.2021)
 

Два вертолета МАЦ вылетели на пожар площадью 7 га в подмосковных Луховицах

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВертолеты МАЦ мониторят пожароопасную обстановку
Вертолеты МАЦ мониторят пожароопасную обстановку - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Два вертолета Московского авиацентра вылетели для тушения ландшафтного пожара в подмосковных Луховицах, площадь которого составляет семь гектаров, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.
"Два вертолета Московского авиационного центра вылетели для тушения ландшафтного пожара в подмосковных Луховицах. Пожар произошел на территории летно-исследовательского института имени Громова площадью семь гектаров", - говорится в официальном Telegram-канале департамента.
Пожарный вертолет тушит пожар на Лужнецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 10:46Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Вертолеты сбросили 205 тонн воды при тушении пожара на юго-востоке Москвы
Уточняется, что вертолеты оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, которое позволяет сбрасывать на очаг возгорания одновременно до пяти тонн воды.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЛуховицыМосковский авиационный центрГОЧСиПБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:04Аксенов оценил запасы воды в Крыму
14:53В Совфеде оценили инициативу о включении службы в армии в трудовой стаж
14:52Запад подыгрывает пещерным инстинктам украинской власти, заявил Лавров
14:51Бастрыкин поставил на контроль дело жителя Курска, ранившего ребенка
14:48Лавров прокомментировал слова Лукашенко о Крыме
14:46Действия Запада научили Россию полагаться только на себя, заявил Лавров
14:45В Еврокомиссии назвали польский законопроект о СМИ негативным сигналом
14:45Лавров рассказал о прогнозах падения Кабула
14:43Лавров шуткой ответил на стереотипы о России
14:42Британские СМИ узнали имя подозреваемого в шпионаже в пользу России
14:38Лавров рассказал о любимом блюде и месте отдыха
14:35Аксенов назвал причину подтоплений под Симферополем
14:32Лавров назвал позицию Запада по Крыму позорной
14:30В Липецкой области пять человек пострадали в ДТП с грузовиком
14:29Семье мальчика из Киргизии помогут переехать в Россию, заявили в РПЦ
14:28Эксперты объяснили, почему авиаэкскурсии по Египту не интересны россиянам
14:26Лавров ответил на вопрос о своей поездке в Крым
14:25Чиновник, назвавший красноярцев "кучей дерьма", объяснил свои слова
14:19Лавров рассказал, почему Запад "наказывает" Россию
14:17Срочная служба не войдет автоматически в трудовой стаж, заверил эксперт
Лента новостейМолния