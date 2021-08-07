https://ria.ru/20210807/pozhar-1744836686.html

Пожар в якутском селе Бясь-Кюель локализовали

Пожар в якутском селе Бясь-Кюель локализовали - РИА Новости, 07.08.2021

Пожар в якутском селе Бясь-Кюель локализовали

Пожар в селе Бясь-Кюель в Якутии локализован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T15:36

2021-08-07T15:36

2021-08-07T15:36

происшествия

республика саха (якутия)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пожар в селе Бясь-Кюель в Якутии локализован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.В субботу лесной пожар из-за порывистого ветра перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки в селе. Ранее сообщалось, что сгорело свыше 30 жилых домов и восемь хозяйственных построек."По состоянию на 15.00 07.08.2021 ... пожар в населенном пункте Бясь-Кюель локализован", - сказал собеседник агентства.По его словам, огонь уничтожил 32 строения.

https://ria.ru/20210806/pozharnye-1744756151.html

республика саха (якутия)

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В огне и дыму: в селе Бясь-Кюель в Якутии пожар повредил 15 домов В огне и дыму: в селе Бясь-Кюель в Якутии пожар повредил 15 домов 2021-08-07T15:36 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика саха (якутия), природные пожары в россии