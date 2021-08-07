https://ria.ru/20210807/pozhar-1744836686.html
Пожар в якутском селе Бясь-Кюель локализовали
Пожар в якутском селе Бясь-Кюель локализовали - РИА Новости, 07.08.2021
Пожар в якутском селе Бясь-Кюель локализовали
Пожар в селе Бясь-Кюель в Якутии локализован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T15:36
2021-08-07T15:36
2021-08-07T15:36
происшествия
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/07/1744826101_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_5e51438c395da21261bd75d9adc7777f.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пожар в селе Бясь-Кюель в Якутии локализован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.В субботу лесной пожар из-за порывистого ветра перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки в селе. Ранее сообщалось, что сгорело свыше 30 жилых домов и восемь хозяйственных построек."По состоянию на 15.00 07.08.2021 ... пожар в населенном пункте Бясь-Кюель локализован", - сказал собеседник агентства.По его словам, огонь уничтожил 32 строения.
https://ria.ru/20210806/pozharnye-1744756151.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/07/1744826101_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_b31bc5c4f57b61607554562460254aff.jpg
В огне и дыму: в селе Бясь-Кюель в Якутии пожар повредил 15 домов
В огне и дыму: в селе Бясь-Кюель в Якутии пожар повредил 15 домов
2021-08-07T15:36
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика саха (якутия), природные пожары в россии
Пожар в якутском селе Бясь-Кюель локализовали
Пожар в населенном пункте Бясь-Кюель в Якутии локализовали