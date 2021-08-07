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Пожар в якутском селе Бясь-Кюель локализовали
Пожар в якутском селе Бясь-Кюель локализовали - РИА Новости, 07.08.2021
Пожар в якутском селе Бясь-Кюель локализовали
Пожар в селе Бясь-Кюель в Якутии локализован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T15:36
2021-08-07T15:36
происшествия
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пожар в селе Бясь-Кюель в Якутии локализован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.В субботу лесной пожар из-за порывистого ветра перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки в селе. Ранее сообщалось, что сгорело свыше 30 жилых домов и восемь хозяйственных построек."По состоянию на 15.00 07.08.2021 ... пожар в населенном пункте Бясь-Кюель локализован", - сказал собеседник агентства.По его словам, огонь уничтожил 32 строения.
https://ria.ru/20210806/pozharnye-1744756151.html
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В огне и дыму: в селе Бясь-Кюель в Якутии пожар повредил 15 домов
В огне и дыму: в селе Бясь-Кюель в Якутии пожар повредил 15 домов
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происшествия, республика саха (якутия), природные пожары в россии
15:36 07.08.2021
 
Пожар в якутском селе Бясь-Кюель локализовали

Пожар в населенном пункте Бясь-Кюель в Якутии локализовали

© Фото : ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) Тушение лесных пожаров в Якутии
Тушение лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пожар в селе Бясь-Кюель в Якутии локализован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
В субботу лесной пожар из-за порывистого ветра перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки в селе. Ранее сообщалось, что сгорело свыше 30 жилых домов и восемь хозяйственных построек.
"По состоянию на 15.00 07.08.2021 ... пожар в населенном пункте Бясь-Кюель локализован", - сказал собеседник агентства.
По его словам, огонь уничтожил 32 строения.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 19:04Республика Саха (Якутия)
Глава Якутии попросил разрешить лесным пожарным работать сверхурочно
 
ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)Природные пожары в России
 
 
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