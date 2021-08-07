https://ria.ru/20210807/pozhar-1744835253.html

Пожар в Мордовском заповеднике перешел на территорию Сарова

Пожар в Мордовском заповеднике перешел на территорию Сарова - РИА Новости, 07.08.2021

Пожар в Мордовском заповеднике перешел на территорию Сарова

Пожар в Мордовском заповеднике перешел на территорию Сарова, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T15:25

2021-08-07T15:25

2021-08-07T15:47

саров

республика мордовия

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8

бе-200

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744767980_0:331:1080:939_1920x0_80_0_0_e72eea2a4f9cd65d8c3c1844846c4fc4.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пожар в Мордовском заповеднике перешел на территорию Сарова, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.Пожар на территории заповедника имени Смидовича начался 3 августа, когда из-за сухой грозы загорелся валежник. Площадь, пройденная огнем, составляет 1,1 тысячи гектаров. В Темниковском районе, где расположен заповедник, введен режим ЧС. В борьбе со стихией задействованы аэромобильные группировки МЧС Мордовии, Нижегородской области, Чувашии, работники лесного хозяйства, сотрудники Росгвардии, вертолёты Ми-8 МЧС России, многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС, военные самолеты Ил-76."Продолжается тушение... на общей площади 1500 гектаров. Произошел переход пожара на 2 километра за периметр ЗАТО Саров", - сказал собеседник агентства.По его словам, к тушению привлечены 80 человек и 25 единиц техники. К месту тушения пожара дополнительно будут направлены два самолета Ил-76 МЧС России.

https://ria.ru/20210807/pozhar-1744833719.html

https://ria.ru/20210807/pozhar-1744835719.html

саров

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саров, республика мордовия, происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, бе-200, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, природные пожары в россии