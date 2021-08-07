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Пожар в Мордовском заповеднике перешел на территорию Сарова
Пожар в Мордовском заповеднике перешел на территорию Сарова - РИА Новости, 07.08.2021
Пожар в Мордовском заповеднике перешел на территорию Сарова
Пожар в Мордовском заповеднике перешел на территорию Сарова, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T15:25
2021-08-07T15:47
саров
республика мордовия
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8
бе-200
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пожар в Мордовском заповеднике перешел на территорию Сарова, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.Пожар на территории заповедника имени Смидовича начался 3 августа, когда из-за сухой грозы загорелся валежник. Площадь, пройденная огнем, составляет 1,1 тысячи гектаров. В Темниковском районе, где расположен заповедник, введен режим ЧС. В борьбе со стихией задействованы аэромобильные группировки МЧС Мордовии, Нижегородской области, Чувашии, работники лесного хозяйства, сотрудники Росгвардии, вертолёты Ми-8 МЧС России, многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС, военные самолеты Ил-76."Продолжается тушение... на общей площади 1500 гектаров. Произошел переход пожара на 2 километра за периметр ЗАТО Саров", - сказал собеседник агентства.По его словам, к тушению привлечены 80 человек и 25 единиц техники. К месту тушения пожара дополнительно будут направлены два самолета Ил-76 МЧС России.
https://ria.ru/20210807/pozhar-1744833719.html
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саров
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саров, республика мордовия, происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, бе-200, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, природные пожары в россии
15:25 07.08.2021 (обновлено: 15:47 07.08.2021)
 
Пожар в Мордовском заповеднике перешел на территорию Сарова

Пожар в Мордовском заповеднике перешел на два километра на территорию Сарова

© Фото : @mchs_mordovia/InstagramПоследствия пожара в заповеднике в Республике Мордовия
Последствия пожара в заповеднике в Республике Мордовия - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© Фото : @mchs_mordovia/Instagram
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пожар в Мордовском заповеднике перешел на территорию Сарова, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Пожар на территории заповедника имени Смидовича начался 3 августа, когда из-за сухой грозы загорелся валежник. Площадь, пройденная огнем, составляет 1,1 тысячи гектаров. В Темниковском районе, где расположен заповедник, введен режим ЧС. В борьбе со стихией задействованы аэромобильные группировки МЧС Мордовии, Нижегородской области, Чувашии, работники лесного хозяйства, сотрудники Росгвардии, вертолёты Ми-8 МЧС России, многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС, военные самолеты Ил-76.
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"Продолжается тушение... на общей площади 1500 гектаров. Произошел переход пожара на 2 километра за периметр ЗАТО Саров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к тушению привлечены 80 человек и 25 единиц техники. К месту тушения пожара дополнительно будут направлены два самолета Ил-76 МЧС России.
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СаровРеспублика МордовияПроисшествияНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8Бе-200Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)РоссияПриродные пожары в России
 
 
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