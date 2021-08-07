В Мордовии пожарным удалось сдержать распространение огня
В Мордовии пожарным удалось сдержать распространение огня, угрозы населенным пунктам нет
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПолевые пожары в Колыванском районе Новосибирской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Активное горение продолжается на площади 13 гектаров в заповеднике в Мордовии, пожарным удается сдерживать распространение огня, угрозы населенным пунктам нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
Пожар на территории заповедника имени Смидовича начался 3 августа, когда из-за сухой грозы загорелся валежник. Площадь, пройденная огнем, составляет 1,1 тысячи гектаров. В Темниковском районе, где расположен заповедник, введен режим ЧС. В борьбе со стихией задействованы аэромобильные группировки МЧС Мордовии, Нижегородской области, Чувашии, работники лесного хозяйства, сотрудники Росгвардии, вертолёты Ми-8 МЧС России, многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС, военные самолеты Ил-76.
"На данный момент площадь активного горения по-прежнему составляет 13 гектаров. Самолеты и вертолеты сегодня уже осуществили по несколько сбросов воды… Однако победить огонь пока не удается. Хорошо уже то, что площадь пожара не увеличилась, удается сдержать распространение огня. Злую шутку с нами играет погода – в Мордовии очень сухо и сильный ветер", - рассказала собеседница агентства.
Она подчеркнула, что "угрозы распространения огня на населенные пункты нет".
Единая дежурно-диспетчерская служба Темниковского района сообщает, что 6 августа была проведена опашка территории населенных пунктов Росстанье и Романовский Русско-Тювеевского сельского поселения в связи с возможной угрозой распространения природного пожара с территории Мордовского природного заповедника.
В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области в субботу сообщила, что на месте тушения пожара в заповеднике в Мордовии усилена группировка нижегородских спасателей. "В настоящее время группировка от Нижегородской области составляет 255 человек, 60 единиц техники, в том числе от МЧС - 156 человек, 27 единиц техники", - говорится в сообщении.