https://ria.ru/20210807/pozhar-1744824598.html

Пожар в якутском поселке Сангар приблизился к нефтебазе

Пожар в якутском поселке Сангар приблизился к нефтебазе - РИА Новости, 07.08.2021

Пожар в якутском поселке Сангар приблизился к нефтебазе

Лесной пожар в поселке Сангар Кобяйского района Якутии находится в 2 километрах от нефтебазы, ожидается вылет на тушение самолета Ил-76, сообщает оперативный... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T13:57

2021-08-07T13:57

2021-08-07T13:57

происшествия

республика саха (якутия)

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742239869_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_db85f72b30e1333880bf13e10c7da7a8.jpg

ЯКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Лесной пожар в поселке Сангар Кобяйского района Якутии находится в 2 километрах от нефтебазы, ожидается вылет на тушение самолета Ил-76, сообщает оперативный штаб республики.Глава Кобяйского района Иван Левин доложил оперштабу о лесопожарной обстановке. По его словам, в субботу вечером в районе действуют восемь лесных пожаров. Ранее Единая дежурная диспетчерская служба Кобяйского района информировала, что пожар находится в полутора километрах от нефтебазы близ Сангара. Поселок Сангар – административный центр района с населением свыше 3,5 тысячи человек."Усиленная работа проводится на сангарском пожаре, где ближайшая кромка пожара находится в двух километрах от территории нефтебазы. Там работают 80 человек, два трактора, четыре погрузчика, четыре машины АЦ (автоцистерны – ред.) и шесть водовозов. Ожидается вылет самолёта Ил-76. Однако это будет зависеть от погодных условий", - рассказал Левин.В селе Кальвица лесной пожар произошел из-за упавшей опоры линии электропередачи. На место возгорания направлена мобильная группа из поселка Сангар. Всего в тушении участвуют 450 человек и задействовано 60 единиц техники.Кроме того, по словам главы района, почти неделю кромка пожара удерживается в Ситтинском наслеге на расстоянии одного километра, там работают 140 человек."Работа на пожарах проводится круглосуточно. Сегодня была усилена работа в селе Кобяй, где в основном идут подготовительные работы. Произведены пашки между озёрами, по полям. Также идет работа по расширению минерализованных полос", - добавил глава района.

https://ria.ru/20210806/pozharnye-1744756151.html

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика саха (якутия), природные пожары в россии