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Пожар в якутском поселке Сангар приблизился к нефтебазе
Пожар в якутском поселке Сангар приблизился к нефтебазе - РИА Новости, 07.08.2021
Пожар в якутском поселке Сангар приблизился к нефтебазе
Лесной пожар в поселке Сангар Кобяйского района Якутии находится в 2 километрах от нефтебазы, ожидается вылет на тушение самолета Ил-76, сообщает оперативный... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T13:57
2021-08-07T13:57
происшествия
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Лесной пожар в поселке Сангар Кобяйского района Якутии находится в 2 километрах от нефтебазы, ожидается вылет на тушение самолета Ил-76, сообщает оперативный штаб республики.Глава Кобяйского района Иван Левин доложил оперштабу о лесопожарной обстановке. По его словам, в субботу вечером в районе действуют восемь лесных пожаров. Ранее Единая дежурная диспетчерская служба Кобяйского района информировала, что пожар находится в полутора километрах от нефтебазы близ Сангара. Поселок Сангар – административный центр района с населением свыше 3,5 тысячи человек."Усиленная работа проводится на сангарском пожаре, где ближайшая кромка пожара находится в двух километрах от территории нефтебазы. Там работают 80 человек, два трактора, четыре погрузчика, четыре машины АЦ (автоцистерны – ред.) и шесть водовозов. Ожидается вылет самолёта Ил-76. Однако это будет зависеть от погодных условий", - рассказал Левин.В селе Кальвица лесной пожар произошел из-за упавшей опоры линии электропередачи. На место возгорания направлена мобильная группа из поселка Сангар. Всего в тушении участвуют 450 человек и задействовано 60 единиц техники.Кроме того, по словам главы района, почти неделю кромка пожара удерживается в Ситтинском наслеге на расстоянии одного километра, там работают 140 человек."Работа на пожарах проводится круглосуточно. Сегодня была усилена работа в селе Кобяй, где в основном идут подготовительные работы. Произведены пашки между озёрами, по полям. Также идет работа по расширению минерализованных полос", - добавил глава района.
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происшествия, республика саха (якутия), природные пожары в россии
13:57 07.08.2021
 
Пожар в якутском поселке Сангар приблизился к нефтебазе

Оперштаб Якутии: лесной пожар в поселке Сангар находится в двух километрах от нефтебазы

© РИА Новости / Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны / Перейти в фотобанкСотрудники "Авиалесоохраны" проводят противопожарные мероприятия для препятствия распространению лесных пожаров в Якутии
Сотрудники Авиалесоохраны проводят противопожарные мероприятия для препятствия распространению лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны
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ЯКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Лесной пожар в поселке Сангар Кобяйского района Якутии находится в 2 километрах от нефтебазы, ожидается вылет на тушение самолета Ил-76, сообщает оперативный штаб республики.
Глава Кобяйского района Иван Левин доложил оперштабу о лесопожарной обстановке. По его словам, в субботу вечером в районе действуют восемь лесных пожаров. Ранее Единая дежурная диспетчерская служба Кобяйского района информировала, что пожар находится в полутора километрах от нефтебазы близ Сангара. Поселок Сангар – административный центр района с населением свыше 3,5 тысячи человек.
"Усиленная работа проводится на сангарском пожаре, где ближайшая кромка пожара находится в двух километрах от территории нефтебазы. Там работают 80 человек, два трактора, четыре погрузчика, четыре машины АЦ (автоцистерны – ред.) и шесть водовозов. Ожидается вылет самолёта Ил-76. Однако это будет зависеть от погодных условий", - рассказал Левин.
В селе Кальвица лесной пожар произошел из-за упавшей опоры линии электропередачи. На место возгорания направлена мобильная группа из поселка Сангар. Всего в тушении участвуют 450 человек и задействовано 60 единиц техники.
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Кроме того, по словам главы района, почти неделю кромка пожара удерживается в Ситтинском наслеге на расстоянии одного километра, там работают 140 человек.
"Работа на пожарах проводится круглосуточно. Сегодня была усилена работа в селе Кобяй, где в основном идут подготовительные работы. Произведены пашки между озёрами, по полям. Также идет работа по расширению минерализованных полос", - добавил глава района.
 
ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)Природные пожары в России
 
 
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