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В Якутии верховой пожар дошел до села Бясь-Кюель

В Якутии верховой пожар дошел до села Бясь-Кюель - РИА Новости, 07.08.2021

В Якутии верховой пожар дошел до села Бясь-Кюель

Огонь верхового пожара из-за порывистого ветра дошел до села Бясь-Кюель Горного района в центральной части Якутии, загорелись хозяйственные постройки селян,... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T07:51

2021-08-07T07:51

2021-08-07T14:58

происшествия

якутск

республика саха (якутия)

россия

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 7 авг — РИА Новости. Огонь верхового пожара из-за порывистого ветра дошел до села Бясь-Кюель Горного района в центральной части Якутии, загорелись хозяйственные постройки селян, сообщает оперативный штаб республики.В субботу пользователи соцсетей распространили видео, как лесной пожар переходит на строения в селе Бясь-Кюель.Позднее в оперштабе сообщили о начале эвакуации жителей села из-за перехода пожара на постройки."Огонь из-за порывистого ветра вошел на территорию населенного пункта, начинают гореть постройки. Работают восемь пожарных машин, водовозная техника. Жителей населенного пункта прошу направиться в сторону школы для последующей эвакуации", — сказал глава района Никита Андреев, видео с его заявлением выложил оперативный штаб.Ветреная погода осложняет ситуацию с лесными пожарами в Якутии.

https://ria.ru/20210806/pozhar-1744739822.html

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республика саха (якутия)

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В огне и дыму: в селе Бясь-Кюель в Якутии пожар повредил 15 домов В огне и дыму: в селе Бясь-Кюель в Якутии пожар повредил 15 домов 2021-08-07T07:51 true PT0M25S

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происшествия, якутск, республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии