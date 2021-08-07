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В Якутии верховой пожар дошел до села Бясь-Кюель
В Якутии верховой пожар дошел до села Бясь-Кюель - РИА Новости, 07.08.2021
В Якутии верховой пожар дошел до села Бясь-Кюель
Огонь верхового пожара из-за порывистого ветра дошел до села Бясь-Кюель Горного района в центральной части Якутии, загорелись хозяйственные постройки селян,... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T07:51
2021-08-07T07:51
2021-08-07T14:58
происшествия
якутск
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россия
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 7 авг — РИА Новости. Огонь верхового пожара из-за порывистого ветра дошел до села Бясь-Кюель Горного района в центральной части Якутии, загорелись хозяйственные постройки селян, сообщает оперативный штаб республики.В субботу пользователи соцсетей распространили видео, как лесной пожар переходит на строения в селе Бясь-Кюель.Позднее в оперштабе сообщили о начале эвакуации жителей села из-за перехода пожара на постройки."Огонь из-за порывистого ветра вошел на территорию населенного пункта, начинают гореть постройки. Работают восемь пожарных машин, водовозная техника. Жителей населенного пункта прошу направиться в сторону школы для последующей эвакуации", — сказал глава района Никита Андреев, видео с его заявлением выложил оперативный штаб.Ветреная погода осложняет ситуацию с лесными пожарами в Якутии.
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В огне и дыму: в селе Бясь-Кюель в Якутии пожар повредил 15 домов
В огне и дыму: в селе Бясь-Кюель в Якутии пожар повредил 15 домов
2021-08-07T07:51
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РИА Новости
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происшествия, якутск, республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии
07:51 07.08.2021 (обновлено: 14:58 07.08.2021)
В Якутии верховой пожар дошел до села Бясь-Кюель
В центральной Якутии верховой пожар дошел до села Бясь-Кюель, началась эвакуация жителей