https://ria.ru/20210807/politsiya-1744854646.html
Полицейские выехали в Горный район Якутии для охраны имущества от мародеров
Полицейские выехали в Горный район Якутии для охраны имущества от мародеров - РИА Новости, 07.08.2021
Полицейские выехали в Горный район Якутии для охраны имущества от мародеров
Сотрудники полиции в Якутии направлены в Горный район для охраны имущества эвакуированных граждан и недопущения фактов мародерства, сообщается на сайте МВД... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T18:15
2021-08-07T18:15
2021-08-07T18:15
происшествия
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции в Якутии направлены в Горный район для охраны имущества эвакуированных граждан и недопущения фактов мародерства, сообщается на сайте МВД Медиа.В субботу утром огонь от верхового пожара из-за порывистого ветра дошел до села Бясь-Кюель в Горном районе Якутии, загорелись хозяйственные постройки. В пятницу из-за угрозы огня из этого села были вывезены все желающие, в субботу началась эвакуация оставшихся жителей. В Бясь-Кюель проживает свыше 600 человек."Отдельным приказом МВД по Республике Саха (Якутия) в Горный район направлен сводный отряд сотрудников полиции из Якутска для охраны имущества граждан и обеспечения общественного порядка, а также недопущения фактов мародерства и оказания помощи населению", - говорится в сообщении.Отмечается, что на региональных и федеральных автодорогах сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме. Сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь в эвакуации населения села Бясь-Кюель. Инспекторы ДПС сопровождают автобусы, обеспечивают безопасность движения на дорогах."Утраченные в результате пожаров паспорта граждан - жителей Горного района будут восстановлены в упрощенном режиме за несколько дней, без оплаты государственной пошлины за выдачу паспорта. Государственная услуга по выдаче паспорта в связи с его утратой в результате стихийных бедствий будет предоставляться гражданам республики также в упрощенном порядке", - добавляется в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210807/pozhar-1744837933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика саха (якутия), природные пожары в россии
Полицейские выехали в Горный район Якутии для охраны имущества от мародеров
Сотрудники полиции выехали в Горный район Якутии для охраны имущества эвакуированных от мародеров
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости.
Сотрудники полиции в Якутии направлены в Горный район для охраны имущества эвакуированных граждан и недопущения фактов мародерства, сообщается на сайте МВД Медиа
.
В субботу утром огонь от верхового пожара из-за порывистого ветра дошел до села Бясь-Кюель в Горном районе Якутии, загорелись хозяйственные постройки. В пятницу из-за угрозы огня из этого села были вывезены все желающие, в субботу началась эвакуация оставшихся жителей. В Бясь-Кюель проживает свыше 600 человек.
"Отдельным приказом МВД по Республике Саха
(Якутия) в Горный район направлен сводный отряд сотрудников полиции из Якутска для охраны имущества граждан и обеспечения общественного порядка, а также недопущения фактов мародерства и оказания помощи населению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на региональных и федеральных автодорогах сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме. Сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь в эвакуации населения села Бясь-Кюель. Инспекторы ДПС сопровождают автобусы, обеспечивают безопасность движения на дорогах.
"Утраченные в результате пожаров паспорта граждан - жителей Горного района будут восстановлены в упрощенном режиме за несколько дней, без оплаты государственной пошлины за выдачу паспорта. Государственная услуга по выдаче паспорта в связи с его утратой в результате стихийных бедствий будет предоставляться гражданам республики также в упрощенном порядке", - добавляется в сообщении.