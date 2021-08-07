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Полицейские выехали в Горный район Якутии для охраны имущества от мародеров
Полицейские выехали в Горный район Якутии для охраны имущества от мародеров - РИА Новости, 07.08.2021
Полицейские выехали в Горный район Якутии для охраны имущества от мародеров
Сотрудники полиции в Якутии направлены в Горный район для охраны имущества эвакуированных граждан и недопущения фактов мародерства, сообщается на сайте МВД... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T18:15
2021-08-07T18:15
происшествия
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции в Якутии направлены в Горный район для охраны имущества эвакуированных граждан и недопущения фактов мародерства, сообщается на сайте МВД Медиа.В субботу утром огонь от верхового пожара из-за порывистого ветра дошел до села Бясь-Кюель в Горном районе Якутии, загорелись хозяйственные постройки. В пятницу из-за угрозы огня из этого села были вывезены все желающие, в субботу началась эвакуация оставшихся жителей. В Бясь-Кюель проживает свыше 600 человек."Отдельным приказом МВД по Республике Саха (Якутия) в Горный район направлен сводный отряд сотрудников полиции из Якутска для охраны имущества граждан и обеспечения общественного порядка, а также недопущения фактов мародерства и оказания помощи населению", - говорится в сообщении.Отмечается, что на региональных и федеральных автодорогах сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме. Сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь в эвакуации населения села Бясь-Кюель. Инспекторы ДПС сопровождают автобусы, обеспечивают безопасность движения на дорогах."Утраченные в результате пожаров паспорта граждан - жителей Горного района будут восстановлены в упрощенном режиме за несколько дней, без оплаты государственной пошлины за выдачу паспорта. Государственная услуга по выдаче паспорта в связи с его утратой в результате стихийных бедствий будет предоставляться гражданам республики также в упрощенном порядке", - добавляется в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210807/pozhar-1744837933.html
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происшествия, республика саха (якутия), природные пожары в россии
18:15 07.08.2021
 
Полицейские выехали в Горный район Якутии для охраны имущества от мародеров

Сотрудники полиции выехали в Горный район Якутии для охраны имущества эвакуированных от мародеров

© РИА Новости / Нина Слепцова / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Якутии
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Нина Слепцова
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции в Якутии направлены в Горный район для охраны имущества эвакуированных граждан и недопущения фактов мародерства, сообщается на сайте МВД Медиа.
В субботу утром огонь от верхового пожара из-за порывистого ветра дошел до села Бясь-Кюель в Горном районе Якутии, загорелись хозяйственные постройки. В пятницу из-за угрозы огня из этого села были вывезены все желающие, в субботу началась эвакуация оставшихся жителей. В Бясь-Кюель проживает свыше 600 человек.
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"Отдельным приказом МВД по Республике Саха (Якутия) в Горный район направлен сводный отряд сотрудников полиции из Якутска для охраны имущества граждан и обеспечения общественного порядка, а также недопущения фактов мародерства и оказания помощи населению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на региональных и федеральных автодорогах сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме. Сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь в эвакуации населения села Бясь-Кюель. Инспекторы ДПС сопровождают автобусы, обеспечивают безопасность движения на дорогах.
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"Утраченные в результате пожаров паспорта граждан - жителей Горного района будут восстановлены в упрощенном режиме за несколько дней, без оплаты государственной пошлины за выдачу паспорта. Государственная услуга по выдаче паспорта в связи с его утратой в результате стихийных бедствий будет предоставляться гражданам республики также в упрощенном порядке", - добавляется в сообщении.
 
ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)Природные пожары в России
 
 
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