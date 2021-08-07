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Британские ВВС заявили о "перехвате" двух российских Ту-142
Британские ВВС заявили о "перехвате" двух российских Ту-142 - РИА Новости, 07.08.2021
Британские ВВС заявили о "перехвате" двух российских Ту-142
ВВС Великобритании утверждают, что их истребители вылетали в пятницу на "перехват" двух российских противолодочных самолетов Ту-142 "около воздушного... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T00:24
2021-08-07T00:24
москва
великобритания
ту-142
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ВВС Великобритании утверждают, что их истребители вылетали в пятницу на "перехват" двух российских противолодочных самолетов Ту-142 "около воздушного пространства Соединенного Королевства". О нарушении границ ведомство не заявляло.Согласно заявлению, британские истребители вылетели с авиабазы Lossiemouth и следили за двумя российскими Ту-142 "все время, пока они были в районе интересов Великобритании".Ранее в пресс-службе Севфлота сообщили, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 провели 12-часовой полет в рамках командно-штабной тренировки с кораблями Северного флота в Северо-Восточной Атлантике. Отмечается, что полёт проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Северо-Восточной Атлантики. В пресс-службе Северного флота отмечали, что полеты Ту-142 выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
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москва, великобритания, ту-142, норвежское море, россия
00:24 07.08.2021
 
Британские ВВС заявили о "перехвате" двух российских Ту-142

Британские ВВС заявили, что их истребители вылетали на "перехват" двух российских Ту-412

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДальний противолодочный самолёт Ту-142М "Вологда"
Дальний противолодочный самолёт Ту-142М Вологда - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ВВС Великобритании утверждают, что их истребители вылетали в пятницу на "перехват" двух российских противолодочных самолетов Ту-142 "около воздушного пространства Соединенного Королевства". О нарушении границ ведомство не заявляло.
"(Истребители - ред.) королевских военно-воздушных сил Typhoon были сегодня подняты в воздух на перехват и наблюдение за российскими самолетами, приближающимися к воздушному пространству Соединенного Королевства", - говорится в заявлении британских ВВС.
Согласно заявлению, британские истребители вылетели с авиабазы Lossiemouth и следили за двумя российскими Ту-142 "все время, пока они были в районе интересов Великобритании".
Ранее в пресс-службе Севфлота сообщили, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 провели 12-часовой полет в рамках командно-штабной тренировки с кораблями Северного флота в Северо-Восточной Атлантике. Отмечается, что полёт проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Северо-Восточной Атлантики. В пресс-службе Северного флота отмечали, что полеты Ту-142 выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
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МоскваВеликобританияТу-142Норвежское мореРоссия
 
 
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