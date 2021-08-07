Британские ВВС заявили о "перехвате" двух российских Ту-142
Британские ВВС заявили, что их истребители вылетали на "перехват" двух российских Ту-412
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДальний противолодочный самолёт Ту-142М "Вологда"
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ВВС Великобритании утверждают, что их истребители вылетали в пятницу на "перехват" двух российских противолодочных самолетов Ту-142 "около воздушного пространства Соединенного Королевства". О нарушении границ ведомство не заявляло.
"(Истребители - ред.) королевских военно-воздушных сил Typhoon были сегодня подняты в воздух на перехват и наблюдение за российскими самолетами, приближающимися к воздушному пространству Соединенного Королевства", - говорится в заявлении британских ВВС.
Согласно заявлению, британские истребители вылетели с авиабазы Lossiemouth и следили за двумя российскими Ту-142 "все время, пока они были в районе интересов Великобритании".
Ранее в пресс-службе Севфлота сообщили, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 провели 12-часовой полет в рамках командно-штабной тренировки с кораблями Северного флота в Северо-Восточной Атлантике. Отмечается, что полёт проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Северо-Восточной Атлантики. В пресс-службе Северного флота отмечали, что полеты Ту-142 выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.