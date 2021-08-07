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Британские ВВС заявили о "перехвате" двух российских Ту-142

Британские ВВС заявили о "перехвате" двух российских Ту-142 - РИА Новости, 07.08.2021

Британские ВВС заявили о "перехвате" двух российских Ту-142

ВВС Великобритании утверждают, что их истребители вылетали в пятницу на "перехват" двух российских противолодочных самолетов Ту-142 "около воздушного... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T00:24

2021-08-07T00:24

2021-08-07T00:24

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ту-142

норвежское море

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ВВС Великобритании утверждают, что их истребители вылетали в пятницу на "перехват" двух российских противолодочных самолетов Ту-142 "около воздушного пространства Соединенного Королевства". О нарушении границ ведомство не заявляло.Согласно заявлению, британские истребители вылетели с авиабазы Lossiemouth и следили за двумя российскими Ту-142 "все время, пока они были в районе интересов Великобритании".Ранее в пресс-службе Севфлота сообщили, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 провели 12-часовой полет в рамках командно-штабной тренировки с кораблями Северного флота в Северо-Восточной Атлантике. Отмечается, что полёт проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Северо-Восточной Атлантики. В пресс-службе Северного флота отмечали, что полеты Ту-142 выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

https://ria.ru/20210730/samolety-1743664766.html

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великобритания

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москва, великобритания, ту-142, норвежское море, россия