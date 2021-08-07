https://ria.ru/20210807/parizh-1744841473.html

На протестах против санитарных пропусков в Париже применили перцовый газ

На протестах против санитарных пропусков в Париже применили перцовый газ - РИА Новости, 07.08.2021

На протестах против санитарных пропусков в Париже применили перцовый газ

Полиция распылила перцовый спрей на акции против санитарных пропусков и обязательной вакцинации медработников в Париже, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T16:18

2021-08-07T16:18

2021-08-07T18:35

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коронавирус covid-19

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ПАРИЖ, 7 авг — РИА Новости, Анастасия Иванова. Полиция распылила перцовый спрей на акции против санитарных пропусков и обязательной вакцинации медработников в Париже, передает корреспондент РИА Новости.В субботу во французской столице проходят несколько манифестаций. Одна из них стартовала после 13:00 со станции Пон-де-Нейи, к ней присоединились представители движения "Желтые жилеты". Конечной точкой шествия станет площадь Шатле.Акция проходила мирно, однако в 17-м округе между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов начались небольшие стычки. Полиция распылила перцовый газ на участников акции. Через некоторое время колонна демонстрантов двинулась дальше по намеченному маршруту.В прошлые выходные по всей Франции также проходили акции против санитарных пропусков. По данным МВД, по всей стране в манифестациях приняли участие 204 090 человек, в Париже — около 14 250 человек.Новые ограничения во ФранцииПрезидент Франции Эммануэль Макрон 12 июля выступил с телеобращением к нации и объявил об усилении антикоронавирусных мер. Согласно новым предписаниям, с 9 августа в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования понадобится санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном тесте на COVID-19. С 21 июля он уже действует в музеях, театрах, кинотеатрах, на фестивалях, в парках аттракционов, а также на всех культурных мероприятиях численностью более 50 человек.Санитарные пропуска для детей 12-17 лет начнут действовать только с 30 сентября. Позднее 15 ноября система пропусков будет работать только после нового голосования в парламенте.Кроме того, в стране вводят обязательную вакцинацию для медиков и работников в больницах и домах престарелых. По словам Макрона, с 15 сентября начнут проводить проверки и наказывать за неисполнение мер. Как позднее пояснил глава Минздрава Оливье Веран, не привившиеся медицинские сотрудники не смогут работать и получать зарплату.На прошлой неделе официальный представитель правительства Габриэль Атталь заявил о четвертой волне COVID-19 в стране.

https://radiosputnik.ria.ru/20210731/parizh-1743798386.html

https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743303225.html

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в мире, париж, коронавирус covid-19