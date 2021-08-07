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Отрава вместо деликатеса? Шеф-повар рассказал об ошибке россиян на кухне

Отрава вместо деликатеса? Шеф-повар рассказал об ошибке россиян на кухне - РИА Новости, 07.08.2021

Отрава вместо деликатеса? Шеф-повар рассказал об ошибке россиян на кухне

При готовке раков нельзя забывать об одной их коварной особенности. Ее раскрыл в интервью радио Sputnik шеф-повар, ведущий кулинарной рубрики на ТВЦ "Завтрак с... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T02:15

2021-08-07T02:15

2021-08-07T02:15

общество

питание

кулинария

еда

здоровье

россия

антон калер

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. При готовке раков нельзя забывать об одной их коварной особенности. Ее раскрыл в интервью радио Sputnik шеф-повар, ведущий кулинарной рубрики на ТВЦ "Завтрак с настроением" Антон Калер.Мясо раков — это вкусный и полезный продукт, богатый витаминами, микро- и макроэлементами. В нем присутствуют кальций, калий, магний, фосфор и йод, много белка и ничтожно мало жиров. Но нужно помнить и об еще одном свойстве этого продукта: он практически моментально портится. Неслучайно, отметил шеф-повар, в магазинах раки всегда плавают в аквариумах.Также важно не испортить вкус раков неправильной готовкой, продолжил он."Варить их нужно во вкусном бульоне, причем хорошее сочетание бульона — с добавлением сухого укропа, лаврового листа, перца горошком и душистого перца. Соли нужно много — примерно столовую ложку на литр воды", — добавил шеф-повар.По его словам, варить долго не надо — примерно пяти минут достаточно, чтобы раки сварились, но не переварились.А в качестве напитка к ракам отлично подойдет, например, квас, рассказал шеф-повар.

https://ria.ru/20210217/treska-1597919431.html

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общество, питание, кулинария, еда, здоровье, россия, антон калер