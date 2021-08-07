https://ria.ru/20210807/musulmane-1744799475.html

Мусульмане призвали ООН объявить 15 октября Международным днем ​​фетв

Мусульмане призвали ООН объявить 15 октября Международным днем ​​фетв - РИА Новости, 07.08.2021

Мусульмане призвали ООН объявить 15 октября Международным днем ​​фетв

Мусульмане призвали ООН объявить 15 октября Международным днем ​​фетв, соответствующая резолюция принята на международной конференции "Фетвотворческие институты РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T09:16

2021-08-07T09:16

2021-08-07T09:16

религия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мусульмане призвали ООН объявить 15 октября Международным днем ​​фетв, соответствующая резолюция принята на международной конференции "Фетвотворческие институты в цифровой эпохе" в Каире, рассказал РИА Новости зампредседателя Совета улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Ильдар Аляутдинов."На конференции "Фетвотворческие институты в цифровой эпохе" в Каире было принято решение призвать ООН объявить 15 октября Международным днем​​ фетв. В резолюции также выделен пункт с призывом сохранить национальную безопасность стран, ибо любая угроза любой стране влечет за собой угрозу во всем мире", - рассказал РИА Новости муфтий.Участники предложили организовать в середине декабря международную конференцию "Религиозный экстремизм. Интеллектуальные предпосылки и стратегия противостояния", а также продолжить выпуск серии печатных и электронных книг и энциклопедий о методологии подготовки и издания фетв и их роли в борьбе с религиозным экстремизмом и радикализмом.По словам муфтия, тема вакцин отдельно на конференции не обсуждалась, затрагивались вопросы пандемии и противодействия распространению болезней с точки зрения ислама.Конференция "Фетвотворческие институты в цифровой эпохе" организована генеральным секретариатом для мировых советов и организаций и проходит под патронажем президента Египта. Конференцию предварила встреча религиозных лидеров зарубежных стран с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. В мероприятии приняли участие именитые ученые и религиозные деятели, в том числе муфтии Палестины, Сербии, ОАЭ, Боснии и Герцеговины.

https://ria.ru/20210720/kurban-1742011720.html

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египет, оон, ильдар аляутдинов, россия, религия