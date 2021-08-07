Экопатруль на Москва-реке: как проходит ежедневный мониторинг акватории

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Ежедневно по Москве-реке ходит специальный корабль под названием "Экопатруль". Он мониторит качество воды в столичной акватории. Контроль идет в непрерывном режиме с помощью спецоборудования. "Экопатруль" совершает рейсы в нижнее и верхнее течения реки, обходя ее всю в черте города.