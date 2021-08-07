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Экопатруль на Москва-реке: как проходит ежедневный мониторинг акватории
Экопатруль на Москва-реке: как проходит ежедневный мониторинг акватории - РИА Новости, 07.08.2021
Экопатруль на Москва-реке: как проходит ежедневный мониторинг акватории
Ежедневно по Москве-реке ходит специальный корабль под названием "Экопатруль". Он мониторит качество воды в столичной акватории. Контроль идет в непрерывном режиме с помощью спецоборудования. "Экопатруль" совершает рейсы в нижнее и верхнее течения реки, обходя ее всю в черте города.
2021-08-07T19:14
2021-08-07T19:14
2021-08-07T19:14
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РИА Новости
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5
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Экопатруль на Москва-реке: как проходит ежедневный мониторинг акватории
Ежедневно по Москве-реке ходит специальный корабль под названием "Экопатруль". Он мониторит качество воды в столичной акватории. Контроль идет в непрерывном режиме с помощью спецоборудования. "Экопатруль" совершает рейсы в нижнее и верхнее течения реки, обходя ее всю в черте города.
2021-08-07T19:14
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РИА Новости
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4.7
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видео, экология, москва, москва-река
Экопатруль на Москва-реке: как проходит ежедневный мониторинг акватории
Ежедневно по Москве-реке ходит специальный корабль под названием "Экопатруль". Он мониторит качество воды в столичной акватории. Контроль идет в непрерывном режиме с помощью спецоборудования. "Экопатруль" совершает рейсы в нижнее и верхнее течения реки, обходя ее всю в черте города.
2021-08-07T19:14
true
PT0M30S
Экопатруль на Москва-реке: как проходит ежедневный мониторинг акватории
Ежедневно по Москве-реке ходит специальный корабль под названием "Экопатруль". Он мониторит качество воды в столичной акватории. Контроль идет в непрерывном режиме с помощью спецоборудования. "Экопатруль" совершает рейсы в нижнее и верхнее течения реки, обходя ее всю в черте города.