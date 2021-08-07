https://ria.ru/20210807/mishustin-1744807227.html
Мишустин поручил обеспечить санитарные требования на Дальнем Востоке
Мишустин поручил обеспечить санитарные требования на Дальнем Востоке - РИА Новости, 07.08.2021
Мишустин поручил обеспечить санитарные требования на Дальнем Востоке
Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору принять меры по обеспечению санитарных требований в пострадавших от стихийных бедствий на... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T10:59
2021-08-07T10:59
2021-08-07T10:59
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
михаил мишустин
дальний восток
россия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору принять меры по обеспечению санитарных требований в пострадавших от стихийных бедствий на Дальнем Востоке районах, сообщается на сайте кабмина."Роспотребнадзору (Анне Юрьевне Поповой) с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, принять меры по обеспечению санитарных и противоэпидемиологических требований в районах, пострадавших от стихийных бедствий", - говорится в сообщении.Отмечается, что поручение должно быть исполнено до 16 августа.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мишустин, дальний восток, россия
Мишустин поручил обеспечить санитарные требования на Дальнем Востоке
Мишустин поручил обеспечить санитарные требования в пострадавших от стихии районах Дальнего Востока