https://ria.ru/20210807/mishustin-1744806595.html

Мишустин поручил подготовить идеи по оптимизации работы комиссий по ЧС

Мишустин поручил подготовить идеи по оптимизации работы комиссий по ЧС - РИА Новости, 07.08.2021

Мишустин поручил подготовить идеи по оптимизации работы комиссий по ЧС

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил МЧС и губернаторам регионов подготовить предложения по оптимизации работы комиссий по чрезвычайным... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T10:48

2021-08-07T10:48

2021-08-07T10:48

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил МЧС и губернаторам регионов подготовить предложения по оптимизации работы комиссий по чрезвычайным ситуациям, сообщается на сайте кабмина."МЧС России (Евгению Николаевичу Зиничеву) совместно с Минфином России и высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, подготовить предложения по оптимизации работы комиссий по чрезвычайным ситуациям на федеральном и региональном уровне в целях исключения их дублирования и ускорения оказания помощи пострадавшим гражданам", - говорится в сообщении.Отмечается, что поручение должно быть исполнено до 16 августа.

https://ria.ru/20210807/zinichev-1744795688.html

россия

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мишустин, россия