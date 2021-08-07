https://ria.ru/20210807/london-1744816691.html

В Лондоне мужчина с ножом ранил двоих полицейских

В Лондоне мужчина с ножом ранил двоих полицейских - РИА Новости, 07.08.2021

В Лондоне мужчина с ножом ранил двоих полицейских

Двое полицейских были ранены при нападении с ножом в Лондоне, говорится в сообщении столичной полиции. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T12:28

2021-08-07T12:28

2021-08-07T12:28

в мире

лондон

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ЛОНДОН, 7 авг - РИА Новости. Двое полицейских были ранены при нападении с ножом в Лондоне, говорится в сообщении столичной полиции.Нападение было совершено в пятницу вечером, когда в районе Ноэл Парк Роуд мужчина приблизился к двум полицейским и стоящему с ними 61-летнему мужчине и ранил их.Подозреваемый был арестован на месте происшествия, впоследствии в рамках расследования были арестованы еще два человека. Все трое остаются под стражей, отметили в полиции. Мотив преступления устанавливается, на данном этапе оно не считается связанным с терроризмом.Позднее полиция сообщила в Twitter, что пострадавшие в результате инцидента полицейские выписаны из больницы, а 61-летний мужчина, получивший ножевое ранение, был осмотрен врачами и находится в больнице без угрозы для жизни.

https://radiosputnik.ria.ru/20210726/london-1742902020.html

лондон

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в мире, лондон