https://ria.ru/20210807/laboratoriya-1744809654.html

На Ямале заработала первая в России лаборатория криологии Земли

На Ямале заработала первая в России лаборатория криологии Земли - РИА Новости, 07.08.2021

На Ямале заработала первая в России лаборатория криологии Земли

Первая в России лаборатория криологии Земли и геотехнической безопасности начинает работу в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T11:21

2021-08-07T11:21

2021-08-07T11:21

наука

наука

арктика

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Первая в России лаборатория криологии Земли и геотехнической безопасности начинает работу в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."Четверо ученых из Тюмени и Новосибирска прибыли на Ямал. Они будут заниматься изучением вечной мерзлоты на базе первой в стране лаборатории криологии Земли и геотехнической безопасности. Она открылась в округе на базе Научного центра изучения Арктики по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Деятельность лаборатории будет способствовать повышению уровня промышленной и экологической безопасности, снижению экономических потерь и ущерба фонду капитальных объектов округа", - говорится в сообщении. Власти уточняют, что это первая такая лаборатория в стране.В среду президент России Владимир Путин заявил о важности темы. Он поручил проработать систему регулярных обследований зданий и сооружений в северных регионах страны, где фиксируется таяние вечной мерзлоты.Сейчас в штате лаборатории семь специалистов. Возглавил подразделение доктор технических наук, профессор Анатолий Шуваев. Он является соавтором более 30 федеральных и региональных нормативных документов по строительству, проектированию и содержанию транспортных сооружений в условиях Сибири, с округом сотрудничает более 40 лет. Специалисты в ближайшее время займутся отбором проб грунтов на нескольких объектах капитального строительства в Салехарде и Новом Уренгое, трассе Салехард - Надым, участках автодороги Пуровск – Коротчаево, отмечает пресс-служба.Ученые Научного центра изучения Арктики в течение трех лет наблюдают за изменениями вечной мерзлоты под зданиями капитального строительства в столице округа. Термометрические скважины с системой мониторинга установлены под двумя многоквартирными жилыми домами, зданием спорткомплекса и школы искусств. Это позволяет оценить несущую способность грунтов.В июне сотрудники пробурили десять скважин фонового мониторинга мерзлых пород в окрестностях городов Салехард, Лабытнанги и Новый Уренгой. Это позволит оценить современное состояние и делать прогнозы изменения состояния мерзлых пород в связи с потеплением климата. Результаты исследований лягут в основу рекомендаций для разработки территориальных строительных норм. Создание лаборатории на Ямале решает задачи нацпроекта "Наука", уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210708/merzlota-1740433457.html

https://ria.ru/20210213/vechnaya-merzlota-i-pingviny-legendarnaya-stantsiya-mirnyy-1597354004.html

арктика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука, арктика, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия