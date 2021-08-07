На Ямале заработала первая в России лаборатория криологии Земли
Первая в России лаборатория криологии Земли займется изучением вечной мерзлоты
© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
"Четверо ученых из Тюмени и Новосибирска прибыли на Ямал. Они будут заниматься изучением вечной мерзлоты на базе первой в стране лаборатории криологии Земли и геотехнической безопасности. Она открылась в округе на базе Научного центра изучения Арктики по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Деятельность лаборатории будет способствовать повышению уровня промышленной и экологической безопасности, снижению экономических потерь и ущерба фонду капитальных объектов округа", - говорится в сообщении. Власти уточняют, что это первая такая лаборатория в стране.
В среду президент России Владимир Путин заявил о важности темы. Он поручил проработать систему регулярных обследований зданий и сооружений в северных регионах страны, где фиксируется таяние вечной мерзлоты.
Сейчас в штате лаборатории семь специалистов. Возглавил подразделение доктор технических наук, профессор Анатолий Шуваев. Он является соавтором более 30 федеральных и региональных нормативных документов по строительству, проектированию и содержанию транспортных сооружений в условиях Сибири, с округом сотрудничает более 40 лет. Специалисты в ближайшее время займутся отбором проб грунтов на нескольких объектах капитального строительства в Салехарде и Новом Уренгое, трассе Салехард - Надым, участках автодороги Пуровск – Коротчаево, отмечает пресс-служба.
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Ученые Научного центра изучения Арктики в течение трех лет наблюдают за изменениями вечной мерзлоты под зданиями капитального строительства в столице округа. Термометрические скважины с системой мониторинга установлены под двумя многоквартирными жилыми домами, зданием спорткомплекса и школы искусств. Это позволяет оценить несущую способность грунтов.
В июне сотрудники пробурили десять скважин фонового мониторинга мерзлых пород в окрестностях городов Салехард, Лабытнанги и Новый Уренгой. Это позволит оценить современное состояние и делать прогнозы изменения состояния мерзлых пород в связи с потеплением климата. Результаты исследований лягут в основу рекомендаций для разработки территориальных строительных норм. Создание лаборатории на Ямале решает задачи нацпроекта "Наука", уточняется в сообщении.
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