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Наука
https://ria.ru/20210807/laboratoriya-1744809654.html
На Ямале заработала первая в России лаборатория криологии Земли
На Ямале заработала первая в России лаборатория криологии Земли - РИА Новости, 07.08.2021
На Ямале заработала первая в России лаборатория криологии Земли
Первая в России лаборатория криологии Земли и геотехнической безопасности начинает работу в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T11:21
2021-08-07T11:21
наука
наука
арктика
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Первая в России лаборатория криологии Земли и геотехнической безопасности начинает работу в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."Четверо ученых из Тюмени и Новосибирска прибыли на Ямал. Они будут заниматься изучением вечной мерзлоты на базе первой в стране лаборатории криологии Земли и геотехнической безопасности. Она открылась в округе на базе Научного центра изучения Арктики по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Деятельность лаборатории будет способствовать повышению уровня промышленной и экологической безопасности, снижению экономических потерь и ущерба фонду капитальных объектов округа", - говорится в сообщении. Власти уточняют, что это первая такая лаборатория в стране.В среду президент России Владимир Путин заявил о важности темы. Он поручил проработать систему регулярных обследований зданий и сооружений в северных регионах страны, где фиксируется таяние вечной мерзлоты.Сейчас в штате лаборатории семь специалистов. Возглавил подразделение доктор технических наук, профессор Анатолий Шуваев. Он является соавтором более 30 федеральных и региональных нормативных документов по строительству, проектированию и содержанию транспортных сооружений в условиях Сибири, с округом сотрудничает более 40 лет. Специалисты в ближайшее время займутся отбором проб грунтов на нескольких объектах капитального строительства в Салехарде и Новом Уренгое, трассе Салехард - Надым, участках автодороги Пуровск – Коротчаево, отмечает пресс-служба.Ученые Научного центра изучения Арктики в течение трех лет наблюдают за изменениями вечной мерзлоты под зданиями капитального строительства в столице округа. Термометрические скважины с системой мониторинга установлены под двумя многоквартирными жилыми домами, зданием спорткомплекса и школы искусств. Это позволяет оценить несущую способность грунтов.В июне сотрудники пробурили десять скважин фонового мониторинга мерзлых пород в окрестностях городов Салехард, Лабытнанги и Новый Уренгой. Это позволит оценить современное состояние и делать прогнозы изменения состояния мерзлых пород в связи с потеплением климата. Результаты исследований лягут в основу рекомендаций для разработки территориальных строительных норм. Создание лаборатории на Ямале решает задачи нацпроекта "Наука", уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20210708/merzlota-1740433457.html
https://ria.ru/20210213/vechnaya-merzlota-i-pingviny-legendarnaya-stantsiya-mirnyy-1597354004.html
арктика
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наука, арктика, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия
11:21 07.08.2021
 
На Ямале заработала первая в России лаборатория криологии Земли

Первая в России лаборатория криологии Земли займется изучением вечной мерзлоты

© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Александр Ковалев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Первая в России лаборатория криологии Земли и геотехнической безопасности начинает работу в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Четверо ученых из Тюмени и Новосибирска прибыли на Ямал. Они будут заниматься изучением вечной мерзлоты на базе первой в стране лаборатории криологии Земли и геотехнической безопасности. Она открылась в округе на базе Научного центра изучения Арктики по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Деятельность лаборатории будет способствовать повышению уровня промышленной и экологической безопасности, снижению экономических потерь и ущерба фонду капитальных объектов округа", - говорится в сообщении. Власти уточняют, что это первая такая лаборатория в стране.
В среду президент России Владимир Путин заявил о важности темы. Он поручил проработать систему регулярных обследований зданий и сооружений в северных регионах страны, где фиксируется таяние вечной мерзлоты.
Сейчас в штате лаборатории семь специалистов. Возглавил подразделение доктор технических наук, профессор Анатолий Шуваев. Он является соавтором более 30 федеральных и региональных нормативных документов по строительству, проектированию и содержанию транспортных сооружений в условиях Сибири, с округом сотрудничает более 40 лет. Специалисты в ближайшее время займутся отбором проб грунтов на нескольких объектах капитального строительства в Салехарде и Новом Уренгое, трассе Салехард - Надым, участках автодороги Пуровск – Коротчаево, отмечает пресс-служба.
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В июне сотрудники пробурили десять скважин фонового мониторинга мерзлых пород в окрестностях городов Салехард, Лабытнанги и Новый Уренгой. Это позволит оценить современное состояние и делать прогнозы изменения состояния мерзлых пород в связи с потеплением климата. Результаты исследований лягут в основу рекомендаций для разработки территориальных строительных норм. Создание лаборатории на Ямале решает задачи нацпроекта "Наука", уточняется в сообщении.
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НаукаНаукаАрктикаЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Россия
 
 
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