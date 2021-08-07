https://ria.ru/20210807/krasnoyarsk-1744805838.html

В Красноярске выявили превышение нормы загрязняющих веществ в воздухе

В Красноярске выявили превышение нормы загрязняющих веществ в воздухе - РИА Новости, 07.08.2021

В Красноярске выявили превышение нормы загрязняющих веществ в воздухе

Специалисты выявили в Красноярске превышение гигиенических нормативов по содержанию взвешенных веществ в воздухе, сообщает региональное управление... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T10:42

2021-08-07T10:42

2021-08-07T12:09

происшествия

красноярск

норильск

дзержинский

красноярский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОЯРСК, 7 авг — РИА Новости. Специалисты выявили в Красноярске превышение гигиенических нормативов по содержанию взвешенных веществ в воздухе, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Дым от пожаров в Якутии дошел до 392 населенных пунктов Красноярского края, его зафиксировали в Эвенкийском, Таймырском, Туруханском, Казачинском, Канском, Кежемском, Абанском, Богучанском, Дзержинском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, Иланском, Нижнеингашском, Пировском, Сухобузимском районах, городах Зеленогорске, Норильске и Красноярске. По информации Красноярского территориального центра медицины катастроф, обращений от граждан, связанных с ухудшением здоровья из-за задымленности, не поступало."По результатам исследований 07.08.2021 г., превышений гигиенических нормативов по содержанию углерода оксида, серы диоксида, азота диоксида не зарегистрировано. В Красноярске в двух пробах содержание взвешенных частиц РМ10 (диаметром от десяти микрометров и менее. — Прим. ред.) превышает гигиенический норматив в 3,5-3,6 раза, содержание взвешенных частиц РМ2.5 (диаметром от 2,5 микрометра и менее. — Прим. ред.) превышает гигиенический норматив в 1,8-1,9 раза, содержание взвешенных веществ в 1,1 раза", — говорится в сообщении.По данным Авиалесоохраны на полночь 7 августа, наибольшая площадь пожаров в России зафиксирована в Якутии, там действуют 93 очага возгорания на площади 1 143 531 гектар.

https://ria.ru/20210806/uss-1744762403.html

красноярск

норильск

дзержинский

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярск, норильск, дзержинский, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)