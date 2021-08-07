Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210807/krasnoyarsk-1744805838.html
В Красноярске выявили превышение нормы загрязняющих веществ в воздухе
В Красноярске выявили превышение нормы загрязняющих веществ в воздухе - РИА Новости, 07.08.2021
В Красноярске выявили превышение нормы загрязняющих веществ в воздухе
Специалисты выявили в Красноярске превышение гигиенических нормативов по содержанию взвешенных веществ в воздухе, сообщает региональное управление... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T10:42
2021-08-07T12:09
происшествия
красноярск
норильск
дзержинский
красноярский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156363/49/1563634925_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_60026c72152ac91f5e137d1daea45c71.jpg
КРАСНОЯРСК, 7 авг — РИА Новости. Специалисты выявили в Красноярске превышение гигиенических нормативов по содержанию взвешенных веществ в воздухе, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Дым от пожаров в Якутии дошел до 392 населенных пунктов Красноярского края, его зафиксировали в Эвенкийском, Таймырском, Туруханском, Казачинском, Канском, Кежемском, Абанском, Богучанском, Дзержинском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, Иланском, Нижнеингашском, Пировском, Сухобузимском районах, городах Зеленогорске, Норильске и Красноярске. По информации Красноярского территориального центра медицины катастроф, обращений от граждан, связанных с ухудшением здоровья из-за задымленности, не поступало."По результатам исследований 07.08.2021 г., превышений гигиенических нормативов по содержанию углерода оксида, серы диоксида, азота диоксида не зарегистрировано. В Красноярске в двух пробах содержание взвешенных частиц РМ10 (диаметром от десяти микрометров и менее. — Прим. ред.) превышает гигиенический норматив в 3,5-3,6 раза, содержание взвешенных частиц РМ2.5 (диаметром от 2,5 микрометра и менее. — Прим. ред.) превышает гигиенический норматив в 1,8-1,9 раза, содержание взвешенных веществ в 1,1 раза", — говорится в сообщении.По данным Авиалесоохраны на полночь 7 августа, наибольшая площадь пожаров в России зафиксирована в Якутии, там действуют 93 очага возгорания на площади 1 143 531 гектар.
https://ria.ru/20210806/uss-1744762403.html
красноярск
норильск
дзержинский
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156363/49/1563634925_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c9265e73486b9c5aaf55e6257c698225.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, красноярск, норильск, дзержинский, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
10:42 07.08.2021 (обновлено: 12:09 07.08.2021)
 
В Красноярске выявили превышение нормы загрязняющих веществ в воздухе

Роспотребнадзор зафиксировал превышение нормы загрязняющих веществ в воздухе Красноярска

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТрубы новосибирской ТЭЦ-5
Трубы новосибирской ТЭЦ-5 - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 7 авг — РИА Новости. Специалисты выявили в Красноярске превышение гигиенических нормативов по содержанию взвешенных веществ в воздухе, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Дым от пожаров в Якутии дошел до 392 населенных пунктов Красноярского края, его зафиксировали в Эвенкийском, Таймырском, Туруханском, Казачинском, Канском, Кежемском, Абанском, Богучанском, Дзержинском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, Иланском, Нижнеингашском, Пировском, Сухобузимском районах, городах Зеленогорске, Норильске и Красноярске. По информации Красноярского территориального центра медицины катастроф, обращений от граждан, связанных с ухудшением здоровья из-за задымленности, не поступало.
"По результатам исследований 07.08.2021 г., превышений гигиенических нормативов по содержанию углерода оксида, серы диоксида, азота диоксида не зарегистрировано. В Красноярске в двух пробах содержание взвешенных частиц РМ10 (диаметром от десяти микрометров и менее. — Прим. ред.) превышает гигиенический норматив в 3,5-3,6 раза, содержание взвешенных частиц РМ2.5 (диаметром от 2,5 микрометра и менее. — Прим. ред.) превышает гигиенический норматив в 1,8-1,9 раза, содержание взвешенных веществ в 1,1 раза", — говорится в сообщении.
По данным Авиалесоохраны на полночь 7 августа, наибольшая площадь пожаров в России зафиксирована в Якутии, там действуют 93 очага возгорания на площади 1 143 531 гектар.
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 19:37
Красноярский губернатор рассказал, почему нельзя ликвидировать пожары
 
ПроисшествияКрасноярскНорильскДзержинскийКрасноярский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07Украинскую легкоатлетку затравили из-за фото с россиянкой Ласицкене
07:05В Новокузнецке прокомментировали списание огромных сумм с транспортных карт
06:54В Красноярском крае ожидается сильная мгла
06:52Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро на Олимпиаде
05:57В США самолет врезался в дом
05:10NI оценил перспективы российской "Робокатюши"
05:06Посольство США: уголовное дело Калви испортило инвестиционный климат в РФ
05:00Китайского блогера удивили продукты в российских супермаркетах
04:52Минцифры предложило ввести биометрическую идентификацию водителей такси
04:49В Лондоне разыскивают человека, прыгнувшего в Темзу с порезанной рукой
03:25Актера из "Отряда самоубийц" обвинили в изнасиловании
03:24Британцы высмеяли "перехват" двух российских Ту-142
03:18Эксперт рассказал, как очень выгодно купить валюту
03:02МКС хотят подключить к ГЛОНАСС
02:56Украинский истребитель перехватил на границе самолет
02:17Эксперт рассказал, зачем нужен кнопочный телефон в наши дни
02:10Эксперт предупредил о новой уловке банковских мошенников
02:00Строители назвали главные мифы о своей профессии
01:59На Украине рассказали об обмане Зеленским своих граждан
01:45Блинкен заявил, что США не верят в свободные выборы в Никарагуа
Лента новостейМолния